Hanna Fahl: Kungen piggar äntligen upp debatten om nepotismbarn

Det livade upp att den amerikanska tidningen New Yorker precis före jul deklarerade att 2022 var ”the year of the nepo baby”; nepotismbarnens år. Omslaget var inget annat än underbart, ett småsint elakt fotomontage av andra- eller tredjegenerationens Hollywoodkändisars ansikten på spädbarns kroppar och rubriken ”Aww. Look! She has her mother’s eyes. And agent”.

Att kändisars barn ofta blir kändisar är kanske inte revolutionerande ny information, men jag håller med New Yorker om att 2022 var nepotismbarnens år i den bemärkelsen att de började konfronteras med det faktum att de var produkter av nepotism. Om vi – medier, publik – tidigare tycktes ha en tyst överenskommelse om att muttra bittert bakom nepotismbarnens rygg, men i offentligheten låta dem navigera sina karriärer som om de var byggda på talang och stamtavlan var en slump, så började alla nepobarn nu få frågor om sina kända föräldrar.

Det finns helt enkelt en enorm törst efter att se nepotismbarnen erkänna sina privilegier. De har hanterat det med varierande strategier. Madonnas dotter Lourdes Leon valde ”inte-alla-kändisbarn”-vägen: ”Nepotismbarn är vanligtvis ganska förfärliga, och mina föräldrar uppfostrade mig att bli mycket smartare än så”, sade hon i en intervju med The Cut. Lily Rose Depp, dotter till Johnny Depp och Vanessa Paradis, försökte sig på ”jag-har-jobbat-hårt”-försvaret i Elle: ”Jag kan definitivt säga att det enda som kommer att ge dig en roll, är att du är rätt för rollen.” Ännu har Hollywoods pr-bransch inte nått konsensus kring vilket svar som är det perfekt avvägda, men den har åtminstone enats kring att den forna standardrepliken ”min kända familj har snarare varit en nackdel för min karriär” inte längre är gångbar.

I Sverige hade vi motsvarande debatt senast 2021, initierad av Sanna Samuelsson i GP. Den svenska diskussionen var dock på klassiskt svenskt vis gråare och mindre glamorös –här handlade det om prosaiska kulturarbetare snarare än kändisbarn: ”I kulturvärlden är släktbandet ett viktigare arv från föräldrarna än ekonomiska tillgångar” skrev Samuelsson. Alla svenska offentliga kulturbarn – från Jack Hildén (barn till Bengt Ohlsson) till Martina Montelius (barn till Kristina Lugn) – reste sig simultant från sina av förfädernas romaner byggda troner, höjde sina av förfädernas prisplaketter smidda spiror i luften och deklarerade att det faktiskt var jättejobbigt att vara kulturbarn, och så kom vi inte så mycket längre i den debatten.

Det är knappt möjligt att upparbeta ilska över att, säg, någon Wahlgrenavkomma belönas med arbetstillfällen, så länge vi har ett statsskick byggt på nepo babies

Allt rullar på. Nya unga fräscha kullar kulturbarn har fortsatt att debutera på kultursidorna som de gjort sedan urminnes tider (jag tittar till exempel på er, Selma Brodrej (barn till Gunilla Brodrej), Ludvig Köhler (barn till Katerina Janouch) och Essy Klingberg (barn till Karin Magnusson)).

Det är vad det är; ärvda kontaktvägar och privilegier finns inom många yrken och handlar i slutändan mindre om kändisskap och mer om klass, kulturellt kapital och – inte minst –bokstavligt kapital, och den enda procentens nepotismungar är väl dem vi borde oroa oss för mest om vi brydde oss om principer som människors lika värde och jämlika förutsättningar för ett gott liv.

Det är dessutom knappt möjligt att upparbeta ilska över att, säg, någon Parnevik- eller Wahlgrenavkomma belönas med arbetstillfällen, så länge vi lever i ett land som fortfarande accepterar ett statsskick byggt på nepo babies.

Jag har dock hopp om att den svenska debatten åtminstone kan bli lite festligare nu när kungen själv har gett sig in i den med sina oblyga uttalanden i en SVT-dokumentär om att Carl Philip borde ha förblivit kronprins. Det är ett sinnessjukt skådespel att betrakta. En familj som av nationen ålagts som enda livsuppdrag att föra vidare osannolika, enorma privilegier till sina arvingar, att ha nepo baby som sin enda identitet. Han har sin fars ögon. Och apanage.

