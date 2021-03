Hanna Fahl: Mänskligheten har en pervers längtan efter den helt skuldfria hushållsnära tjänsten

Man älskar ju ett gott litterärt bråk – inte minst för att det ligger i författarens natur att vara välformulerad. Tyvärr är de flesta stora författare alldeles för upptagna med att jobba på sin värdiga eremitaura för att pennfajtas ordentligt i offentligheten.

Ursula K Le Guin var ett lysande undantag. Hon tycktes njuta av att gräla med sina kolleger. Själv revolutionerade hon fantasy- och science fiction-litteraturen med storverk som Övärlden-serien och ”Mörkrets vänstra hand”, och tålde inte när andra uppburna författare uttryckte beröringsskräck med genrerna. Ett av hennes mest berömda tjafs på temat var med goda vännen Margaret Atwood, som vägrade gå med på beskrivningen av sig själv som science fiction-författare.

Le Guin pucklade också på den sedermera Nobelprisbelönade Kazuo Ishiguro när han uttryckte oro över att romanen ”Begravd jätte” (2015) skulle tolkas som fantasy (man kan tycka att han i så fall borde undvikit att placera handlingen i ett arturianskt England befolkat av drakar, älvor och riddare). Ingen författare kan framgångsrikt låna en genres markörer, och samtidigt förakta den, menade Le Guin. Själva romanen gav hon inte mycket för. ”Att läsa boken var smärtsamt. Det var som att se en man falla från en hög lina samtidigt som han skriker till publiken: ’Kommer de att kalla mig för lindansare nu?’”

Le Guin gick bort för några år sedan, så hon har tyvärr inte kunnat uttala sig om Ishiguros nya roman ”Klara och solen” (2021). Men jag är säker på att hon hade älskat den för den är underbar; transparent och lätt som det flyktiga solsken som spelar en så viktig roll för handlingen. Berättarjaget Klara är en artificiell intelligens, konstruerad för att vara ett barns bästa vän. Ishiguro är helt trogen androidens naiva språk och omvärldsuppfattning, utblicken vidgas långsamt från en trång butikslokal och ett fönster mot gatan, till att glimtvis komma närmare en lösning på det pussel som är människan och hennes natur.

Kazuo Ishiguros ”Klara och solen”.

Ishiguro tycks ha försonats med den science fiction-stämpel han motvilligt haft sedan klondystopin ”Never let me go” (2005) – numera talar han åtminstone gärna i intervjuer om sina tankar kring framtiden och teknologin. Han nämner ofta det som brukar kallas ”black box-problemet”: om vi förlitar oss på artificiell intelligens och maskininlärning för beslutsfattande, kan vi omedvetet kapsla in och reproducera värderingar – i värsta fall fördomar och förtryck.

”Klara och solen” är en omvänd version av den klassiska AI-dystopin där robotarna revolterar och tar makten över människan. Klara är i stället regelstyrt mild, undergiven och obrottsligt lojal. Hon behandlas inte illa, egentligen, och lider inte – det finns ingen illvilja hos hennes ägare och hennes ivrighet att vara till nytta framkallar inget dåligt samvete hos någon. Hon är fantasin om den perfekta slaven, produkten av människans obrydda och ogenerade dominans.

Det är detta som dröjer sig kvar. Berättarjagets orubbliga följsamhet, som först är vilsam och vacker i Ishiguros prosa, lämnar en kvalmig eftersmak. Det känns också instinktivt sant att detta är den sorts humanoid AI vi skulle skapa. Den flabbiga klyschan är att pornografin driver den tekniska utvecklingen; fantasierna om en framtid med människolika AI handlar ofta om sexuella tjänster eller utnyttjanden. Den aspekten är slående frånvarande i Ishiguros roman – kanske för att sätta fokus på just denna mänsklighetens sanna perversion: längtan efter den helt skuldfria hushållsnära tjänsten.

Kanske är det därför mina tankar, efter att jag slagit igen boken, så omedelbart går till Le Guin och hennes lustfyllda och roliga tjafsighet. Den känns så ren och... nyttig, och tyvärr som något ingen någonsin kommer att basera en AI på.

