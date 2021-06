Hanna Fahl: Tv-serien ”Sweet tooth” är precis den pandemiterapi jag behöver

Tv-serien ”Sweet tooth” (Netflix) tar sitt avstamp efter att en global pandemi utplånat stora delar av mänskligheten och samhället kollapsat. I en amerikansk nationalpark har en far barrikaderat sig djupt inne i skogen tillsammans med sin son. Där har de levt gömda i ett decennium. Det är ett paradis – fantastiska vyer över porlande bäckar och äventyr, en mysig nybyggarstuga, en djup och innerlig kärlek mellan förälder och barn – men naturligtvis lever de på lånad tid och katastrofen lurar strax under ytan. Sådan är den välbekanta dramaturgin i den här sortens berättelser, för det är inte en alldeles unik upptakt.

Filmen ”Leave no trace” (2018) där far och dotter lever i en skog i Portland, är ett relativt nyligt exempel på samma trop. Eller för den delen en av fjolårets bästa nya serier, ”Raised by wolves” (HBO), även om den utspelar sig i vad som skulle kunna beskrivas som motsatsen till en naturromantiskt bildskön miljö, det vill säga en öken på en ogästvänlig planet där två androider uppfostrar en grupp barn för ett koloniseringsprojekt.

Så det är med viss klichétrött skepsis jag ser det första avsnittet av ”Sweet tooth”. Bakgrunden till pappans val att gömma sig med barnet rullas upp: samtidigt som berättelsens pandemi börjat skörda offer har det börjat födas barn som är hybrider av människor och djur, och pojken i skogen är ett av dem – han har rådjurshorn. Ganska snart lämnar han sitt och faderns gömställe och ger sig ut i vida världen som en storögd och naiv Bambi, och hans historia vävs så småningom ihop med en bufflig footbollspelares, en etiskt tvivelaktig läkares, en djurälskande psykologs, och – självklart – en ond militärs. Det är en story byggd på ganska grovt skissade arketyper och utan gråskala. Den har lånat en god portion från Steven Spielbergs barnvänliga äventyr, kryddat med en skopa Stephen King, och dränkt alltihop i technicolor.

Jag ryser av ointresse vid blotta tanken på karantänkammarspel och dråpliga sitcomscener om munskyddsproblematik.

Titeln ”Sweet tooth”, som är det sötsugna rådjursbarnets smeknamn, beskriver också rätt väl seriens tonläge. Allt, även de grymma dissekeringssekvenserna och den krypande sekteristiska och mordiska grannparanoian som senare komplicerar berättelsen, är som doppat i sockerlag. Djurbarnen är för ovanlighetens skull inte cgi-animerade, utan man har gjort valet att använda modeller och dockor – något som stundtals ger serien en retro ”Gremlins”-känsla, inte minst när murmeldjuret Bobby gör entré. Tv-serien, som bygger på Jeff Lemires seriesvit med samma namn (Vertigo), borde helt enkelt inte vara särskilt bra.

Men jag slukar hela. Trollbunden. Faktum är att jag ryser och får blanka ögon till de snabbt skissade sekvenserna från virusutbrottet, trots att de innehåller scener som: ”Åh nej, min nyfödda son har klövar.” Eller kanske just därför?

Jag längtar sannerligen inte till den våg av kultur med pandemitema som i värsta fall kommer att skölja över oss de närmsta åren. Jag ryser av ointresse vid blotta tanken på karantänkammarspel och dråpliga sitcomscener om munskyddsproblematik.

”Sweet tooth” började produceras långt före pandemin, men landar på något magiskt vis ändå perfekt just nu. De inledande scenerna i isolering i naturreservatet som borde kännas slitna gör inte det. Smittopaniken, paranoian, polariseringen, alla standardingredienser i en medioker virusrulle, får en annan lyster – inte bara av den konstant hypermättade färgskalan, utan av den kollektiva erfarenhet vi för tillfället delar. Inte visste jag att en familjeserie om gulliga djurbarn var den pandemitraumabearbetning man behövde just nu, men så var det tydligen? Nu tycker jag dock att vi gemensamt bara bestämmer oss för att låtsas som att det senaste dryga året inte hänt och definitivt inte låter det sätta sitt avtryck i kulturhistorien.

