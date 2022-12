Hanna Fahl: Det sämsta med debattklimatet är den medvetna humorlösheten

Journalisten Rebecca Jennings ställde en öppen fråga på Twitter för några dagar sedan: ”What was the most chronically online discourse you saw this year?” Alltså: vad är den mest kroniskt online diskursen du sett i år.

Begreppet ”kroniskt online” definieras av Urban Dictionary som ”någon som i princip alltid är på internet och vars hela existens kretsar kring att vara på internet”. Att vara kroniskt online är en personlighet, och den personligheten har jag personligen inte. Jag är passivt kroniskt online. Jag är otroligt mycket på internet men skulle hellre gnaga av mig lillfingret än att dela med mig av något på internet. Detta är inte ett skryt över min oerhörda personliga integritet – jag är verkligen inte bättre än någon annan, snarare är jag en voyeur, njuter av att betrakta dramerna som utspelar sig men bidrar själv inte till underhållningen. Jag skulle aldrig ta risken att bli medvetet missförstådd.

Det Rebecca Jennings är ute efter när hon ställer frågan är nämligen en särskild sorts ”kroniskt online” diskussion, en svårgenomtränglig lök till debatt där lagren kännetecknas av omöjliga krav på förkunskap och ett aktivt sökande efter varje möjlighet att känna sig personligen angripen och förfördelad. Jag brukar tänka på det som ett internets Münchhausens syndrom.

Twittertråden och Vox-artikeln som den resulterade i är otroligt underhållande. Här påminns man om hot takes från 2022 som ”att leka apport med hundar är att jämställa med djurslaveri”. Här finns den intet ont anande kvinna som twittrade om den vardagliga njutningen hon upplever när hon och hennes make äter frukost i trädgården varje dag – även i något så till synes neutralt, ja faktiskt tråkigt, går det att finna anledningar till upprördhet. Hon översköljdes av en tsunami av ”vissa av oss måste faktiskt gå till jobbet!!!” och ”du måste inse ditt privilegium, alla har inte tid att prata i timmar varje dag”.

Varför skryter folk med hur oförmögna de är att förstå undertexter, referenser, kontexter?

Men i en ”kroniskt online” diskussion ingår också metadebatten – den som nästan alltid spårar ur i ett angrepp på det som hånfullt brukar kallas för ”woke-kultur”, och där någonstans brukar det sluta vara roligt och börja kännas milt destruktivt. Det är kul när någon postar en helt vanlig bild på en fin trottoar och blir anklagad för hat mot rullstolsanvändare för att det är några träd på bilden. Men det är mindre kul när backlashens förakt spiller över på alla som driver frågor för funktionsvarierades rättigheter. Till exempel.

Vissa är av uppfattningen att det är den unga generationen som är det kroniskt uppkopplade problemet, den förtappade generation z, men här vill jag protestera. Det absolut sämsta – det mest toxiska för att använda kroniskt online-språk – med debattklimatet på internet i dag är bristen på humor. Weaponized humorlöshet, humorlöshet som strategiskt vapen. De medvetna missförstånden, gravallvarligheten.

Den strategin är måhända irriterande när det handlar om nittonåringar som är kroniskt online och patologiskt woke och tjafsar på Tiktok – men den är rakt av farlig när den används av väletablerade debattörer i mogen ålder, politiker (den svenska valrörelsen var full av humorlöshet som strategiskt vapen), världsledare (som när Turkiets regim väljer att inte förstå att ”Svenska nyheter” är ett satirprogram).

Det är så intressant, för jag kan inte komma på ett enda annat sammanhang eller en annan tidsålder där det varit en gångbar, eftersträvansvärd, strategi att låtsas vara ointelligent. Hur blev det en dygd att fejka dumhet? Varför skryter folk med hur oförmögna de är att förstå undertexter, referenser, kontexter?

Kidsen som låtsas bli kränkta av folks frukostar eller hundlekar har åtminstone oftast ett gott grundsyfte. Djurrätt, eller så. Fullvuxna människor som håller på så här har ingen ursäkt.

