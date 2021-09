Bland de varmare minnena jag har från barndomens kompishäng är av att halvligga i någon saccosäck i något flickrum och käka mackor och inte spela Nintendo. Det vill säga titta på när någon annan spelar Nintendo. Ibland fick jag väl någon motvillig fråga om jag ville köra en stund, och det hände att jag motvilligt tog kontrollerna och spelade lite, men då inträdde genast prestationsångest och hög puls och det var inte alls det jag ville åt. Absolut mysigast var att inte spela ”The legend of Zelda”.

Ibland undrar jag om stora delar av mitt liv inte handlat om jakten på detta zenliknande tillstånd, vi kan kalla det för saccosäcktillståndet: att få befinna sig bekvämt i utkanten av något som pågår. Inte med, men heller inte inte med. Den senaste tiden har jag till exempel blivit djupt intresserad av rollspel utan att ha spelat en sekund. I stället har jag upptäckt den smala nischen podcaster där man kan lyssna på andra som spelar rollspel.

Inkörsporten var ”Rollspelsklubben”, ledd av Isak Jansson, där ett gäng svenska komiker spelar ”Drakar och demoner” och ”Mutant”. Senare halkade jag in på tyngre grejer. Kampanjerna i amerikanska ”Critical role”, där ett gäng röstskådespelare ledda av Matthew Mercer spelar ”Dungeons & dragons”, är runt trehundra timmar långa, det tar aldrig slut, det är som ett långsamt pågående lågmält kreativt mummel, endast avbrutet av rasslet från tärningar. Det är generellt goda tider för oss som inte orkar själva men gärna ser andra göra. Internet är fullt av videor på människor som svarvar vaser eller målar solnedgångar. Spelplattformen Twitch är byggd för sådana som vi, där kan man se andra spela ”Zelda” hela dagarna om man vill.

Risken är att man blir en osympatisk blodsugare, som parasiterar på andras espri men sällan bidrar med någon action själv.

Men sökandet efter saccosäcken handlar inte bara om en fri tolkning av vad en ”hobby” är (vem har bestämt att en hobby nödvändigtvis måste utföras?). Det genomsyrar allt. Det är känslan av att inta den där exakt rätta positionen strax utanför festens mittpunkt men tillräckligt nära för att känna centrifugalkraften. Det är att hålla sig på lagom avstånd från andras drama, stå två steg bort, att ha möjligheten att hoppa in i handlingen men sällan göra det.

Kanske är detta också anledningen till att jag inte alls kände igen mig i Kristofer Ahlströms text om att bli folkilsk av att bo i Stockholm (DN 31/8) – tvärtom är jag som mest tillfreds i det tillstånd en storstad främjar, att vara ”reaktiv i stället för aktiv”, även om det förmodligen gör mig till en sämre sorts människa. Det är en hårfin balansgång, lätt att glida för långt ut i periferin och bli osedd. Risken är också – åtminstone om man tillämpar den här livsfilosofin i sociala sammanhang – att man blir en osympatisk blodsugare, som parasiterar på andras espri men sällan bidrar med någon action själv.

Är det feghet? Förmodligen. Jag var för dålig på Nintendo och för lat för att bli bra, tryggare då att sitta bredvid och skjuta in lite ”tips”. (Här vill den syrligt lagda kanske påpeka att detta är själva definitionen av att vara en kulturjournalist, att sjunka ned bland de små styrofoamkulorna och slippa att själv hålla i joysticken/mikrofonen/penseln.) Å andra sidan kanske positionen i saccosäcken är en smula undervärderad. Det finns två sorters människor, de som spelar ”Zelda” och de som tittar på, och de förstnämnda behöver de sistnämnda. Jag menar, om någon hittar det åttonde fragmentet av The Triforce of Wisdom och ingen ser det, har det ens hänt?

