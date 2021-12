Hanna Fahl: Matrixfilmerna är det bästa trollandet av en hel populärkultur jag någonsin upplevt

Tur att jag slipper vara filmkritiker, det betyder att jag har privilegiet att strunta i huruvida det är en ”bra film” och i stället älska nya ”Matrix: Resurrections” reservationslöst. Jag kan till och med ta mig friheten att säga att jag älskar allt systrarna Wachovski gjort. Första Matrixfilmen från 1999 är nog de flesta överens om är ett mästerverk, men jag tycker att både tvåan och trean är bra också. Jag gillar ”Cloud atlas” (okontroversiellt uttalande) och jag mådde toppen genom hela den monumentalt utskällda ”Jupiter ascending” (kontroversiellt uttalande).

Wachovskisystrarna har en distinkt och rätt speciell ton i sina verk, och jag kan förstå att den inte är för alla: En blandning av kitsch och oerhörda pretentioner; ett troskyldigt gravallvar i världbyggena som när som helst kan slås sönder av en slägga bestående av camp övertydlighet eller rentav humor. ”Matrix: Resurrections” – skapad av bara ena systern Lana, Lilly har hoppat av Matrixfranchisen – är i vissa partier närmast en mem-liknande metakomedi. Filmens långa upptakt utspelar sig inuti en version av matrisen där Neo (Keanu Reeves) tror sig vara hyllad spelutvecklare till trilogin ”Matrix”, en serie som spelbolagets ägare Warner Bros är i färd med att tvinga fram en uppföljare till: ”De kommer att göra fyran vare sig du är ombord eller inte.”

De små subtila gesterna har aldrig varit Wachovskis stil, nej. Men det är också hela poängen, att Trinity (Carrie-Anne Moss) fått matrisnamnet Tiffany och är gift med en tvålfager man vid namn Chad, samtidigt som filmen tar den oförlösta kärlekshistorien mellan de nu solitt medelålders Neo och Trinity på största allvar. Dessutom är den nya filmen så oförblommerat queer. Inte för att ”Matrix: Ressurrections” bemödar sig om att utveckla bifigurernas personligheter och bakgrundshistorier nämnvärt, men svara snabbt utan att tänka, säg en enda rollfigur utom möjligen Neo och Trinity som kändes straight?

Här är grejen med Matrixserien: Den är det bästa trollandet av en hel populärkultur jag någonsin upplevt. Kalla mig en simpel själ, men det är så djupt tillfredsställande. Hur killfilmernas killfilm, det enda killar pratade om i åratal runt millennieskiftet, filmen man kunde väcka killar mitt i natten och be om en jävla powerpointpresentation om och de levererade, i själva verket inte alls handlade om att det är coolt med virtual reality och att Neo kan ducka kulor, utan var en trojansk häst för att diskutera och dekonstruera det könsbinära samhället. (Nej killar, det är varken jag eller någon woke millennial på Tumblr som har hittat på det, det har filmskaparna bekräftat flera gånger.)

Att konceptet ”ta det röda pillret” – som i filmerna innebär att lämna matrisen och vakna upp till den verkliga världen, eller som metafor möjligen att omfamna sin sanna identitet –kidnappats av incelrörelsen, konspirationsteoretiker och högertroll är så roligt att jag knappt orkar tänka på det. Eller som Lilly Wachovski uttryckte det i en av samtidens roligaste twitterkonversationer:

Elon Musk: Take the red pill.

Ivanka Trump: Taken!

Lilly Wachovsky: Fuck both of you.

Är det småsint och skadeglatt att uppskatta en filmserie delvis på grund av den sadistiska njutningen det innebär att så många missförstått den? Ja, tusen gånger ja, och det kanske inte är vackert av mig, men så är jag heller inte filmkritiker. Vore jag det, skulle jag här nämna att ”Matrix: Resurrections” fått mig att börja se om Wachovskisystrarnas tv-serie ”Sense8” (Netflix, 2015). Den är underbar, en ömsint och smart science fictionhistoria om åtta personer som delar medvetande i ett kluster, en djupt underskattad del av modern tv-historia.

