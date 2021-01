Hanna Stjärne svarar på kritiken mot SVT: Ingen falsk balans i vår rapportering

Söndagen den 10 januari, fyra dagar efter den våldsamma stormningen av kongressen i Washington där Trumpanhängare lyckades stoppa omröstningen om resultatet i presidentvalet, sände SVT ett extrainsatt Agenda som uteslutande handlade om attacken på Kapitolium. I programmet intervjuades bland andra Joy Van Patten, en republikansk lokalpolitiker och pastor som menade att våldsamheterna i kongressbyggnaden hade riggats av Antifa, en gruppering på yttersta vänsterkanten, och att det förekommit valfusk under presidentvalet, påståenden som det inte finns några belägg för.

Intervjun har mött stark kritik och väckt debatt om hur SVT hanterar kraven på opartiskhet och saklighet som finns formulerade i sändningstillståndet från staten. Tidigare SVT-medarbetaren Jan Scherman skrev den 14 januari i DN att han inte längre känner igen sitt SVT. ”Det är som att alla röster ska höras och få prata relativt ostört. Som om sanningen är summan av alla åsikter, oavsett hur lögnaktiga åsikterna är.”

SVT:s vd Hanna Stjärne har tagit del av debatten men tillbakavisar kritiken.

– Det finns alltid en omfattande debatt om SVT och det finns alltid saker som vi kan ta till oss men på det stora hela tycker jag att vi har haft en balanserad, stark och bra bevakning från de här otroligt omskakande händelserna i USA.

Vad finns det för argument för att intervjua en person som medvetet eller omedvetet ljuger om att valet varit riggat och att det förekommit valfusk?

– Stormningen av kongressen i USA var en väldigt speciell händelse som många hade svårt att greppa. Det finns ett stort behov av att öka förståelsen för hur en folkopinion kan drivas av falsarier på det sättet och hur det som skedde i kongressen var möjligt. Den förståelsen ökar om man ser på en intervju som den i Agenda.

Hur ska en SVT-journalist förhålla sig till en person som säger något som inte är sant?

– SVT-journalister ska precis som alla andra journalister förhålla sig sakligt, ställa skarpa motfrågor och ha fakta som grund i motfrågorna. Och det tycker jag att journalisterna som gjort de aktuella intervjuerna haft.

I en debatt i Aktuellt på torsdagen mellan SVT:s Jan Helin och DN:s chefredaktör Peter Wolodarski, hävdade den sistnämnde att det på SVT finns en tendens att behandla Donald Trumps påståenden om valfusk – som det inte finns några belägg för – som en åsikt bland många andra. Wolodarski betonade att den journalistiska uppgiften är att verifiera påståenden, inte bara förmedla åsikter.

Public servicebolagen har tidigare även fått kritik för så kallad ”falsk balans” i nyhetsrapportering och debatter. Det innebär att vetenskapligt grundade påståenden ställs mot villfarelser eller konspirationer på ett sätt som gör att de framstår som likvärdiga.

– I SVT:s rapportering under och efter stormningen av kongressen i USA har det inte varit fråga om någon falsk balans, det handlade ju om enskilda intervjuer. Agendaintervjun sattes också i ett tydligt sammanhang och den amerikanska lokalpolitikern fick skarpa, faktabaserade motfrågor av programledaren.

Men är verifiering, det vill säga att ta reda på vad som är sant respektive inte sant, och rapporterar det, är det något som SVT borde ägna sig mer åt?

– Det är något vi redan gör, hela tiden. Och vi försöker också hela tiden hålla upp en självkritisk spegel framför oss och diskutera vad vi kan göra bättre till nästa gång.

Vad syns i den självkritiska spegeln nu?

– Flera saker. Men på det stora hela håller jag inte med om kritiken som varit uppe just nu, jag tycker att vi jobbat så faktabaserat som vi kunnat. Sen kommer vi säkert slipa på hur vi jobbar med långa direktsändningar och hur vi fångar upp stora frågor.

Detta har hänt Söndagen den 10 januari sände SVT ett extrainsatt Agenda med en fem minuter lång intervju med Joy Van Patten, en republikansk lokalpolitiker och pastor. Hon talade om stormningen av kongressen som sponsrad av Antifa och att presidentvalet var riggat. Samma dag sändes programmet ”Min sanning” där SD-politikern Mattias Karlsson intervjuades av Anna Hedenmo. Några dagar därpå kallade DN:s Johan Croneman SVT:s journalistik om Trump och SD för ett haveri, Sydsvenskans Jenny Maria Nilsson skrev att ”Agenda legitimerade ren dårskap” och den tidigare SVT-medarbetaren Jan Scherman menade att SVT missuppfattat kravet på opartiskhet. Helena Olsson, programbeställare för nyheter och samhälle på SVT, har svarat på kritiken och skrev att ”Debatten om SVT behöver allt annat än svartvit retorik”, likaså Anna Hedenmo som menade att hon har ”noll intresse av att uppfostra tv-publiken”. Visa mer

Svenskar har, som befolkningen sett, en hög social tillit till samhälleliga institutioner och funktioner, däribland etablerade medier. Men gruppen som inte litar på till exempel myndigheter och de oberoende nyhetskanalerna blir allt större. Denna grupp människor kallas av forskare som Bo Rothstein och Lars Trägårdh för ”låg-litare”. Inom public service, som har till uppdrag att spegla och vara relevant för alla Sveriges invånare, har det de senaste åren talats alltmer om just denna målgrupp.

– Vi jobbar hela tiden med att försöka förstå befolkningen, SVT är ju hela Sveriges tv, därför har vi de senaste åren bland annat utökat vår lokala bevakning. Det är uppenbart att det är väldigt viktigt att fånga upp och förstå hur olika frågor uppstår och diskuteras i olika delar av landet, säger Hanna Stjärne.

Hon tar brexitomröstningen i Storbritannien som exempel. På omröstningen följde en debatt om hur journalister och opinionsinstitut hade kunnat missbedöma läget så radikalt i förhållande till valresultatet.

– Vi talade med BBC om skälet till att man inte sett hur opinionen rörde sig och fick rådet att lyssna mer på de lokala reportrarna ute i landet.

Kan man förstå till exempel intervjun med den republikanska lokalpolitikern och pastorn i Agenda som ett försök att nå låg-litare?

– Nej. Den intervjun bottnar i ett bredare behov av att förstå hur det som hände kunde hända.

Ett annat SVT-program som diskuterats den senaste veckan är ”Min sanning” som också sändes den 10 januari. Där intervjuades SD-politikern Mattias Karlsson av Anna Hedenmo. Enligt kritikerna var Hedenmos motfrågor alltför slappa och Karlsson ombads sällan förklara eller precisera sina påståenden.

– När programmet ”Min sanning” startade var själva idén att personer som på ett eller annat vis var på väg att lämna en roll i det offentliga skulle ges utrymme att berätta saker de i sina tidigare positioner inte hade haft möjlighet att tala utförligt om, säger Hanna Stjärne.

Programtiteln ”Min sanning” skulle ju kunna antyda en subjektifiering av sanningsbegreppet, ser du en sådan tendens på SVT?

– Nej, det gör jag inte.

Men är sanningen subjektiv?

– Carl Bernstein, som tillsammans med Bob Woodward låg bakom Watergate-avslöjandet har sagt: ”Journalism is about seeking the best obtainable version of the truth”. Jag tycker att det ligger mycket i det. Vi ska ha ett ärligt och hederligt uppsåt att komma så nära fakta och en sanning som det bara går.

