Hanna Fahl: En penisavgjutare som Cynthia Plaster Caster är omöjlig att föreställa sig i dag

Cynthia Albritton dog för någon vecka sedan, 74 år gammal. Hon var känd under aliaset Cynthia Plaster Caster, eftersom hennes livsverk var att gjuta av rockstjärnors penisar i gips.

Hon började 1968 och efter att ha provat ut tekniken på två kompisar blev hennes första celebritetsavgjutning Jimi Hendrix. Under åren som följde lyckades hon få alla från Wayne Kramer i MC5 till Jello Biafra i Dead Kennedys och Pete Shelley i Buzzcocks att ställa upp. Cynthia Plaster Caster blev snabbt ett fenomen inom 70-talets rockscen; alla kände till henne, att bli avgjuten var något av en hedersbetygelse. Kiss skrev en låt om henne 1977, ”Plaster caster”: ”The plaster's gettin' harder/And my love is perfection/A token of my love/For her collection, her collection.”

Cynthia Albritton kom ur 60-talets groupiekultur, alltså de oftast unga kvinnor som hängde runt band med förhoppning om att få träffa medlemmarna (i vissa fall även ligga med dem). Det hymlade hon aldrig med. ”Jag var knappast en av världens första groupies heller”, sade hon 2002 i en intervju med Livewire, ”Jesus Kristus hade groupies.”

Med nutida ögon framstår det som befängt att det var ett helt normaliserat och i princip inte alls problematiserat beteende att rockstjärnor utnyttjade sitt gigantiska maktövertag för att få tillgång till sex, men så var det, och om några var det tjejerna man såg ned på. Cynthia Plaster Casters projekt var inte heller särskilt väl ansett när det begav sig. Vissa av männen hon förevigade var sådana hon också låg med (”och tog hem världens bästa groupiesouvenir”). Först i början av 2000-talet ställdes hennes samling ut för första gången (och hon började senare också gjuta av kvinnors bröst – Karen O i Yeah Yeah Yeahs och Laetitia Sadier i Stereolab är två av dem som ingår i samlingen).

Mot den bakgrunden är det intressant att tänka på vad Cynthia Plaster Caster faktiskt gjorde. Hennes avgjutningar var ett flagrant sexualiserande av den manliga kroppen; objektifiering i dess allra mest bokstavliga form. De praktiska omständigheterna kring hennes konst är också otroligt speciella. De porträtterade männen ombads inte bara att blotta sina penisar för omvärlden – de var också tvungna att, som det heter, ”få upp den”. Inte alla lyckades.

När brittiska artisten Momus fick äran att ingå i samlingen 1998 skrev han dagbok från upplevelsen i Chicago. ”’Så synd’, utbrister Cynthia när det står klart att erektionen vissnat på tredje försöket, ’huvudet såg så tjockt ut, men vi kommer inte att få en korrekt representation av skaftet.’” Hon visar honom samlingen, pekar på ett praktexemplar (John Langford i The Mekons), vilket ”bara gör saken värre”, skriver Momus. Han lämnar Chicago ”med svansen mellan benen”.

Själva avgjutningarna kanske inte direkt är stor konst – de är vad de är, gipspenisar med kändiskoppling. Men som tidsdokument säger de något om kändisskap, sexism och sexualitet. Handlade hennes arbete om att återta kontrollen över en situation? Om att skifta maktbalanser? Det finns en spänning i kontrasten mellan det rent löjliga i åsynen av en halverigerad rockstjärnepenis på en piedestal, och det faktum att alla avgjutna är frivilliga där bevekelsegrunden för att ställa upp måste ha handlat, åtminstone delvis, om stolthet.

Det är omöjligt att föreställa sig att en Cynthia Plaster Caster skulle dyka upp i dag; en tjej i 20-årsåldern som oförblommerat kallade sig för groupie och avbildade, säg, Ed Sheerans penis. Inte bara för att det skulle betraktas som olämpligt – dagens superstjärnor skulle under absolut inga tänkbara omständigheter ställa upp. Hon var ett barn av sin tid, rockstjärnorna också. Det var en problematisk tid, men också en ganska kul.

