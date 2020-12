Hanna Fahl: Vad hände med stjärngossarna och är de... problematiska?

Det är en flyktig tanke, strax efter att jag postat en bild på pojkarna framför öppna spisen i sina verkligen supergulliga stjärngossekläder: kommer min enda amerikanska instagramföljare, en socialistisk konstvetare, tro att jag uppfostrar mina barn i Klanen?

Faktum är, tänker jag sedan, att det var slående stjärngossefritt i SVT:s ”Luciamorgon från Jukkasjärvi” också. Inte en strut i sikte; killarna fick ha normal ganska-bra-betyg-på-friskolegymnasiet-killklädsel nämligen smala byxor, svart ullrock och uppuffad halsduk medan tjejerna stod där och led i vita nattlinnen och röda sidenband som, likt alla röda luciasidenband sedan luciasidenbandens begynnelse, fortfarande bar spår av att ha legat upprullade på en pappbit i förrådet de senaste 364 dagarna.

Minns inte att jag sett någon stjärngosse på förskolan de senaste åren. Länge sedan man såg en stjärngosse över huvud taget, faktiskt. Är, tänker jag med en gnagande känsla av att ha missat en debil men infekterad kulturdebatt, stjärngossar ... problematiska?

Stjärngossar är inte problematiska, visar en hastig google dagen efter. Absolut ingen tycker att de är bekymmersamt lika Ku klux klanmedlemmar, utom möjligen som rasistretoriskt grepp (”Vad ska de förbjuda härnäst, stjärngossar?!?”). Däremot är jag inte den enda som märkt att de knappt existerar längre. En insändarskribent i Skövde Nyheter noterade redan i fjol, i den långa sorgesamma dikten ”Den siste stjärngossen”: Lucia flyttad in i kyrkorna men vi ansågs bara vara till besvär / Är det ingen längre som håller stjärngossetraditionen kär?

Den enkla förklaringen är att stjärngossar är utrotningshotade för att ingen vill vara stjärngosse för att de är töntiga. Det är svårt att argumentera emot: de bär nattsärk och bokstavlig dumstrut. Det finns förmodligen stjärngossar som just nu är i färd med att mejla mig bilder på sig själva med viril och ståtlig praktstrut för att visa undantagen, men vi vet alla sanningen. Gossarna har gissningsvis bildat gossefackförbund för att få igenom kraven på normal killklädsel i ”Luciamorgon” och SVT måste ha böjt sig inför faktum att det inte blir några tenorer i ”Nu tändas tusen juleljus” annars.

Personligen har jag varit svag för struten sedan 1993, när det brittiska bandet Pet Shop Boys släppte den perfekta popsingeln ”Can you forgive her”. Kostymdesignern David Fielding skapade duons perfekta look: overall och randig hög strut. Videon är grällt stickande koboltblå och neonorange, datoranimerad på det oldschool windows-skärmsläckarvis som kännetecknar animationer från 1993, och fortfarande helt fantastiskt träffsäker i sin estetik. ”She’s made you some kind of laughing stock”, sjunger Neil Tennant med sin patenterade torra intonation som om han skaldade om den siste stjärngossen, ”because you dance to disco and you don't like rock”.

Vad gäller luciatåg har jag alltid känt att den allt vanligare förekommande tomten är vad rock var 1993. Kanske coolare i majoritetssamhällets ögon, men avgjort mindre förfinad och estetiskt tilltalande än disco.

Dessutom är dumstruten faktiskt ursprungligen en symbol för vishet, populariserad av prästen John Duns Scotus på 1200-talet, och bars fram till 1500-talet av respekterade och lärda män. Ni hör ju själva vilket fruktansvärt töntigt argument det är att föra fram när barnen inom två år kräver att få ha en sån ful vadderad lussekattskostym från Pressbyrån (luciatågets motsvarighet till ”Trolls”-soundtracket) så det är väl bara att ge upp.



