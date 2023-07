Hans Kronbrink: Tony Bennett var livsbejakande, öppen och jordnära

Logga in

Tony Bennett var den siste i den nordamerikanska gyllene eran som innehöll sångarnamn som Frank Sinatra, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Dinah Washington, Billie Holiday, Sammy Davis Jr och många fler.

Bennett, född 1926 som Anthony Dominick Benedetto, var son till två föräldrar som ingick i den massvåg av fattiga syditalienare som vid början av 1900-talet emigrerade till USA med hopp om ett bättre liv.

En av hans stora förebilder var den elva år äldre Frank Sinatra, även han son till utvandrade italienare. Men där Sinatra var cool, lite svårmodig och oåtkomlig var Tony Bennett livsbejakande, öppen och jordnära. Han tyckte om att röra sig bland vanligt folk och sågs ofta promenerande på gatorna i New York, staden han bodde i större delen av sitt liv.

Han växte upp i Astoria i Queens, ett område som var delvis stadsmiljö, delvis landsbygd där det inte var ovanligt att de fattiga familjerna, de flesta med rötter i länder runt Medelhavet, höll getter och grisar i anslutning till bostaden.

Det var bara East River som skiljde Astoria från det lockande, myllrande kulturlivet som blomstrade bland Manhattans skyskrapor på andra sidan floden. Nära men ändå långt borta för en ung man som ville bli ett namn i musikvärlden.

Och han förstod att det inte fungerade att kalla sig Anthony Benedetto då. När han hoppade av high school i förtid för att ekonomiskt hjälpa sin mamma (som blev änka med tre barn när Tony var tio år) tog han ströjobb som sjungande servitör på italienska småkrogar i Astoria under artistnamnet Joe Bari. Bari efter den syditalienska staden.

Den italienska kulturen omgav honom och han var stolt över att vara en del av den. Men han lärde sig aldrig att prata italienska.

– Jag växte upp under depressionen i USA. Mina föräldrar sa tidigt åt mig att jag var tvungen att lära mig engelska perfekt, annars skulle jag aldrig få något jobb. Så jag fokuserade på det och försummade italienskan. Jag ångrar det i dag, berättade Tony Bennett när jag intervjuade honom i Stockholm 2011.

1944 blev han inkallad och hamnade i de europeiska skyttegravarna under världskrigets sista månader.

Tiden i armén gjorde honom till livslång pacifist och antirasist. Han var bland annat med och befriade judar från koncentrationslägret i tyska Landsberg. När kriget i Europa var över hade han lyckan att få avsluta sin militära tid som sångare med en grupp musiker som underhöll de amerikanska trupperna i det besegrade Tyskland.

Tillbaka i New York och stärkt i tron på en framtid som sångare, följde några år då Joe Bari fick småjobb, ofta obetalda, på mindre klubbar i New York. Men lyckan vände snabbt då USA:s kanske mest populära komiker och skådespelare vid den här tiden, Bob Hope, 1949 hörde honom sjunga på småsunkiga The Village Inn i Greenwich Village och blev imponerad.

Hope ville omgående ha med honom i sin egen show på flotta Paramount Theater, men gillade inte namnet Joe Bari.

– Från och med nu heter du Tony Bennett, sa Hope.

Och så började en karriär som som kom att sträcka sig över nio decennier. Tony Bennett blev en av 50-talets stora popstjärnor i USA med skivhittar som ”Because of you”, ”From rags to riches”, ”Blue velvet” och ”Stranger in paradise”.

Men han sökte sig mer och mer mot jazzen och hade flera lyckade samarbeten med tunga namn som Count Basie och Duke Ellington. 1962 spelade han in ”I left my heart in San Francisco” som blev hans signaturmelodi.

Han försvann lite från radarn på 70-talet och 80-talet då rockmusik blev skivbolagens huvudfokus och intresset för Las Vegas-underhållare som Bennett var lågt. Han var också kokainberoende under en period, men lyckades ta sig ur missbruket.

På 90-talet blev Bennett, nu på väg mot de 70, återigen ett namn att räkna med. Och det helt oväntat genom MTV där han, utan att anpassa sin musikrepertoar till unga lyssnare, blev en populär figur. 1994 gjorde hans ”MTV Unplugged: Tony Bennett” succé och blev även en skiva som utsågs till årets album.

De kommande åren släppte han hyllade skivor och vann flera amerikanska Grammy Awards. När jag träffade honom i Stockholm 2011 var han aktuell med skivan ”Duets II” där han sjunger ihop med bland andra Aretha Franklin, Amy Winehouse och Lady Gaga.

– De senaste 20 åren är de bästa i min karriär, tyckte han.

Det gäller även den mindre kända sidan av Bennett, den hängivne amatörkonstnären som målat sedan han var barn. Bland annat finns tre av hans verk i den fasta samlingen på The Smithsonian Institution.

2016 fick han diagnosen Alzheimer, som dock inte hindrade honom från att fortsätta spela in skivor och uppträda. 2021 satte en 95-årig Tony Bennett punkt för sin karriär med skivan ”Love for sale”, ett samarbete med Lady Gaga.

