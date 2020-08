Hanna Fahl: Tiden för en gammal hederlig smutsig skilsmässa är förbi

Självklart var det Gwyneth Paltrow och Chris Martin som populariserade det utsökt vaga och behärskade konceptet conscious uncoupling när de tog ut skilsmässa 2014. Inget par hade kunnat personifiera uttrycket bättre: Paltrow, skådespelare och livsstilsentreprenör med estetiskt oantastlig men konsumentetiskt tvivelaktig webbshop där hon säljer bland annat opastöriserad getmjölk och vaginala ångbad, och Martin, som med sitt band Coldplay skapat utsökt vag och behärskad arenarockmusik sedan 1996.

Begreppet myntades av den amerikanska familjeterapeuten Katherine Woodward Thomas 2009 i form av ett femstegsprogram som erbjöd ett ”lugnare alternativ till skilsmässa”, att separera fast inte på det där otrevliga viset. Det finns ingen svensk översättning som riktigt gör termen rättvisa – ”medveten isärkoppling” har inte samma svala självhjälps-air. På engelska är ordens själva fonem som en måttfull viskning; språkets motsvarighet till en ”highly absorbent, deodorizing” badrumsmatta gjord av fibrer från organiskt odlade kumazasablad som ”gently massages the feet as you step out of the bath” för åttio dollar på Goop Shop.

Det var naturligtvis väldigt, väldigt roligt att Gwyneth Paltrow och Chris Martin tillkännagav att de hade för avsikt att consciously uncouple, som om ordet skilsmässa var alldeles för grovt för så delikata och mindfulnesscoachade munnar. Så här i efterhand kan man slå fast att deras pressmeddelande var en sann milstolpe i underhållningsoffentligheten – det var pretentiöst på en aldrig tidigare skådad nivå, samtidigt som det var oerhört inflytelserikt. Alla isärkopplar medvetet numera, om än inte med de orden. Jag kan knappt minnas senaste gången jag hörde talas om en gammal hederlig smutsig kändisskilsmässa med dyra advokater; det är hemskt omodernt.

Allt detta tänkte jag på när vice statsministern och miljöpartistiska språkröret Isabella Lövin i veckan consciously uncouplade från politiken. Det var verkligen som en riktigt artig separation. ”Jag är väldigt nöjd och stolt över mycket som jag har fått vara med och uträtta”, sade hon som en genomtänkt och vuxen människa som gått i parterapi i förebyggande syfte och redan planerat första gemensamma middagen med exet och hans nya.

Beslutet innebär absolut inte någon kritik mot hennes (samarbets-)partner (Socialdemokraterna), underströk hon med den generösa tonen hos någon som bestämt sig för att otrohetsaffärerna är vatten under broarna och dessutom en privatsak: ”Det här är ett helt självständigt beslut för min personliga del. Vi har regerat tillsammans med S i sex år. Vi har haft många meningsskiljaktigheter men har lyckats ta oss igenom dem.”

Nu kanske det låter som att jag gör narr av de civiliserade skilsmässorna, men så är det inte. De är säkert jättebra för alla inblandade och inte minst barnen, både de bokstavliga (som Gwyneths och Chris barn Apple och Moses) och bildliga (som Isabella Lövins barn klimatpolitiken och fiskefrågan).

Men det är ändå värt att notera, att medan tonläget generellt skruvats upp till bisarra nivåer i det offentliga samtalet, så tycks alla överens om att hålla God Ton i just de situationer där det väl ändå vore ganska förståeligt om man flippade och råkade kalla någon för Hitler i affekt. Kanske är det skönt att kunna klamra sig fast vid den sista lilla spillran av självkontroll i sådana lägen. Världen må vara åt helvete men vi kan åtminstone yogaandas oss igenom en bodelning med ett utsökt behärskat leende.

Läs fler kulturkrönikor och andra texter av Hanna Fahl