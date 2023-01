Här är 10 böcker att se fram emot i vår

”Död mans skugga” av Hans Gunarsson.

”Död mans skugga”

Hans Gunnarsson

Albert Bonniers förlag, jan

2015 utkom Hans Gunnarssons roman ”All inclusive”, som utspelade sig på ett sjaskigt charterhotell i Guadeloupe. På bokens omslag såg vi författaren själv, semesterslumrande i en solstol. Fyra år senare kom romanen ”Nattsida”, som inleds med att mannen på det förra omslaget vaknar upp ur den obekväma ställningen. I vår fortsätter Gunnarsson längs detta hisnande tema som låter biografi och fiktion munhuggas i en fresk som hittills har bjudit på bultande läsning. ”All inclusive” var en ganska munter roman – ”Nattsida” var mycket riktigt full av nattsidor, där paranoian bröt fram mellan raderna. I ”Död mans skugga” träffas en författare och en journalist på ett sinnessjukhus. Det är tänkt att tidigare mysterier skall återbesökas. Vi vet i alla fall att en all inclusive på Guadeloupe kommer att spela en roll.

”Hemma” av tyska Judith Hermann.

”Hemma”

Judith Hermann

Övers. Jesper Festin

Weyler, jan

Inför varje ny boksäsong brukar kultursidornas kritiker anmäla intresse att recensera böcker som annonserats av förlagen. Det är alltid någon bok som blir mer önskad än andra. Den här säsongen är det Judith Hermanns ”Hemma”. Hösten 2000 utkom den tyska författarens debutbok i svensk översättning. Det var en novellsamling som hette ”Sommarhus, senare” och den blev lika uppskattad av kritiker och svenska läsare som den redan blivit i Tyskland. Efter den succén försvann Hermann från den svenska utgivningen, trots att hon fortsatte skriva och publiceras internationellt. Nu har förlaget Weyler hittat tillbaka till henne, och ger ut hennes andra roman från 2021. ”Hemma” handlar om en kvinna som börjat arbeta på en krog vid havet och lämnat sitt tidigare liv bakom sig, bortsett från breven hon skriver till sin exman och sin dotter.

”Afghanerna” av Åsne Seierstad.

”Afghanerna”

Åsne Seierstad

Övers. Jan Stolpe

Polaris, jan

2002 utgav den norska journalisten Åsne Seierstad dokumentärromanen ”Bokhandlaren i Kabul”, som handlade om ett Afghanistan efter talibanregimens fall. Om hur somliga företeelser i vardagslivet blev enklare, men hur andra traditioner bergfast stannade kvar. I sin nya bok återvänder Seierstad till det Afghanistan hon bevakade. Likt i ”Bokhandlaren” är det vanligt folk hon vänder sig till. Det har gått tjugo år. Talibanerna har återkommit för att än en gång förändra människors liv. I bokens fokus står en man och två kvinnor men också en mängd andra som har tvingats fly eller som har stannat kvar med nya förutsättningar. Som förlaget förhandsformulerar det: den ”följer trådar tillbaka i landets historia som förklarar varför Afghanistan ständigt är i krig med sig självt och omvärlden”.

”Sopa ihop löv mot vinden” av Christina Hesselholdt.

”Sopa ihop löv mot vinden”

Christina Hesselholdt

Övers. Ninni Holmqvist

Natur & Kultur, feb

När ”Sällskapet” kom på svenska 2017 hyllades den av svenska kritiker och Hesselholdt blev ett namn även här. Den danska författaren debuterade redan på 1990-talet och räknas som en av de tongivande rösterna i den nordiska litteraturen. ”Sällskapet” samlade fyra kortromaner om huvudpersonen Camilla och hennes krets. ”Sopa ihop löv mot vinden” är en fristående fortsättning och nu är Camilla medelålders. Hon försöker förstå vem hennes döde far egentligen var med hjälp av föremålen han använt i en utställning. Rösterna flätas samman i denna roman som fick ett strålande mottagande i hennes hemland Danmark, där boken kom ut 2021.

”Passageraren”/”Stella Maris” av Cormac McCarthy.

”Passageraren”/”Stella Maris”

Cormac McCarthy

Övers. Niclas Hval

Albert Bonniers förlag, feb

Den amerikanske författaren Cormac McCarthys alla fans världen över var mycket oroliga efter den stora succén med romanen ”Vägen” 2008. Hade den erkänt buttre och tillbakadragne författaren drabbats alltför hårt av framgången? Men så inträffade det underbara att han återkom med inte mindre än två nya romaner, som utgavs i USA förra året. Nu kommer romanerna ”Passageraren” och ”Stella Maris” på svenska i en samlad utgåva. Den första är en mysterieroman som utspelar sig 1980, där huvudpersonen har dykt på ett störtat plan där en av passagerarna saknas, och därefter blir förföljd av men in black. ”Stella Maris” är en psykiatrisk klinik i Wisconsin. Dit kommer år 1972 en ung kvinna. Hon är matematiker och plågas av existentiella frågor. Likt huvudpersonen i ”Passageraren” har hon äldre släktingar som arbetat med att utveckla atombomben.

”Sniglar och snö” av Agneta Pleijel.

