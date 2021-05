Foto: Jessica Gow

1. Cypern

Elena Tsagrinou – ”El diablo”

Betyg: 4

Tomma kalorier, men extremt goda under de tre minuter det tar att sätta i sig den här dumma lilla karamellen. Låten är ett befriande skamlöst hopplock från Gaga/Ora/Zara, koreografin het och vig och rolig, och ögonblicket i slutet där Elena Tsagrinou viskar ”El diablo” i närbild en Eurovisionklassiker.

Hanna tippar: 7

Anxhela Peristeri. Foto: Jessica Gow/TT

2. Albanien

Anxhela Peristeri – ”Karma”

Betyg: 2

Två låtar in och kvällens andra i princip identiska silverminiklänning – årets populäraste plagg. Anxhela Peristeri sjunger imponerande kraftfullt och det är mäktigt när hon träder fram ur en rökpelare i starten, låten är väl en helt okej albansk dussinschlager –hela paketet är stabilt men lite intetsägande.

Hanna tippar: 19

Eden Alene. Foto: Jessica Gow/TT

3. Israel

Eden Alene – ”Set me free”

Betyg: 2

Det är inte en bra låt, direkt, men Eden Alene har (1) en halvmeterhög hårskulptur på huvudet (2) ett spektakulärt klädbyte där dansarna sliter av henne klänningen till sista refrängen (3) nytt rekord i högsta ton i Eurovision nämligen ett fyrstruket b och (4) en extremt charmig utstrålning.

Hanna tippar: 17

Hooverphonic. Foto: Jessica Gow/TT

4. Belgien

Hooverphonic – ”The wrong place”

Betyg: 3

Det här surmulna gänget belgiska mainstreamindierockare slungar en omedelbart tillbaka till det sanna folkhemmet, nämligen den trygga period runt 1996 när frisyrerna var flikiga som Rachels i ”Vänner”, prinsessan Diana fortfarande levde, internet knappt fanns och Garbage låg på radions spellistor.

Hanna tippar: 14

Manizha. Foto: Jessica Gow/TT

5. Ryssland

Manizha – ”Russian woman”

Betyg: 3

Ett extra betygssnäpp bara för ögonblicket då Manizha öppnar en bokstavlig dörr i sin gigantiska lapptäcksklänning och kliver ut – bara i Eurovision, barn, bara i Eurovision. Sympatiskt, om än kanske lite skissartat, hbtq-vänligt budskap om kvinnokamp, bra stuns, men en rätt tunn och repetitiv låt.

Hanna tippar: 16

Destiny. Foto: Jessica Gow/TT

6. Malta

Destiny – ”Je me casse”

Betyg: 3

Ligger bra till i oddsen och inte olik Israels 2018-vinnarlåt ”Toy” i budskapet: ett lite vagt girlbossigt tema om kvinnors självständighet, men i stället för kycklingkackel-gimmick får vi här ett extremt enerverande charleston-saxriff. Absolut en av årets bästa sångröster, men snälla nån så tjatigt.

Hanna tippar: 5

The Black Mamba. Foto: Patrick van Emst/AFP

7. Portugal

The Black Mamba – ”Love is on my side”

Betyg: 2

Klockan är halv fyra, vinet är slut. Den portugisiske Erasmusstudenten är den enda som fortfarande håller igång. ”Vi ger bara ut på vinyl, känslan är helt annorlunda”, säger han nu, åh gud, låt taxin komma snart, ”har du hört talas om en artist som heter Leonard Cohen? Riktigt duktig faktiskt.”

Hanna tippar: 8

Hurricane. Foto: Jessica Gow/TT

8. Serbien

Hurricane – ”Loco loco”

Betyg: 2

Serbien har gjort det enda rätta: satsat halva landets bnp på löshår så att vi ska få njuta av den här bilolyckan där Ruslana kraschar in i Las Ketchup medan fläktarna viner. Sitter koreografin? Absolut inte. Kan de sjunga? Vet inte, för upptagen av att googla ”lårhöga stövlar” för att notera det.

Hanna tippar: 15

James Newman. Foto: Jessica Gow/TT

9. Storbritannien

James Newman – ”Embers”

Betyg: 2

Hjärtat ömmar för James Newman och hans trivsamma nallebjörnsutstrålning, och han kämpar sitt hårdaste för att behålla värdigheten där han står och jazzar mellan två hängande jättetrumpeter. Låten är egentligen inte helt usel, men inramningen gör att det känns som en Triple & Touch-turné från 1989.

Hanna tippar: Sist

Stefania. Foto: Jessica Gow/TT

10. Grekland

Stefania – ”Last dance”

Betyg: 3

Jag uppskattar ambitionen – ett nummer helt byggt på greenscreen och illusionen av att dansarna delas i hälften – men det är svårt att helt hålla sig för skratt när superhjälteklädda Stefania vinglar upp för den osynliga trappan. Låten drunknar lite i effekterna, men är en ljuvlig dansschlagerpärla.

