Hanna Fahl: Vår tid är som den första kvarten i en fruktansvärd skräckis

Bara ett avsnitt har släppts av HBO Max tv-serie ”The last of us”, så jag kan inte gå i god för hela serien, men det var ett väldigt bra öppningsavsnitt.

Tv-serien bygger på ett spel från 2013 med samma namn och ligger nära spelets handling. Världen går under efter att en svampinfektion spridit sig och förvandlat nästan hela jordens befolkning till slavar under parasiten. Eller till en sorts funguszombies, om man så vill –svampinfektionen är inspirerad av den verkliga cordycepssvampen som bland annat kan infektera myror, förändra deras beteende och till slut skjuta ut vedervärdiga tentakelliknande sporspridande utväxter från deras huvuden.

Joel är i avsnittets start ensamstående pappa till en tonårsdotter, Sarah, i början av 00-talet. Tjugo år senare har samhället kollapsat och Joel är smugglare i Boston, där en federal myndighet tagit kontroll över samhället, styr det som en diktatur och avrättar alla som bryter mot karantänsreglerna.

En fjortonåring dyker upp. Något är speciellt med henne. Joel övertalas av en rebellgrupp att ta uppdraget att frakta henne till andra sidan landet. I tonåringen finns en glimt av hopp; kanske kan allt lösa sig.

Det här är den tredje postpandemiskildringen i tv-serieform jag sett sedan den verkliga pandemin – ”Sweet tooth” (Netflix, 2021) och ”Station eleven” (HBO Max, 2021–2022) är de andra två – och de landar lite annorlunda numera, gör de inte? De känns både mer som eskapism och fantastik, för nu har vi facit och vet hur långtråkig och ofilmisk en pandemi egentligen är, och mer som realism, för det går inte att inte dra paralleller till verklig politik, verklig mänsklig erfarenhet, verkliga konflikter.

Oftast klarar serierna av själva apokalypsen ganska snabbt, för att kunna komma i gång med den mer juicy postapokalypsen. Så även ”The last of us”. Men jag fastnar ändå vid just den sekvensen, ganska hastigt berättad, som utspelar sig precis innan allt är över, i skärningspunkten mellan normaliteten och det nya, ogreppbara livet. Joel och hans dotter missar alla tidiga tecken på undergången. För tittaren flimrar de förbi i periferin: i ljudet från en alarmerande nyhetssändning i bakgrunden, i sirenerna ute på gatan, i en suddig gammal dam som börjar röra sig ryckigt i hörnet av bilden medan kameran fokuserar på Sarah som är upptagen med något helt annat.

Det är ett gammalt, nästan slitet, knep som används i nästan alla skräckfilmer. Tittaren ska känna: Vänd dig om! Lyssna! Titta! Alla tecken finns där, glöm det där vardagliga trasslet du är så uppslukad av, om du springer nu så kanske du hinner.

Landar inte de sekvenserna också lite annorlunda nu, jämfört med för tio eller tjugo år sedan? Jag kan inte vara den enda som de senaste åren gått omkring med en krypande, krafsande känsla av att saker och ting är på väg att gå överstyr någonstans bortom min, vår, kontroll. Inte bara den annalkande klimatkatastrofen (filmen ”Don’t look up” (2021) var en satir byggd helt på exakt denna fokusförskjutning), utan något ännu mer övergripande, allomfattande, en global tendens – i det stora och det lilla. Normaliseringen av lögner i offentliga och politiska sammanhang, en skenande rasism, ”kulturkrig” så uppenbart machiavelliskt orkestrerade att de borde falla platt men i stället blir självspelande och självförstärkande pianon – allt detta vansinne som liksom flimrar förbi suddigt i rasande snabbklippt tempo medan livet pågår.

Jag undrar om det är så vår era kommer att definieras i efterhand; som tiden då fel delar av bilden var skarpa och det sant avgörande utspelade sig i hörnen. Om det kommer att krypa i kroppen på dem som betraktar oss i backspegeln, om de kommer att skrika åt den historiska tv:n: Vänd dig om och spring, om ett ögonblick är det för sent.

