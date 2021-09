Hannes solmogna, valpiga r&b landar rätt i tiden

Pop Hannes ”When the city sleeps” (The Satchi Six) Visa mer

För tre år sedan släppte Hannes vad som skulle bli hans stora genombrott – ep:n ”Summer 3000”. Men sedan pandemin satte stopp för hans inplanerade Europaturné har det varit tyst.

Men desto mer tycks ha hänt bakom rampljuset. När duon – Hannes Jonsson och producenten Marcus White – kommer tillbaka har de lämnat gitarrpoppen för mjuk, solmogen r&b. Med scratchande skivor, subtil autotune och trappiga beats är den nya ”When the city sleeps” en lyckosam förflyttning åt hiphop.

Den proffsiga produktionen möter charmigt valpiga texter och rytm. Som att låtarna stundtals uppträder i ramsor: ”Itchy itchy burden/ I have done some hurting”, och ”I'm dreaming snooze snooze/ The flying dogs go woof woof”. Men också genom texternas dagbokslika tydlighet om att trängta efter någon och sötman i att känna sig manlig.

Den tralliga klangen får naturligtvis en botten av Hannes sammetslena röst, hans höga toner i ”Snooze” får rysningar att klättra ända upp i hårbotten. Den landar precis rätt i den r&b-doftande poppen, mötet är helt enkelt beroendeframkallande.

Förhoppningsvis fortsätter duon utforska det nya soundet, här finns en enorm potential. ”When the city sleeps” är dock för kort för att bli mätt på, men det är en ljuvlig förrätt.

Bästa spår: Sugar

