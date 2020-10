Hanna Fahl: Det är tiden som gör ”Född 2010” fantastisk

Jag är tokig i SVT:s dokumentärserie ”Född 2010”, jag hade i princip varit redo att starta en studiecirkel för att på ett tillfredsställande sätt kunna diskutera och bearbeta varje nytt avsnitt i säsong tre om det inte vore för att det skulle kännas alldeles för sjukt, eftersom huvudpersonerna alltså är födda 2010, det vill säga barn.

Filmarna Martina Iverus och Åse Fougner har följt nio (åtta nu, en har hoppat av) familjer från barnens födelse och framåt, med en ny säsong ungefär vart fjärde år, och planerar fortsätta en lång tid framöver. Det är inte en unik idé, att följa vanliga människor under många år: Rainer Hartlebs Jordbrosvit, Stefan Jarls Modstrilogi, den brittiska filmserien ”Up” som med jämna mellanrum skildrat 14 levnadsöden sedan 1964.

”Född 2010” utger sig heller inte för att varken vara unikt eller ha några större konstnärliga ambitioner, det är lågmält och rätt chosefritt, här finns egentligen inget koncept – ingen överbyggnad, ingen uppenbar dramaturgisk båge. Det är bara ett gäng barn på olika platser och miljöer i landet, och så är det bra med det. Men det händer saker, naturligtvis. Det omhuldade och ogenerat bortskämda ensambarnet Ludvig hälsar på släkten i Chile, Nicoles föräldrar separerar men blir ihop igen men då får pappan en stroke, Angelo – extra tokig i Angelos supergulliga familj! – får småsyskon.

Det är inte alltid mycket som skiljer en respektabel dokumentärserie från en helt vanlig orespektabel realitysåpa, om man bortser från ytan. Förutom det omisskännliga fin-tv-anslaget, slår ”Född 2010” an samma strängar som vilket ”Wahlgrens värld” eller ”Real world” eller ”Terrace house” som helst. De är periskop, som låter en osynligt och tryggt nedhasad i soffan kika upp i små (mer eller mindre regisserade) fyrkanter av någon annans liv. Och det är klart att det finns något kittlande i det, om det är tillräckligt välredigerat.

Så jag inbillar mig inte att mitt plötsliga intresse för sexåriga Liams föräldrars depressionsutlösta separation på något sätt är varken sämre eller bättre än att titta på ”Keeping up with the Kardashians”. Ändå finns något besynnerligt vilsamt och obekant i ”Född 2010”, och det tog mig en stund att förstå vad det handlar om: det är det utzoomade perspektivet på tid.

Tv-mediet i allmänhet och doku/realityformatet i synnerhet har de senaste decennierna zoomat in, närmare och närmare. Och det kan absolut finnas en poäng med att låta små detaljer framträda i förstoring, det var väl det som kändes nytt och kul kring millennieskiftet, det där upplyftandet av mikrokonflikt till stort och betydelsebärande, femtio kameror som alla fångar samma ”Big brother”-hus och gör det möjligt att låta fem minuter i realtid bli en timmes drama. En mikroskoplins över det mänskliga beteendet, och allt det där.

Det är ovant att se det motsatta, där månader och år kan flyta förbi utanför bild, där kameran bara då och då doppar tån (stativbenet?) i strömmen. Tid passerar, Liams mamma mår lite bättre men Ludvigs mormor dör, saker löser sig, eller så gör de det inte. Och de där detaljerna spelar inte så himla stor roll.

Jag har skrivit om tid förut, om det som brukar kallas för ”deep time” och vår oförmåga att föreställa oss den – det riktigt långa perspektivet in i framtiden, hundra, tusen, miljoner, miljarder år. Ibland tänker jag att det är det där myopiska draget hos mänskligheten som kommer att ta kål på oss till slut. Och nej jag menar inte att dra några grandiosa slutsatser av en långsatsande dokuserie i SVT, bara att den är lite som det där uppfostrande rådet man brukar få om att lyfta blicken från datorskärmen och titta ut genom fönstret då och då för att inte få kramp i ögonen.

Läs fler krönikor av Hanna Fahl till exempel En ”Teen mom”-stjärna gjorde 2012 års konstigaste och bästa skiva