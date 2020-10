Hanna Fahl: En ”Teen mom”-stjärna gjorde 2012 års konstigaste och bästa skiva

Vad gjorde jag 2012? Ja, inte lyssnade jag på Farrah Abrahams album ”My teenage dream ended” i alla fall, för det hade jag kommit ihåg. Jag tycks helt ha missat denna häpnadsväckande skiva; måste ha låtit den flimra förbi i periferin.

Det är min gamla kompis Per som postar en länk till skivan på Facebook. Att det är just han som gör det är inte konstigt. En gång i tiden hade vi ett band ihop där Per absolut inte spelade ett enda instrument men däremot skrev texterna, som blandade berättelser om mytologiska varelser och oskulder med en kritik av det kapitalistiska systemet, och när vi spelade live brukade han hålla tal i fri poesiform/agitera om estetik mellan låtarna. Sedan flyttade han till Arvidsjaur.

Per har otroligt bra smak, som ni förstår, så jag klickar.

Farrah Abraham är vad man, om man är generös, kan kalla en d-kändis. Hon fick sitt publika genombrott i den amerikanska realitysåpan ”16 and pregnant” 2009, och syntes senare i spinoff-serien ”Teen mom”. Hon hade det inte bara kämpigt som tonårsgravid (hennes egen mamma kallade henne ”hora”, förbjöd henne att göra abort, och åtalades senare för att ha misshandlat sin dotter). Barnets pappa dog också i en bilolycka innan dottern föddes.

2012 skulle ”Teen mom” lägga ner, och Farrah Abraham tog det naturliga nästa steget för en ex-realitysåpadeltagare i tjugoårsåldern – en självbiografi och ett album. Boken vet jag inget om och kommer aldrig orka läsa. Skivan, som gavs ut som ett komplement till biografin, är otroligt märklig: Ett slags brutalistisk skärande billig dubstep, lösryckta textrader som ibland nästan men inte riktigt glider in i något som liknar en melodi, frenetiska alldeles för snabba och snubblande fraser. I början av 10-talet var genren ”häxhouse” ganska het, och ”My teenage dream ended” är häxhouse om man föreställer sig att häxan, snarare än den sedvanliga gothtjejen med wiccaintresse, är en kliniskt deprimerad småbarnsmorsa med dålig spraytan.

Mest fascinerande är nästan skivans tillkomst. I en artikel i The Fader från 2017 berättar Fredrick M Cuevas, en ljudtekniker som jobbade på ”16 and pregnant”, hur Farrah Abraham oväntat bad honom producera musik åt henne. Han tvekade – risken fanns att han skulle bli utskrattad i hela branschen – men pengarna och den potentiella exponeringen lockade. Han pysslade ihop några beats. Bisarrt nog vägrade Farrah Abraham sjunga till musiken, utan sjöng/reciterade bara fritt till ett klickspår – som en metronom. Texterna var dagboksanteckningar. Sen körde Cuevas sångspåren genom en riktigt brutal autotuner och placerade dem hjälpligt taktfast över musiken han producerat. ”Åtminstone är inga toner falska”, säger han i intervjun. ”Det är inte nödvändigtvis njutbara toner, men inte falska.”

Skivan blev otroligt sågad. Inte orättvist sågad, direkt – den är omöjlig att lyssna på i stora doser utan att bli gravt illamående – men med lite onödigt elak formuleringsglädje. ”Jag förstår varför Farrah valde att föda och uppfostra sin baby Sophia”, skrev sajten Jezebel om första singeln, ”men låten borde verkligen ha aborterats”. Så småningom såg en och annan kritiker något annat i skivan. The Guardian utsåg oväntat ”My teenage dream ended” till årets 32:a bästa skiva. Kanske hörde de samma sak som jag och min gamla kompis Per gör: en fascinerande dum lek med yta, kändisskap, pop – som samtidigt är brutalt och dramatiskt ärlig.

Ja, sedan dess har Farrah Abraham bland annat varit med i ”Celebrity big brother” och spelat in några porrfilmer och haft vaga planer på att skriva en ”business book”, och utan att veta särskilt mycket om henne och hennes kaotiska liv så... hejar jag på henne.

