Häpnadsväckande idékraft i Fina Miralles 70-talskonst

Jag står bara på tröskeln till Marabouparken, men häpnar redan. Drömmer jag? Konsthallens övre utställningsrum har gjorts om till ett sovrum för ett träd. Golvet är täckt med ett lager hö som krasar och glider under mina fötter, och i en stor säng vilar ett spirande lagerbladsträd. Mellan stadiga trägavlar och under stärkta vita lakan ligger det nedbäddat med rötter och allt, trädkroppens upphöjning gör sängen havande.

Den katalanska konstnären Fina Miralles (född 1950) återskapade installation ”Översättningar” är från 1974, och greppet egentligen ganska tidstypiskt. Konsten vandrade då ut från gallerier och institutioner och in i andra möjliga och omöjliga rum.

Vy från Fina Miralles utställning på Marabouparken. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Ändå är jag helt oförberedd på vad jag ser och att idékraften i verket efter mer än fyrtio år fortfarande är så påtaglig. Så levande. Ett litet foto av konstnären själv hänger ovanför sängen. Närmare inpå ser jag att hon står i ett landskap, till låren nergrävd i jorden. I fotografiet har Miralles övertagit trädets plats. De har bytt positioner.

Liknande omkastade situationer finns det gott om på Marabouparken, som är en av utställningsplatserna. Den andra är Index på Kungsholmen, som i en liten presentation lägger ytterligare några verk till Marabouparkens redan rika gestaltning.

Gång på gång åskådliggör Miralles relationerna mellan människa och natur. Utforskar och lär sig att navigera i tillvaron. Hon prövar om en sten passar i ett träds hålighet, hon avbildar sig själv när hon äter, dricker och borstar tänderna i en lång fotografisk serie. Tydliga kompositioner som gör vardagen allt annat än vardaglig.

Fina Miralles, ”Relationer. Kroppens förhållande till naturliga element. Kroppen täckt med halm”, 1975. Foto: Marçal Folch ©Fina Miralles

I båda utställningarna visas ett uppförstorat fotografi som dokumenterar Miralles aktion ”Djurparkens bilder” 1974. En onödig upprepning när utrymmet är begränsat, men i denna anslående bild sitter hon fången i en hönsbur bredvid mindre burar med husdjur. Samma år gjorde Joseph Beuys sin legendariska performance ”I like America, and America likes me”, instängd med en prärievarg i ett galleri i New York. Hans verk stiger genast upp på näthinnan men vet inte vem av dem som var först. Antar att idén var något som låg i luften.

Fina Miralles verkar i skärningspunkterna mellan jordkonst, minimalism, konceptkonst och arte povera, men lyckas utvinna en personlig och direkt vision av vad konst kan vara. Och nu har hennes tidiga konst börjat återupptäckas av nya generationer spanjorer. Hon är fortfarande aktiv men mest inom poesi, vad det verkar. Fast redan i ”Slakt” 1977 finns här en stark mix av enstaka sprejade ord och konsthistoriska bilder. I en lång collagesvit och en video fångar Miralles det våldsamma ideologiska förtrycket under Franco, och låter en filmad grisslakt alternera med slingor av klassisk musik.

Fina Miralles, ”Landskap. Hav”, 1979 Foto: Roberto Ruiz

Kanske som en rening från detta nattsvarta ursinne återkommer jag flera gånger till hennes bassäng i serien ”Dubbel horisont”. I ett tygstycke nedsänkt i ett blått vatten stiger en ljusare blåfärgad rand – och bilden av ett skimrande hav. Med anspråkslösa material och som den mest självklara sak i världen skapar Fina Miralles en hägring.