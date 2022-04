Hanna Rajs: ”Skriver man utifrån sitt minne måste man vara ärlig med att minnet inte går att lita på”

”Tur att hjärtat minns när hjärnan glömmer.”

Meningen återkommer på flera ställen i Hanna Rajs roman ”Där var du, större än bokstäverna som bildar ditt namn – Cristinaboken”. Det är hennes första roman, efter flera diktsamlingar, men det är inte första gången hon skriver om personen som gett boken sin undertitel: bästa vännen Cristina som tog livet av sig när de var unga, inte barn men inte heller riktigt vuxna.

Utanför fönstren i Hanna Rajs lägenhet spretar parkens grenar kala. Det är eftermiddag men marssolen dröjer sig kvar, envis och mjölkig. Vi greppar kaffekoppar vid köksbordet, minns det sena 00-talets kafébesök, minns emoluggarna, festivalerna, eller försöker i alla fall. ”Minnet fuckar med en”, som Hanna Rajs skriver i romanen, ”man undrar ju hur det ska gå att lita på något jag skriver”.

– Det var som ett internskämt med mig själv, att jag skulle skriva en bok där materialet är mitt minne, trots att mitt minne är så jävla dåligt, säger Hanna Rajs.

Att hon över huvud taget började skriva en roman om Cristina bottnade i en dröm, sex år efter vännens bortgång. Hon vaknade med en känsla av att hon svikit henne.

– Jag kände att jag ville göra historien rättvisa, fortsätter hon. Det hade kanske gått att göra i dikt, men dikterna jag skrivit om henne tidigare har känts som nedslag. Jag ville berätta en hel historia.

Då hade Hanna Rajs bara skrivit poesi, och hon var orolig för att det skulle kännas svårare att skriva prosa. I stället blev det en befrielse.

– Jag har alltid sagt att jag inte har det i mig att skriva en roman. Men det var som att jag insåg att jag inte behövde skriva på ett visst sätt. Idiotiskt, egentligen, för den insikten har jag ju fått flera gånger i livet, men så var det. Skrivprocessen kändes naturlig. Jag skrev som om jag berättade en historia för en kompis på Messenger, sedan växte det fram en helhet ur det.

Hanna Rajs roman ”Där var du, större än bokstäverna som bildar ditt namn” handlar om författarens vän Cristina, som tog livet av sig när de var unga. Foto: Alexander Mahmoud

Att skapa en helhet krävde ett slags minnets detektivarbete. Hanna Rajs läste brev, dikter, sms-konversationer. Hon pratade med gamla gemensamma vänner, besökte minneslunden. Hon beskriver det som ett sorgearbete, men också ett tillblivande: ett sätt att minnas saker som hon inte tänkt på på länge. Hon minns första mötet, Cristinas cigaretter och resor, hur de spelade ”Tekken 5” eller åt grekiska bondmackor. Samtidigt är Hanna Rajs öppen med att hennes minnesbilder kan vara förvridna, förgyllda. Ibland ändrar hon dem några sidor fram, eller konstaterar att hon inte längre kommer ihåg. Det är ett sökande som läsaren bjuds in i, en metanivå i texten som handlar om skrivandet självt.

– Skriver man utifrån sitt minne måste man vara ärlig med att det inte helt går att lita på. Och jag ville skriva så ärligt som möjligt. Det är också därför jag är så självutlämnande och skriver om saker jag skäms över. Jag kan göra det, för det handlar om mig, men jag kan inte skriva om henne på samma sätt. Vissa saker har jag valt bort, för att det inte är min plats att skriva om dem.

Det är inte första gången Hanna Rajs utgår från sig själv och sina erfarenheter i sitt författande. Hennes debutdiktsamling ”Armarna” handlade till stor del om det judiska arvet. Ändå är något annorlunda nu. Hon skriver i boken att det är ”så personligt och känsligt att det gör ont i hjärtat att få minsta kritik på texten”, hon säger att det är läskigt att tänka på hur människor som kände Cristina ska ta emot den.

– När jag skriver dikter om min familj och våra intergenerationella trauman handlar det ju inte bara om mig och min historia utan om något större, förklarar hon. Nu skriver jag om Cristina och det skulle kunna vara samma sak, men jag kan inte fråga henne, så jag vet inte.

