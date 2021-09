Hannes startar om karriären: ”Vi pushar det långt, vrider ur hela trasan”

Augusti 2019 stod Hannes Jonsson, som går under artistnamnet Hannes, på Way out west tillsammans med Seinabo Sey. Han hade precis släppt sin debut-ep ”Summer 3000”. Den applåderades av recensenterna. Allt såg ut att klaffa.

Då kom en pandemi.

– Jag skulle just ut på Europaturné. Det sög ju. Å andra sidan blev det så för alla, konstaterar Jonsson när DN träffar honom.

Inte riktigt, väl? Det är inte alla som hade en lovande artistkarriär som låg i startgroparna.

– Nej, så är det, jag blev sänkt ett tag. Jag tror att jag hade byggt upp ganska mycket förhoppningar inför turnén. Men det var bara att bita ihop och fortsätta, nu känns det kul igen.

Vi möts vid amerikanska ambassaden. Han dyker upp på en elsparkcykel med sin kompis Jesper som är med de första minuterna som moraliskt stöd.

En anställd på den pampiga ambassaden blänger på den timida smålänningen när han kliver av och parkerar.

– Jag trodde att det här var närmare själva Gärdet, säger Hannes Jonsson. Det var där jag tänkte att vi skulle vara.

Hannes Jonsson är aktuell med ep:n ”When the city sleeps”. Foto: Lotta Härdelin

På fredag släpps hans andra ep ”When the city sleeps”. Den är producerad av Marcus ”Mackan” White. Singeln ”Snooze” har i skrivande stund redan över 600 000 spelningar på Spotify.

– Det är mer hiphopinfluenser i mina nya låtar. Jag och Mackan har chansat mer och vågat lite mer. I den bästa av världar vill jag att alla ska lyssna på ep:n och tycka att den är bra.

Producent Marcus White har tagit stor plats i den kreativa processen.

– Jag kan inte skriva musik själv. Han får fram det absolut bästa ur mig som sångare och låtskrivare. Vi pushar det långt, vrider ur hela trasan. Nyckeln i vårt samarbete är att vi jobbar ärligt och rakt, sammanfattar Jonsson.

På ”When the city sleeps” har han velat fånga känslan av natten och staden. Hannes Jonsson upplever att Stockholm är fullt av jäktade och trångbodda individualister.

– Alla håller ju på med sin egen skit – som de tror att de är ensamma om. Men i slutändan så tragglar vi alla runt och gör samma sak i våra små boxar.

– Låtarna på den här ep:n handlar om just hur det är att leva i en stad. Att vara lika gammal som jag är och att vara tillsammans med miljoner människor. Det finns så många olika berättelser i den här stan.

När Jonsson var tio år började han spela bas på Kulturskolan i småländska Aneby. Han fortsatte med det och innan han började släppa sin egen musik livnärde han sig som frilansmusiker. Han är en prisbelönt jazzbasist.

Trots det spelar ”Mackan” bas på skivan.

– När han spelar blir det lite taggigare. Han är ju inte basist så det låter inte så skolat, det blir tråkigt när jag spelar. Folk som inte behärskar sitt instrument fullt ut är det absolut bästa jag vet. Mixen mellan det grova och det fina, säger artisten.

Han har alltid vetat att han ville bort från sin 6 000 invånare stora hemkommun. Popstjärneambitionerna och alla-känner-alla-tillvaron ledde honom till Stockholm. I Åkeshov fick han lov att trängas med producenten White på 24 kvadrat. Flytten till storstaden var en omställning.

– Det svåraste för mig med att bo i Stockholm har varit att hitta mening i det man gör. Det har alltid varit en stor del av att leva i den här stan, att fortsätta lära känna sig själv i förhållande till alla andra här. Det är lätt att slängas med när man flyttar till Stockholm. Hänga med fel folk. Dricka för mycket. Knarka för mycket. Men man ska samtidigt försöka göra konst och uttrycka sig. Det där är en väldigt svår kombination.

Hannes lyssnar gärna på reggae. Foto: Lotta Härdelin

Hannes Jonsson skriver musik i första hand för sin egen skull, poängterar han. Och så lite för ”Mackan”.

– Jag har förstått numera att jag mår mycket bättre när jag gör musik och får uttrycka mig. Jag skulle verkligen bli ledsen om jag inte fick det.

Vad är det som gör att du sjunger och inte till exempel målar eller skriver romaner?

– Musik är magi. Den kan trollbinda människor på ett sätt som inget annat. Artisten SZA har precis släppt en låt som heter ”Joni”. Den trollbinder mig, och imponerar, säger han.

– Jag lyssnar mycket på Spotifys färdiga, genrebaserade listor också. Då slipper man fundera så mycket. ”This is…” och så vidare. Jag kan verkligen rekommendera ”This is reggae”, haha.

Vad är det med just reggae?

– Det är en genre jag börjat älska, en nyfunnen kärlek i mitt liv. Jag har alltid tyckt att reggae varit så tungrott i beatsen, men nu har jag förstått varför mina vänner lyssnar på reggae. Jag tror faktiskt att det har påverkat energin i hur jag sjunger, och varför. Det finns en helt annan tyngd när reggaeartister sjunger – det känns så ärligt.

Härnäst ska Hannes Jonsson göra en spelning på festivalen Popaganda den 9 oktober. Han vill inte ta ut något i förskott, men hoppas att det går att göra fler spelningar även längre fram i höst, som det just nu ser ut som.

– Jag vill kunna fortsätta att göra musik på min absolut högsta nivå, göra det så bra jag kan. Den ska bli finare och finare. Jag skulle vilja köpa ett hus någon gång också. På franska rivieran. Eller i Japan. Jag tycker om att flytta, nya kapitel, liksom.

Vad skulle du vilja bli bättre på som artist?

– Att kommunicera mina idéer på ett snabbare, rakare och mer smärtfritt sätt. Om man lindar in det för mycket fattar ju till slut ingen vad man menar. Samtidigt är jag en otroligt känslig person. I alla mina relationer har jag varit för mycket till lags – men det börjar bli bättre nu.

Hannes Jonsson Är 28 år och går under artistnamnet Hannes. Han samarbetar sedan länge med producenten Marcus White. Hannes Jonsson kommer från Aneby som ligger fyra mil från Jönköping. Nu bor han på Södermalm i Stockholm med sin sambo. År 2019 släppte Hannes sin debut-ep, ”Summer 3000”. Sedan dess har han gett ut låten ”Rom-com” med Seinabo Sey och singlarna ”Sugar” och ”Snooze”. Nu är han aktuell med ep:n ”When the city sleeps”. Han beskriver sin musik som ”natt i en stad, mörker med strimmor av ljus från bilar, bussar och hus”. En skiva man borde lyssna på: ”Ye” med Kanye West. Hatar: ”Ytlighet, tänkte jag säga. Men sedan kom jag på att jag har ett ytligt yrke och är ganska ytlig själv. Jag säger lögner, det är inte min vibe.” Rekommenderar: Att lägga undan telefonen på morgonen, äta frukost och tänka på det man är tacksam för i sitt liv. Visa mer

