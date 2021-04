Vid det här laget är nog de flesta av oss, åtminstone jag, så vana vid personaliserade annonser att vi knappt noterar dem. Jag menar, jag hatar dem och det faktum att mina persondata är deras attraktiva råvara och jag hatar deras förmätna försök att förutspå min smak, men hatet är tydligen inte starkt nog att hindra mig från att då och då nicka instämmande åt algoritmen och köpa någon tröja direkt från annons. Man är väl inte mer än en människa (som håglöst och oengagerat sålt sin själ till satan genom att under ett par decennier klicka ”ok” i samtliga användarvillkorsdialoger).

Oftast noterar man bara algoritmerna när de har fel, som när Facebook under en period förra året enbart, och oförklarligt, visade mig ”suggested videos” i den extremt smala genren ”män som svarvar vaser i härdplastmaterialet epoxy”. (De hade i och för sig en sorts hypnotisk kvalitet, upptäckte jag efter att ha tvångsmatats med dem ett tag, en estetiskt motbjudande mindfulness, så hade algoritmen så fel egentligen? Filosofisk fråga som aldrig kommer att få ett svar.)

Det var jobbigt, tyckte jag då. Senare kunde jag konstatera att det var en mild hånfull bris i jämförelse

Eller så noterar man dem när de gör en ledsen. Som när jag blivit dumpad av en kille och Google plötsligt började servera sistaminutenerbjudanden till ett semestermål vi pratat om att åka till. Det var jobbigt, tyckte jag då. Senare kunde jag konstatera att det var en mild hånfull bris i jämförelse med att få annonser för babyprylar uppkörda i ansiktet dagligen i månader efter ett missfall.

Den känslan unnar jag ingen, men faktum är att den är så vanlig att techföretagen använder den som benämning på fenomenet. ”Vi kallar det för ’the miscarriage problem’”, säger Pinterestchefen Omar Seyal i ett reportage i Wired. Reportern plågas av bröllopsrelaterade annonser efter att ha brutit upp med sin fästman. Seyal förklarar, kallsinnigt, att folk som planerar bröllop ofta köper dyra saker, och därför utgör en attraktiv annonsmarknad. De flesta genomför sina bröllop. Precis som de flesta som googlar barnkammarprylar får ett faktiskt barn att spendera pengar på. ”När du har en negativ upplevelse, tillhör du minoriteten”, säger Seyal.

Ja, jo. Det är väl först när man tillhört minoriteten som har en ”negativ upplevelse” av att få sin själ torterad i helvetet varje gång man öppnar datorn som man på allvar börjar ångra de där ”ok”-rutorna, och jag antar att man får skylla sig själv för att man googlat för mycket?

Grejen är att det inte bara är i annonserna man jagas av sin närtidshistoria. Det gäller nästan alla digitala tjänster. Facebooks ”memories”-funktion portionerar ut bilder och statusuppdateringar från förr i tidslinjen, min Iphone väljer en gammal bild ur mitt bibliotek varje dag och visar den i ”i dag”-vyn när man sveper höger – det är oftast mysigt, en bild på barnen, en kul fest. Men när det inte är mysigt längre, då? När Facebook 2014 rullade ut sin årssammanfattning ”Year in review” fick ett blogginlägg av mjukvaruutvecklaren Eric Meyer mycket uppmärksamhet. Han beskrev hur han möttes av en glättig videorulle – ”Eric, here’s what your year looked like!” – full av bilder på hans lilla dotter som dött.

Det enda man realistiskt kan hoppas på är att algoritmerna åtminstone blir ... bättre?

Det verkligt deprimerande är att det är helt meningslöst att önska bort personaliseringen och affärsmodellen byggd på vår nostalgiska ådra, såvida man inte är beredd att flytta ut i skogen och leva som en vilde och/eller störta det kapitalistiska systemet – det enda man realistiskt kan hoppas på är att algoritmerna åtminstone blir ... bättre? Visst är det en nattsvart känsla av dystopi när man kommer på sig själv med att önska att Google snabbare förstod att man förlorat något man älskade.