Hanna Rajs säger att hon inte ville gestalta Cristina för mycket, hon ville inte att hon skulle bli till en karaktär. Foto: Alexander Mahmoud

Genom boken återkommer Hanna Rajs till själva skrivandet: ”För vems skull gjorde jag det? För vem kommer den finnas kvar?” Hon undrar om det i själva verket handlar om en sorts ”vidrig terapi” för henne själv, eller om det faktiskt kan vara intressant eller viktigt för någon annan.

– Det värsta skulle vara om någon tycker att det här är smaklöst eller att jag kapitaliserar på en person som inte är här. Jag har visserligen inte skrivit en biografi om henne, utan min historia om henne och oss och vår relation, men ändå, oron finns där.

Därför ville hon inte gestalta Cristina för mycket, hon ville inte att hon skulle bli till en karaktär.

– Det är inte heller poängen med texten, att hon ska vara så tydlig som möjligt eller att läsaren ska förstå vad som gjorde henne speciell. Om ens bästa kompis tar livet av sig spelar det liksom ingen roll hur rolig eller cool den personen var, det är inte det det handlar om.

Hon funderar på om det hade varit lättare om hon pratade om romanen som en litterär text och inget annat, som något bortanför henne själv.

– Eller om jag pratade om ett berättarjag i stället för om mig. Men jag kan inte det, för jag är den jag är.

På förlaget fanns en diskussion om ifall boken skulle beskrivas som en personlig berättelse i stället för en roman, men Hanna Rajs vägrade: ”I så fall hade man ju kunnat kalla allt jag någonsin skrivit för personliga berättelser.”

– Jag vet att folk gillar verkliga historier, fortsätter hon. Vi lever i en kultur som är besatt av true crime och det personliga. Det är obehagligt att tänka att folk skulle vara mer intresserade av min bok för att de vet att den är baserad på verkliga händelser, men jag vet att det kan vara så. Själv har jag så svårt att förstå varför det skulle göra något mer intressant. Jag tänker att det märks när något är autentiskt, oavsett.

”I dag vet jag att sorgen inte blir mindre med tiden, den förändras inte ens. Det är jag som förändras, och sorgens plats i mitt liv”, säger Hanna Rajs. Foto: Alexander Mahmoud

När Hanna Rajs jobbade på en bokhandel som tonåring upptäckte hon den amerikanska författaren Dennis Cooper, som ägnat sitt författarskap åt att på olika sätt skriva om den förlorade kärleken George Miles. Hon har ett citat intatuerat på armen, från första gången Cooper benämner George utan att fiktionalisera: ”covered with dust, george and i drove in from the mountains.” I sin roman skriver Hanna Rajs att hon fick svindel av att tänka på att vara så besatt av en förlust, och frågar sig om det nu hänt även henne. Men nej, konstaterar hon senare: jag är inte besatt, jag sörjer.

– När Cristina dog visste jag inte så mycket om hur sorg fungerar. Eller, jag trodde att jag visste det, för det finns en historia om hur sorg ska fungera. Men i dag vet jag att sorgen inte blir mindre med tiden, den förändras inte ens. Det är jag som förändras, och sorgens plats i mitt liv. Bara för att man inte praktiskt kan fortsätta vara i den där första, akuta världen-går-under-sorgen betyder det inte att den inte finns.

Har sorgens plats i ditt liv förändrats av att skriva den här boken?

– Vettefan. Jag tror inte det. Men det känns fint att ha skrivit den. Inte för att det har minskat sorgen utan för att det betyder något, även om det bara är för mig. Och jag tror faktiskt att Cristina hade tyckt att det var ballt.

Hanna Rajs Född 1991.

Var med och grundade den i dag nedlagda nättidskriften fikssion 2008. Debuterade 2018 med diktsamlingen ”Armarna”, som nominerades till Borås tidnings debutantpris. Gav ut diktsamlingen ”Baby” 2019 och ”Under månen” året därpå. Arbetar på Judiska församlingen i Stockholm. Är aktuell med romanen ”Där var du, större än bokstäverna som bildar ditt namn – Cristinaboken” (Albert Bonniers förlag). Visa mer

