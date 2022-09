Hanna Fahl: Det är outhärdligt mörkt att läsa om dödshjälpsnöjesparken

I Sequoia Nagamatsus roman ”How high we go in the dark” har klimatförändringarna tinat upp en denisovan, en gren av människosläktet som levde för något hundratal tusen år sedan, och därmed släppt lös en uråldrig smitta som snart sprider sig över världen.

Ett av bokens första kapitel skildrar pandemins första våg, sjukdomen drabbar främst barn och svaga, bara experimentell bromsbehandling finns och sjukvården är massivt underdimensionerad. Döden är oundviklig och frågan är bara hur och när den ska komma.

Det byggs en nöjespark, en fantastisk park, allt ett barn kan vilja ha. Hit kommer familjer för att uppleva en sista dag i eufori och överflöd innan de sjuka barnen placeras på den största, roligaste berg-och-dalbanan som effektivt och smärtfritt tar livet av dem. ”Le, få dem att skratta”, instrueras novellens berättare som arbetar med att guida familjer runt parken i kanindräkt. Hela poängen är att de ska få ha roligt en sista gång, hellre det än att dö långsamt och plågsamt i en sjukhuskorridor, visst, visst? Det är ett makabert skådespel, ett påkostat och lyxigt sätt att sminka över det monumentala mörkret i ett världsomspännande misslyckande att stävja katastrofen i tid.

En annan av berättelserna handlar om stora specialhotell där familjer kan få ta avsked av sina noggrant balsamerade döda i varierande grad av överdåd, en helt ny marknad för privata lit de parade med roomservice tillgänglig dygnet runt.

Boken skrevs strax före covidpandemin, men gavs ut i år. Det tar emot att läsa pandemiskildringar, det är en genre som nog aldrig kommer att hämta sig riktigt, men Nagamatsus bok lyfter sig snabbt till något annat än en parallellhistoria till vår kollektiva genomlevda upplevelse av coronaviruset. Det är en episodisk roman, konstruerad av sammanlänkade noveller. Den handlar om döden och vår relation till den, om att klamra sig fast vid minnen eller kroppar.

Kapitlet om dödshjälpsnöjesparken är otroligt mörkt, nästan omöjligt att ta sig igenom. Inte bara för att det handlar om döende barn, utan också för att det är något så djupt obehagligt med den där lyxiga lögnen, den är så tydlig – glimtar av insikt i barnens ögon – men så lätt att bara gå med på. Och så är det väl den där känslan av att politiker, makthavare, kapitalet, vi själva, håller på att valla oss in på det där nöjesfältet just nu.

Alla löften om att ingen ska behöva offra något, inte för klimatet, inte för mänsklighetens överlevnad, ingen ska behöva förändra sin livsstil, ät sockervadden bara, snurra på vinst-varje-gång-hjulen, kaninen ler med utsträckta armar. Som Kristofer Ahlström skrev (DN 31/8) apropå elprissubventionerna: Invånarna behandlas som ansvarslösa och inkapabla att göra minsta uppoffring för att ingen vågar vara den som säger sanningen. Det finns ju ett val att tänka på! En marknad att skydda! En semester att resa på och en pool att värma!

”How high we go in the dark” är speciell för att den spänner över så lång tid. Mot slutet färdas vi tusentals år framåt i tiden, när människan sökt sig från sin söndriga värld ut i universum på jakt efter en ny, när de som lämnades kvar fortfarande lever med konsekvenserna av sina beslut (eller brist på beslut).

Det är kanske just den perspektivförskjutningen, att från den lilla privata sfären skjutas rätt ut i tidsrymden och tänka på barnen, på barnens barn, på tio, hundra, generationer senare, som gör att boken lämnar ett sorgligt litet eko hos mig som vägrar att tystna. Det är svårt för människan att greppa tidsrymder så djupa; men det är just den lyfta blicken, över de målade staketen på nöjesparken, som krävs.

