Hanna Fahl: Taylor Swift är en av alla popstjärnor som gör kortfilmer

Den amerikanska popstjärnan Taylor Swift har släppt en ny skiva. Gammal, egentligen – det är en nyinspelning av albumet ”Red” från 2012, en del i Swifts projekt att återta rättigheterna till sin musik genom att helt enkelt släppa allt på nytt.

Med på albumet är en gammal låt i ny jättelång tappning och med radikalt utökad låttext, med den osmidiga titeln ”All too well (10 minute version) (Taylor’s version)” – minnesvärd både i sin malande långsamma uppbyggnad, och för att den är en svidande uppgörelse med en man från Swifts förflutna som alla hängivna Swiftanhängare tar för givet är den berömda skådespelaren Jake Gyllenhaal.

Detaljerna är inget annat än magnifika. Hur han aldrig lämnade tillbaka en halsduk hon glömde. Hur han dricker kaffe med hennes pappa ”som om han var gäst i en pratshow”, hur han aldrig dyker upp på hennes 21-årskalas, hur han gjorde slut genom att säga att det kanske hade funkat om åldersskillnaden inte var så stor, men: I was never good at telling – jokes but the punchline goes, ’I’ll get older but your lovers stay my age.’

”Lever ens Jake Gyllenhaal i dag?”, frågade sig internet kollektivt efter att låten släppts, medan Gyllenhaal själv bara har uttalat sig via sin förmodade katts Instagramkonto. ”MEOUCH – alla behöver lugna ner sig och sluta cybermobbas”, skriver katten Ms Fluffle Stilt Skin vars familjesituation visserligen inte är offentlig men som antas tillhöra Gyllenhaal. ”Posta en bild på halsduken så lämnar vi din pappa i fred”, svarar ett Swiftfan syrligt i kommentarsfältet.

En annan intressant sak med ”All too well (10 minute version) (Taylor’s version)” är att Swift producerat en kortfilm till låten. Hon är verkligen inte ensam om sina filmkonstpretentioner; snart sagt varenda popstjärna värd namnet har gett sig in i filmbranschen.

Swifts kortfilm, som hon själv skrivit och regisserat, är en bitterljuv skildring av en trasslig kort romans

Det var inte Beyoncé som uppfann konceptet ”visuellt album” (tidigare storverk i genren är R Kellys ”Trapped in the closet”-svit med start 2005, man kan till och med peka tillbaka på The Beatles ”A hard day’s night” från 1964 om man vill). Men det var hon som moderniserade och populariserade det 2013, med sitt femte självbetitlade album med tillhörande film, men ännu mer med den ambitiösa ”Lemonade” tre år senare. ”Lemonade” var en rätt mörk och känslomässigt rå sammanflätning av teman som rasism och misogyni, svart feminism, otrohet och hämnd.

Samma år, 2016, släppte också Drake och Frank Ocean filmer som följeslagare till sina album, och alla talade plötsligt om visuella album som ersättare till det gamla tråkiga musikvideokonceptet som dömts ut som döende.

Fem år senare har det visuella albumet inte exploderat som konstform, men musikvideon har heller inte dött – snarare har en sammansmältning skett. De musikvideor som får genomslag är alltmer filmlika, ofta med ett subversivt/explicit tema, och ofta vansinnigt påkostade. Fjolårets ”WAP” av Cardi B och Megan Thee Stallion, i år Lil Nas X:s ”Montero (Call me by your name)” och ”Industry baby” – små lyxiga konstverk med tydlig handling. I Sverige har till exempel Miriam Bryant gett sig på filmformatet i helt nya albumet och kortfilmen ”PS Jag hatar dig”.

Och så Taylor Swift då. Hennes kortfilm, som hon själv skrivit och regisserat, är en bitterljuv skildring av en trasslig kort romans, med Sadie Sink och Dylan O’Brien i huvudrollerna – det är onekligen ganska gymnasialt, men med spöklik tonträff i replikerna i ett skildrat storbråk vid en diskbänk. Och O’Brien är faktiskt väldigt lik Jake Gyllenhaal, det behöver man inte ens vara Swiftkremlolog för att se.