Hanna tippar: 20

Gjon’s Tears. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP

11. Schweiz

Gjon’s Tears – ”Tout l’univers”

Betyg: 5

När Gjon’s Tears ställer sig på scenen framstår alla andra plötsligt som Minimello-toapappersrullar. Låten stegras långsamt från ett minimalistiskt mjukt piano till det smattrande oroliga crescendot, inget med det här är förutsägbart men inget är heller krystat, bara otroligt vackert och fantastiskt sjunget.

Hanna tippar: 3

Daði og Gagnamagnið. Foto: Patrick van Emst/AFP

12. Island

Daði og Gagnamagnið – ”10 years”

Betyg: 4

Jag vet inte vem som uttalat en förbannelse över Daði og Gagnamagnið (men mumiemässandet i Azerbajdzjans låt känns misstänkt!). De skulle ha vunnit i fjol. I år, med en nästan lika charmig låt, fick de covid och måste tävla förinspelat. Så synd på den här helt oemotståndligt älskvärda töntfunkpopen.

Hanna tippar: 6

Blas Cantó. Foto: Jessica Gow/TT

13. Spanien

Blas Cantó – ”Voy a quedarme”

Betyg: 2

Det här är väl en habil midtemposchlagerballad, om än oändligt tråkig. Jag har kämpat för att hitta något att säga om det spanska bidraget, men det enda värt att notera är den lite olyckliga led-grafiken som gör att det ser ut som om den stora planeten i bakgrunden nyser ut en stor mängd droppsmitta.

Hanna tippar: 23

Natalia Gordienko. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP

14. Moldavien

Natalia Gordienko – ”Sugar”

Betyg: 1

Ännu en stolt medlem i The Sisterhood of the Travelling Silverminiklänning! Det här är en riktigt tafflig ursäkt till låt. I den officiella musikvideon är Gordienko åtminstone flankerad av dansande glassar som piggar upp och tillför vissa kitschkvaliteter, utan dem är det här bara en transportsträcka.

Hanna tippar: 22

Jendrik. Foto: Jessica Gow/TT

15. Tyskland

Jendrik – ”I don’t feel hate”

Betyg: 0

Att framföra denna smörja och samtidigt predika anti-hat är som att vifta med ett köttstycke framför en varg: det är omöjligt att inte bli provocerad in i vitglödgat raseri av ukuleleriffen, det dansande långfingret, steppdansen... Möjligen trollar Jendrik hela tävlingen – hatten av, i så fall.

Hanna tippar: 25

Blind Channel. Foto: Patrick van Emst/AFP

16. Finland

Blind Channel – ”Dark side”

Betyg: 3

Fint av Finland att bli naturreservat där den utdöende konstformen rap metal kan dra sig undan i stillhet utan att bli troféjagad av Felix Herngren. 2014 föddes så en sällsynt rap metal-unge i fångenskap, efter att Helsingin Sanomats läsare fått skicka in förslag döptes den till Blind Channel. Bedårande!

Hanna tippar: 13

Victoria. Foto: Jessica Gow/TT

17. Bulgarien

Victoria – ”Growing up is getting old”

Betyg: 3

En enormt lyckad iscensättning av Victorias sockersöta och lågmälda ballad. Hon är ensam i sidenpyjamas och sneakers på ett stort stenblock – eller är det ett sjunkande fartyg? – omgiven av hav och stjärnfall. Stiligt, om än med en god portion Billie Eilish-komplex, och sticker ut i startfältet.

Hanna tippar: 10

The Roof. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP

18. Litauen

The Roop – ”Discoteque”

Betyg: 3

Estetiskt är det en ren fröjd – stiliserad mimdans, kycklinggula dyrt skräddade asymmetriska kostymer och högklackade herrboots, en perfekt balansgång mellan konstskoleperformance och rent trams. Lite synd är det att låten känns som en halvfärdig skiss som Håkan Lidbo hade kunnat snyta ur sig 2008.

Hanna tippar: 9

Go_A. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP

19. Ukraina

Go_A – ”Shum”

Betyg: 5

Fullkomligt förhäxad av den här folksång-möter-psychrave-låten, med en scenshow som är ungefär som om ”Matrix” utspelade sig i ödemarkerna runt Pripjat och handlade om en ritual för att frammana skogsgudarna. Sångarens iskallt obönhörliga blick, den hypnotiska flöjtslingan – allt ett Eurovision ska vara.

Hanna tippar: 2

Barbara Pravi. Foto: Jessica Gow/TT

20. Frankrike

Barbara Pravi – ”Voilà”

Betyg: 3

Det här är så ur-franskt att man bara sitter och väntar på att det ska materialiseras en baguette och en trikolor ur tomma intet. Visst säljer Pravi in låten skickligt, men ibland blir det väl teatraliskt och mot slutet känns det mest som soundtracket till en mustig film där alla är svettiga hela tiden.