”Sniglar och snö”

Agneta Pleijel

Norstedts, mars

Efter de hyllade självbiografiska romanerna ”Spådomen – en flickas memoarer” och ”Doften av en man” är Pleijel nu framme vid den tid i hennes liv då författarskapet börjar. Hon är kulturchef på Aftonbladet, lever med man och dotter i ett radhus i Farsta. Det är 1970-tal och en intensivt politisk tid, med sena diskussionskvällar i Klarakvarteren som hon har svårt att hinna delta i. I ”Sniglar och snö” möter berättaren den stora passionen – och Agneta Pleijel har en fantastisk förmåga att skriva både njutningsfullt och granskande om kärlek, om att vilja för mycket eller för lite. ”Det är som att följa en modig upptäcktsresande som äntligen vecklar ut hela kartan över okända länder. Omöjligt att inte bli trollbunden”, skrev Ulrika Milles i sin DN-recension av ”Doften av en man” 2017.

”README.txt” av Chelsea Manning.

”README.txt”

Chelsea Manning

Övers. Maria Nääs

Atlas, mars

I ”README.txt” berättar visselblåsaren, eller ”insynsaktivisten” som hon kallas i förlagets presentationstext, om all den dramatik hon hunnit uppleva under sitt 35-åriga liv. Den 17 januari 2017 dömdes hon till 35 års fängelse, ett straff som omvandlades av den dåvarande presidenten Barack Obama till sju års fängelse räknat från gripandet i maj 2010. Manning arbetade som analytiker inom den amerikanska militären, och kom över dokument som hon lämnade till Wikileaks, i syftet att öka insynen i USA:s militärkomplex för att kunna utkräva politiskt ansvar. Chelsea Manning skriver också om sina erfarenheter som transkvinna i denna självbiografi, som brittiska The Guardian kallat ”övertygande” och ”tät”.

”Harald mamma” av Johanna Frid.

”Haralds mamma”

Johanna Frid

Albert Bonniers förlag, april

”Nora eller brinn Oslo brinn” fick kritiker och läsare att spraka av förtjusning när den kom 2018. Det var Frids debut som romanförfattare, efter diktsamlingen ”Familieepos”, som hon skrev tillsammans med Gordana Spasic. I romanen skildrade hon en parrelation, svartsjuka förstärkt av sociala medier, och våldsamma smärtor i livmodern – ömsom gravallvarligt, ömsom extremt roligt. Nu kommer hennes andra roman, som också den handlar om familjerelationer – mer specifikt förhållandet mellan en svärdotter och en svärmor. Under ett dygn på en flygplats blir de hänvisade till varandra, i väntan på sonen/mannen som varit på behandlingshem i norska fjällen. 250 utlovade sidor som många läsare kommer att vilja kasta sig över.

”Det tredje riket” av Karl Ove Knausgård.

”Det tredje riket”

Karl Ove Knausgård

Övers. Staffan Söderblom

Norstedts, april

I den tredje delen i Knausgårds svit återkommer flera av gestalterna från ”Morgonstjärnan” – de som var bifigurer i berättelserna får nu tala själva. Läsarna kommer också att få möta de tidigare huvudpersonerna på nytt, i Knausgårds romanuniversum. Himlafenomenet – den ovanligt starkt lysande stjärnan – fortsätter att styra händelseförloppet och väcka frågor om vart världen är på väg, om vilka krafter som plötsligt har släppts lösa på jorden, och om den märkliga, plötsliga odödligheten. ”En påminnelse om att konst är trolleri”, skrev DN:s Malin Ullgren i sin recension av den andra delen, ”Vargarna från evighetens skog”, som kom i april förra året.

”Segerstaden” av Salman Rushdie.

”Segerstaden”

Salman Rushdie

Övers. Hans Berggren och Amanda Svensson

Albert Bonniers förlag, maj

Om en månad utkommer Salman Rushdies nya roman i den engelskspråkiga världen. Tre månader senare utkommer den i svensk översättning. Hastigt, får man säga, och två översättare är inblandade, för att spara tid, får man tro. Men intresset är mycket stort efter överfallet på författaren i augusti förra året. ”Segerstaden” utspelar sig i 1300-talets Indien och i centrum står en nioårig föräldralös flicka som utses av gudinnan Parvati att bli hennes språkrör i världen. Med gudinnans hjälp kommer barnet att skapa en ny och bättre civilisation. Skönt då, att Parvati är kärlekens, skönhetens och äktenskapets gudinna i indisk mytologi. Enligt vad vi har fått veta kommer ”Segerstaden” innebära att Rushdie återvänder till den magiska realism han tidigare triumferat med i sina mest uppskattade romaner.

Vårens bokaktuella DN-medarbetare

DN:s fotograf Alexander Mahmoud. Foto: Sally Hallberg

I vår är dessutom fyra DN-medarbetare aktuella med nya böcker: Sebastian Johans kommer med romanen ”Döden och Kerstin” (Nirstedt/litteratur i januari), Alexander Mahmoud med den självbiografiska berättelsen ”Du vill inte mer” (Norstedts i mars), Mårten Blomkvist med ”Sånger från folkhemmet”, en biografi om regissören Roy Andersson (Albert Bonniers förlag i mars), Johan Svedjedal med ”Min egen elds kurir”, om Harry Martinson (Albert Bonniers förlag, maj) och Andrev Walden romandebuterar med ”Jävla karlar” (Polaris i maj).

Läs mer:

Tio konstutställningar att se fram emot i vår

Tio biofilmer att se fram emot i vår

30 tv-serier att se fram emot i vår