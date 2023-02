Hanna Fahl: Inget har livat upp mig mer än Shakiras geniala syltburk

Det är inte som att det är unikt att göra en låt om sitt kraschade förhållande – handlar inte i runda slängar sextio procent av pophistorien om krossade hjärtan? Men jag tycker mig se en ny, bred acceptans för ett känslouttryck som tidigare har föraktats och fnysts åt, nämligen småsinthet.

De senaste veckorna har såväl Shakira som Miley Cyrus släppt oerhört framgångsrika singlar som båda handlar om deras berömda ex, fotbollsspelaren Gerard Piqué respektive skådespelaren Liam Hemsworth. Ingen av dem har sagt särskilt mycket offentligt om uppbrotten, det gör ju få kändisar, i stället har de låtit sina popsinglar kombineras med små smulor av information och läckta rykten för att utöva sin snarstuckna hämnd.

Det Shakira låtit oss få veta om skilsmässan från Piqué är inget annat än otrolig information som alla med minsta intresse för kändisskvaller har kastat sig över (detta inkluderar mig). Som en Paddington-möter-Sherlock ska Shakira ha gillrat en fälla! Med! Hjälp! Av! Sylt! För att bevisa Piqués otrohet. En oöppnad burk jordgubbssylt som Shakira visste att Piqué inte tyckte om lämnades i kylskåpet; när hon kom hem hade syltnivån i burken sjunkit. Genialiskt. ”Jag önskar dig lycka till med min så kallade ersättare”, sjunger hon i låten, ”jag är värd två 22-åringar”, vilket är en referens till Piqués nya flamma Clara Chia Marti. ”Så mycket tid på gymmet, du kanske ska träna din hjärna lite också.”

Miley Cyrus är inte lika bokstavlig och tydlig i sin singel ”Flowers”, men det finns gott om roliga detaljer även här. Hon släppte låten på Liam Hemsworths födelsedag! Videon är (enligt rykten) inspelad i ett hus där Hemsworth (enligt väldigt oklara rykten) ska ha varit otrogen mot henne med inte mindre än fjorton olika kvinnor! ”Jag kan köpa blommor till mig själv, skriva mitt namn i sanden, prata med mig själv i timmar och säga saker du inte förstår”, sjunger hon.

Hon fullkomligt rullar sitt gamla ex Jake Gyllenhaal i tjära och fjädrar

”Flowers” ligger etta på Billboard hot 100 just nu. Tvåa ligger ytterligare en småsint hämndlåt, nämligen SZA:s ”Kill Bill”. ”I’m so mature, I’m so mature”, sjunger hon självironiskt i refrängen, jag är så himla mogen, och fortsätter att fantisera fram ett Tarantinoinspirerat dubbelmord på exet och hans nya: ”Jag är hellre i helvetet än ensam.” I december lät Lana Del Rey uppföra en (1) stor reklambillboard för sitt nya album och den placerades i hennes expojkväns hemstad Tulsa. ”It’s personal”, kommenterade hon saken på Instagram.

Det som kännetecknar alla dessa låtar och skivor är bristen på värdighet, på behärskning, här finns liksom ingen sval coolhet eller vilja att vara den större personen. Inte för att de inte är relaterbara låtar för en bred allmänhet – det är de, som göra-slut-låtar brukar vara – men de är också vassa knivar riktade exakt där det gör som mest ont på en enda specifik, så gott som namngiven, person.

Naturligtvis är det inte första gången någon släpper dylika låtar eller album (Beyoncés ”Lemonade” är ett magnifikt exempel) – men mängden hämndlåtar samtidigt är ändå anmärkningsvärd. Det är som att ingen längre bryr sig om det som i decennier varit offentliga kvinnors största skräck: att bli kallad för hysterika. Det är tvärtom modernt att vara en hysterika. Varför inte använda Billboardlistan för att utöva hämnd mot en osympatisk före detta, om nu Billboardlistan står till ens förfogande?

Kanske har småsinthetens kejsarinna Taylor Swift banat vägen; hon har gjort det i drygt ett decennium och har kallats för hysterika så många gånger att förolämpningen liksom inte biter längre. Det är bara ett drygt år sedan hennes kanske allra främsta snarstuckna epos släpptes; ”All too well (Taylor’s version) (10 minute version)” där hon fullkomligt rullar sitt gamla ex Jake Gyllenhaal i tjära och fjädrar.

Det generella är tråkigt. Det specifika är roligt. Shakiras syltburk har livat upp mig mer än något annat denna förfärliga vinter.

