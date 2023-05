Hanna Fahl: Semifinalens bästa låt handlar om Edgar Allan Poes spöke

När Edgar Allan Poe dog 1849 publicerades en runa i New York Tribune författad av hans rival och svurne fiende Rufus Wilmot Griswold. ”Edgar Allan Poe är död. Han dog i Baltimore i förrgår. Det här tillkännagivandet kommer att förbluffa många, men få kommer att sörja”, inledde han den. Han beskrev hur Poe under sin levnad ”vandrade längs gatorna, i galenskap eller melankoli, medan läpparna rörde sig i ohörbara svordomar, eller ögonen vändes uppåt i passionerade böner”. Han var en skicklig författare, medgav Griswold, och poet. Men som kritiker var han ”knappt bättre än en gnatig grammatiker”. (Det bästa med Griswold, å andra sidan, var förmodligen hans namn, som låter som något ur ett av J K Rowlings sämre verk.)

Jag relaterar starkt till Poe så som han beskrivs av Griswold. Jag har själv vandrat längs gatorna i galenskap/melankoli medan mina läppar rört sig i ohörbara svordomar medan jag lyssnat på startfältet i semifinal två i Eurovision song contest. Det är faktiskt en väldigt korrekt beskrivning av vad det gör med en människa att vara en Eurovisionentusiast.

Sexton låtar tävlar i den här semin, och kvaliteten är väl i ärlighetens namn sådär. Men Eurovision är Eurovision, och det går att hitta guldkorn även i den djupaste dy. Jag vill absolut inte låta som en gnatig grammatiker, så jag väljer att se skönheten i till exempel Georgiens bidrag, där Iru med stor självsäkerhet framför textrader som ”Life is love, thing is known, like in dreams”.

Ja. Så är det. Life is love, och thing is known. Utan minsta ironi håller jag med. Edgar Allan Poe hade inte kunnat säga det bättre. Faktum är att han förmodligen hade uppskattat Irus avslappnade inställning till det engelska språket. Poe hade själv en väldigt avslappnad inställning till exempelvis Newtons rörelselagar i sitt prosalyriska epos ”Eureka” där han presenterade teorier om universums uppkomst som han byggt inte på vetenskapliga studier, utan helt på sin egen intuition.

Det är en attityd jag rekommenderar alla Eurovisiontittare att ha i kväll. Låt det skölja över er bara. Tänk inte så mycket på saken. Låt ögonen vändas uppåt i passionerade böner, bara, vila lugnt i gränslandet mellan melankoli och galenskap.

Hur som helst. Kvällens bästa låt är Österrikes ”Who the hell is Edgar?” som handlar om att få sin kropp tagen i besittning av Poes ande. Har ni ytterligare frågor om den saken, så får ni ta upp det med era psykologer.

