Hannes, Sara Parkman och Cleo till Way out west

Sedan tidigare är namn som Nick Cave, Dave, Thåström, Burna boy och Tame Impala klara för Way out west. I vintras meddelade Robyn att hon ställer in sin spelning på festivalen, som äger rum 11-13 augusti i Slottsskogen i Göteborg.

Bland de nya akterna återfinns bland andra Miynt, Natalie Bergman, Sara Parkman, Cleo, Tkay Maidza, King Hannah, Gerd, Esther, Jaqe, Fruit Bats, Bavé, Stella Explorer, Dina Ögon, Broder John, Koffee och Hannes. De två sistnämnda kommer att spela i Slottsskogen, medan övriga artister spelar på festivalens klubbscener.