Hanna tippar: 4

Efendi. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP

21. Azerbajdzjan

Efendi – ”Mata Hari”

Betyg: 2

Här bjuds vi på ett mischmasch av giftiga kobror, lotusblommor och Lakshmi-gudinnedans, strumpeband, guldklot, eld och referenser till Kleopatra (och är det inte en mikrosekunds Army of Lovers-sampling man hör strax före refrängen?) – det är sannerligen en röra, men en rätt rolig och uppiggande röra.

Hanna tippar: 18

Tix. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP

22. Norge

Tix – ”Fallen angel”

Betyg: 4

Ängel/djävul-tematiken har verkligen varit årets trend i tävlingen – här väldigt bokstavligt tolkad med Tix som dras hit och dit i kedjor av lite halvengagerat slött synkroniserade djävulsdansare på podium. Låten är bättre på original-norskan, men fortfarande en ljuvlig mix mellan russebusshit och tryckare.

Hanna tippar: 21

Jeangu Macrooy. Foto: Jessica Gow/TT

23. Nederländerna

Jeangu Macrooy – ”Birth of a new age”

Betyg: 2

Här har vi ett klassiskt fall av ”ytterligare ett Eurovision skulle försätta tv-bolaget i konkurs och måste undvikas till varje pris”. Årets värdland har således skickat ett noggrant avvägt bidrag som visserligen inte är pinsamt, men Macrooys surinamesiska trall har absolut noll chans att vinna.

Hanna tippar: 24

Måneskin. Foto: Jessica Gow/TT

24. Italien

Måneskin – ”Zitti e buoni”

Betyg: 3

Årets absolut största förhandsfavorit har parkerat med stadigt lägst odds. Ska man hålla sig till schlagerreferenser, ligger det här väl någonstans mittemellan The Arks platåskoboogie och isländska Hataris industrimetal, med pampigt pyro och festliga riff – det är inte min vinnare, men jag tror det är mångas.

Hanna tippar: Vinnare

Tusse. Foto: Rolf Klatt/TT

25. Sverige

Tusse – ”A million voices”

Betyg: 4

Det här är inte året när Sverige tar sin sjunde Eurovisionseger, ditåt blåser inte vindarna. Men Tusse var helt rätt vinnare av Melodifestivalen, denna ljuvliga begåvade 19-åring med personlighet som solglitter i en vattenpöl. Låten är fortsatt supersnygg och bör hamna i övre halvan av resultatlistan.

Hanna tippar: 12

Senhit och Flo Rida. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP

26. San Marino

Senhit feat Flo Rida – ”Adrenalina”

Betyg: 1

Jag vet inte hur mycket San Marino pungade ut med för att hyra in Flo Rida, men det var oavsett summan absolut värt det för att få se Senhits övertaggat stolta dans när han gör entré. För att inte tala om ögonblicket i semifinalen där han försökte sjunga med i låten i greenroom men inte kunde texten.

Hanna tippar: 11

Så fungerar finalen Tävlingen avgörs dels via telefon- och appröster, dels via jurygrupper. Varje lands jury består av fem personer, som totalt delar ut hälften av poängen. Vilka jurydeltagarna är hålls hemligt fram till sändning. Resten av poängen delar tv-tittarna ut. Telefonröstningen startar när det sista bidraget framförts och pågår i ungefär 15 minuter. Man kan inte rösta på sitt eget lands bidrag. För att rösta, ring 099-212 XX, eller sms:a XX till 72211. XX motsvarar bidragets startnummer. Varje samtal och sms kostar 3:60 kronor. Det går också att rösta i Eurovisionappen, som man laddar ner på eurovision.tv/app. I sändningen kommer jurygruppernas poäng att redovisas först, land efter land. Därefter redovisas tittarnas röster sammanslagna per bidrag. Det bidrag som ligger sist efter jurypoängen får sina tittarröster först, och så vidare uppåt i listan. Visa mer

Så tippar DN:s Hanna Fahl resultatet 1 – Italien 2 – Ukraina 3 – Schweiz 4 – Frankrike 5 – Malta 6 – Island 7 – Cypern 8 – Portugal 9 – Litauen 10 – Bulgarien 11 – San Marino 12 – Sverige 13 – Finland 14 – Belgien 15 – Serbien 16 – Ryssland 17 – Israel 18 – Azerbajdzjan 19 – Albanien 20 – Grekland 21 – Norge 22 – Moldavien 23 – Spanien 24 – Nederländerna 25 – Tyskland 26 – Storbritannien Visa mer

Läs mer:

Tusse: Kan jag inte vara en normal tonåring längre?

”Voices” föddes på ett flygplan hem till Sverige

Svenske jokern har tre låtar i final i Eurovision

Podd: De kan ta segern från Tusse i Eurovision

Nytt covidbakslag för Eurovision

Global hitmaskin eller krympt tävling – det är framtiden för Eurovision