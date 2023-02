Hans Kronbrink: Burt Bacharach fick det komplexa att låta bedrägligt enkelt

Burt Bacharach omdefinierade vad populärmusik kan vara. Utan att göra avkall på det insmickrande och trallvänliga i en poplåt tänjde han på reglerna och skapade musik med avancerad harmonik, oväntade ackordbyten och rytmiska knorrar. Han fick det komplexa att låta bedrägligt enkelt.

Han skrev ett sjuttiotal top 40-hits, de flesta tillsammans med textförfattaren Hal David, vann sex amerikanska Grammy Award, tre Oscarsstatyetter och fick Polarpriset 2001. Hans musik har spelats in av över tusen artister.

Burt Bacharach växte upp i Queens, New York, med föräldrar av judisk börd. Fadern var krönikör vars texter kunde läsas i ett hundratal syndikerade tidningar i USA. Modern var en hemmafru som älskade klassisk musik och såg till att Burt började ta pianolektioner som åttaåring.

När han var 15 upptäckte han jazz, skaffade sig falsk legitimation och tog sig in på jazzklubbar på Manhattan och trollbands av bland andra trumpetaren Dizzy Gillespie, som blev första idolen. Men även klassisk musik fascinerade: Debussy och Ravel var favoriterna.

Musik och idrott tog det mesta av hans tid och betygen i high school var så dåliga att han inte blev antagen till något välrenommerat musikuniversitet i USA. Han hamnade då på McGill University i Montreal, Kanada.

På en kompositionskurs i Kalifornien sommaren mellan första och andra året på McGill gav läraren, den franske tonsättaren Darius Milhaud, Bacharach ett råd som denne kom att följa hela livet: ”Skäms aldrig för musik som går att vissla till.”

Kvinnor tog stor plats i Burt Bacharachs liv och han gifte sig fyra gånger. Första gången 1953 med sångerskan Paula Stewart som han lärde känna när hon anlitade honom som pianist vid sina sångprov till musikaler i New York.

Han var pianisten i alla möjliga sammanhang, bland annat bakom kände sångaren Vic Damone, men hade också börjat skriva egna låtar som han försökte sälja till musikförlag.

Men ingenting hände förrän han lyckades få en egen vrå inne i legendariska The Brill Building på Manhattan, några kontorshus längs Broadway där ett flertal musikförlag och kända låtskrivare som Carole King, Gerry Goffin, Jeff Barry och Doc Pomus arbetade med att leverera hitlåtar.

”Warm and tender”, en låt som han gjorde tillsammans med Syd Shaw, hamnade som B-sida på en singel som blev listetta med sångaren Johnny Mathis 1957. För första gången tjänade nu Bacharach pengar på sitt musikskapande.

Lite senare samma år kunde han betala tillbaka ett lån på 5 000 dollar till sin far när hans ”The story of my life” blev etta på countrylistan med Marty Robbins.

En säkrare inkomstkälla var att periodvis turnera världen runt som dirigent och kapellmästare till legendariska tyska filmstjärnan och sångerskan Marlene Dietrich. Ett samarbete som pågick i flera år.

Dietrich betydde säkra pengar på bankkontot, men det Bacharach brann för var att skapa musik för topplistorna. Först när han regelbundet började samarbeta med Hal David, en ordmakare som visade sig ha en unik förmåga att leverera texter som landade perfekt i Bacharachs säregna kompositioner, uppstod stor musikmagi.

Och när Bacharach och David anlitade 21-åriga Dionne Warwick som förstasångare till sina låtar föll en viktig sista pusselbit på plats.

Tillsammans startade de ett nytt kapitel i musikhistorien. Warwicks själfulla sångsätt och röstklang blev klockrena instrument för Bacharachs harmonier och Davids direkta och ärliga texter.

Dionne debuterade 1962 med Bacharach/Davids ”Don’t make me over” som gick direkt upp på topplistorna. Sedan följde klassiker som ”Anyone who had a heart”, ”Walk on by”, ”A house is not a home”, ”Message to Michael” ”I say a little prayer”, ”Do you know the way to San José?” med flera. Samtliga producerade av Bacharach, som också var pianist på de flesta inspelningarna.

Men låtflödet var så stort att även artister som Dusty Springfield, Jackie DeShannon, Gene Pitney och Sandie Shaw fick hittar signerade Bacharach/David.

Bacharachs geni lockade inte oväntat filmbranschen. 1965 skrev Burt och Hal titellåten till ”What’s new pussycat?”, en hit med Tom Jones. Året efter tvingade Burt engelska Cilla Black till 29 tagningar av ”Alfie” till filmen med samma namn innan han var nöjd.

Till James Bond-parodin ”Casino Royale” (1967) skrev Bacharach/David ”The look of love” som sjöngs med sårig stämma av Dusty Springfield.

På 60-talets sista år blev den sorglösa ”Raindrops keep fallin’ on my head” med B J Thomas från filmsuccén ”Butch Cassidy and the Sundance Kid” en världshit.

1973 fick samarbetet mellan Bacharach och David ett abrupt slut när filmen ”Lost horizon”, som de slitit med musiken till, bombade fullständigt. Fiaskot ledde till att de två stämde varandra och att Dionne Warwick i sin tur stämde David och Bacharach för att inte ha producerat en skiva med henne.

Trion återförenades först efter 20 år för sången ”Sunny weather lover” som finns på Warwicks album ”Friends can be lovers”.

Bacharachs samarbete med Elvis Costello, ett stort Bacharach-fan, resulterade i hyllade skivan ”Painted from memory” 1998.

2005, vid 77 års ålder, släppte Bacharach skivan ”At this time” som var ett samarbete med rapparen och producenten Dr Dre och textförfattaren Tonio K. Där får vi för första gången höra Bacharach som sångare på några låtar, men det är också en politiskt uppväckt Bacharach som ställer allvarliga frågor om vår samtid.

Jag fick i samband med skivsläppet telefonkontakt med Burt Bacharach i Las Vegas där han skulle uppträda och frågade bland annat om ”At this time” var hans musikaliska testamente.

– Jag vet inte vad som väntar runt hörnet. Men en sak är säker, när jag kommer hem till Los Angeles igen sätter jag mig inte och skriver några nya poplåtar. Det känns passerat, svarade han.

Burt Bacharach Föddes 12 maj 1928 Skrev ett 100-tal låtar ihop med textförfattaren Hal David, inklusive 38 direkt för Dionne Warwick. Egen favorit var ”Alfie”, en hit för både Warwick och Cilla Black och en låt som till och med jazzikonen Miles Davis hyllade. Priser: Sex Grammy awards Två Oscarsstatyetter Polarpriset 2001 Privatliv: Gift med sångerskan Paula Stewart 1953-58. Gift med skådespelerskan Angie Dickinson 1965-80. De fick dottern Nikki tillsammans. Gift med kompositören Carole Bayer Sager 1982-91. De adopterade sonen Christopher. Var sedan 1993 gift med Jane Hansen med vilken han hade barnen Oliver och Raleigh. Visa mer

