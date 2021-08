Hannes Fossbo: ”Verkligheten kraschade, det var fruktansvärt”

Volvo 245:an, från 1992, är mörkblå. Bilen kränger fram längs Tantogatan, fläktsystemet rasslar misstänkt och när man gasar låter det som om någon börjar gurgla tandborstvatten under motorhuven. Den luktar svagt av inpyrd cigarettrök och sura tändstift. Hannes Fossbo frustar av förtjusning.

– Vilken pärla!

Vi har skakat fram den gamla kärran inför intervjun eftersom det kryllar av bilar i Hannes Fossbos debutroman ”Öbarn”. I boken finns en rostangripen Volvo 142:a, en illgrön Mazda, en lastgammal Saab. Och många fler. Omslaget pryds av ett vackert fotografi från sent 80-tal, där Hannes Fossbo och hans lillasyster står lutade mot en Opel. Framflygeln är målad med rostskyddsfärg, medan resten av bilen är apelsingul. I bakgrunden syns Hannes pappa, bokens svarta hål, som historien oavlåtligen graviterar mot. Minnet av de bilar som fanns i hans barndom fungerade som en sorts katalysator för det skönlitterära skrivandet, säger Hannes Fossbo.

– Jag tog körkort ganska sent i livet, när jag var 30, och då plötsligt kom mitt gamla bilintresse tillbaka. Jag började registrera alla fordon jag såg när jag körde, och insåg hur jäkla tråkiga de såg ut jämfört med bilarna i min barndom. Så jag blev lite besatt av tanken på dem. Och kunde inte låta bli att göra dem till en del av berättelsen.

Bilarna i boken fungerar delvis som klassmarkörer. Huvudpersonen Harry Fors är avundsjuk på kompisarna vars föräldrars vrålåk har den där speciella nybilsdoften. Bilarna från barndomen blir också viktiga minnen för Harry Fors. Hans suktande efter dem i vuxen ålder handlar om saknaden efter pappan, som dog när han var liten. Boken beskrivs som en roman. Men slinter man med tungan så kan man lätt råka säga Hannes Fossbo, istället för Harry Fors.

– Det är en hybrid mellan uppväxtskildring och roman. Delen om barndomen ligger väldigt nära verkligheten. Medan bitarna från när Harry Fors är vuxen är mer renodlad fantasi, även fast de avsnitten också inspirerats av mitt liv.

Vi kör ner till småbåtshamnen i Tanto. Mälaren glittrar i förmiddagssolen. ”Öbarn” korsklipper mellan barndom och nutid. Harry Fors växer upp, precis som författaren, på Värmdö. Övärlden är både en mörk och en ljus plats. Friheten här är stor för en tioårig pojke, småvägarna ett paradis. Men Harrys pappa brottas med alkoholen. Harry är, återigen likt Hannes, tio år när hans pappa drunknar. Två urdruckna vinare, elva tomburkar öl och en halvfull flaska Explorer rullar på durken när båten hittas.

– Jag älskade min pappa, och vi hade det bra tillsammans, förutom när han drack för mycket. Då var det jobbigt. Men att ha en förälder som dricker för mycket är en sak. Att han dog… det är en sorg jag burit på länge. Jag trodde att det skulle gå över faktiskt, det är ju så oerhört länge sedan nu, 30 år, men det går aldrig över. Sorgen tar bara nya uttryck.

Tioårige Harry hamnar i en ”sorghypnos”, skriver du, efter att hans pappa dör. Var det så även för dig?

– Ja, verkligheten kraschade. Det var fruktansvärt. Under ett tag kändes det som om jag inte kunde finnas. Till slut insåg jag att jag inte kunde leva om jag skulle fortsätta vara så ledsen. Så då fick jag sluta med det.

Efter fotograferingen tar vi bilen tillbaka. Sätter oss på Hannes Fossbos innergård; familjen bor i ett av sextiotalshöghusen med de böjda byggnadskropparna bakom Södersjukhuset. Det vassa ljuset tvingar Hannes Fossbo att kisa.

Foto: Anette Nantell

Hur var det att skriva om allt det här?

– Emotionellt uttömmande. Jag var utmattad efteråt. På det sättet känns det skönt att vara klar, för jag kunde inte stanna kvar så länge i det där. Men skrivandet av boken har också varit terapeutiskt, och fått mig att känna en större tacksamhet över att det gått så bra som det gjort för mig, säger Hannes Fossbo, som är mest känd som den stilsäkra programledaren på SVT:s Kulturnyheterna.

Litteraturen dryper av 60-, 70- och 80-talsskildringar. ”Öbarn” utspelar sig under en tidsperiod, 90-talet, som ännu är relativt underskildrad. Referenserna fläktar försiktigt, som vindpustar. Pantherfotbollsskor från Domus. Tomas Brolin. 10-kronorssedlar. Seinfeld. Vhs-kassetter. Roxette. Bruce Springsteen. ”Fångad av en stormvind”. Och så alla dessa bilar. Hannes Fossbo bestämde sig för att börja skriva på boken när han var föräldraledig med sitt andra barn.

– Jag gick på föräldraledigheten vid årsskiftet och då bestämde jag mig för att prova skriva en stund varje dag, när min dotter sov sin förmiddagslur. Och så blev det. En timme varje dag. Jag bara skrev och skrev. Jag läste inte igenom under tiden och försökte att inte tänka för mycket alls. Utan bara göra det, så fick det bära eller brista. Det var som om jag hamnade i ett skov, det var väldigt roligt. Och omvälvande. Jag hittade snabbt en ton som jag tyckte fungerade.

Foto: Anette Nantell

Språket i ”Öbarn” förirrar sig inte på dammiga småvägar för att komma fram. Hannes Fossbo styr rakt på. Och det går fort fram, även när han gräver i de mest inflammerade minnena.

– Två författare som jag inspirerats av är Birgitta Stenberg och Charles Bukowski, deras självbiografiska texter. De har båda en tydlighet i språket, det är inga krusiduller. Jag ville förmedla en rak känsla i språket lika mycket som i handlingen, att få läsaren att hamna i ett tillstånd. Samma sak man kan uppleva när man spelar en bra låt på riktigt hög volym, du vet?

Om Hannes Fossbos debutroman vore en låt så kunde den vara signerad just Bruce Springsteen. Kanske den nostalgiska ”Book of dreams” från 1992 – som också är ett viktigt årtal i ”Öbarn” – där den amerikanska rockikonen sjunger: ”The scars we carry remain but the pain slips away it seems.” När Harry Fors dotter sover på förmiddagen knäpper han en öl, dagens första. Men han super sig nästan aldrig redlös, utan har hela tiden kontroll på intaget. Han har ju barnen att tänka på. Men det är vin och öl mest varje dag. I ”Öbarn” blir huvudpersonens alkoholproblem allt skarpare med tiden. Själv har författaren i dag ett sunt förhållande till alkohol, säger han, men så har det inte alltid varit.

– Jag hade en ganska destruktiv inställning till alkohol och droger i ungdomen. Jag tänkte väl ungefär ”Min pappa är död, så jag skiter i allt.” Det värsta hade ju redan hänt. Men i och med att jag blev äldre lugnade det sig.

Det finns en sorgkantad underström genom boken, tycker jag, håller du med?

– Delvis. Men jag hoppas också att jag skrivit en rolig bok faktiskt. Det var mycket sorgligt som hände när jag var liten – men ändå minns jag min barndom som lycklig. Det är egentligen lite svårt att få ihop, när jag tänker på det.

