Hanna Fahl: Rihanna, välkommen som nytt (symboliskt) statsöverhuvud

Det första Barbados gjorde för att fira sitt nya statsskick som republik var att utse popstjärnan Rihanna till nationell hjälte. Adjö drottning Elizabeth, kolonialstyrets sista ikon, välkommen som nytt (symboliskt) statsöverhuvud Rihanna.

Hon är en fascinerande popstjärna. En av 00-talets mest inflytelserika artister, som lyckats behålla sin ikonstatus trots att hon inte släppt en skiva på fem år, utan i stället ägnat sig år sitt makeupmärke som gjort henne till dollarmiljardär. Hon borde vara lätt att hata, åtminstone lätt att glömma, men är i stället universellt älskad med en närmast mystisk attraktionskraft. På många hade en titel som The Right Excellent Robyn Rihanna Fenty framstått som löjlig, men det är bara att gratulera Barbados till att ha hittat den enda nu levande människa som kan bära upp den med någon form av grace. Tills vidare. Hennes nya ”completely different” album har utlovats komma under 2021. Och få saker kan ju svärta ned en popstjärnas goda rykte som ett album som är ”experimentellt”.

