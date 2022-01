Nicholas Wennö: Här är 10 toppfilmer på Göteborgs filmfestival

Olivia Colman och Dakota Johnson i ”The lost daughter”. Foto: Yannis Drakoulidis

”The lost daughter”

Regi: Maggie Gyllenhaal Med: Olivia Colman, Dakota Johnson, Jessie Buckley m fl. 121 minuter.

Lysande regidebut av Maggie Gyllenhaal utifrån Elena Ferrantes roman. Olivia Colman är briljant som brittisk medelålders litteraturprofessor och skuldtyngd mamma som åker på solosemester till Grekland för att vila ut. Ganska snart blir hon fixerad vid en ung mamma (Dakota Johnson) och hennes dotter som hänger på samma badstrand. Mötet med dem öppnar ett inre slukhål och triggar igång förträngda känslor som leder till att hon är tvungen att konfronteras med sitt förflutna. Det utvecklar sig till ett fängslande psykodrama om en mamma som tvingas göra upp med sig själv och de val hon gjorde som ung för att orka med ett krävande moderskap. En av mina absoluta favoritfilmer från höstens Venedigfestival som lär ge Colman en ny Oscarsnominering.

Hidetoshi Nishijima och Tôko Miura i ”Drive my car”. Foto: Alamy

”Drive my car”

Regi: Ryûsuke Hamaguchi Med: Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Reika Kirishima m fl. Längd 179 min.

Kärlek, sorg, svek och en röd Saab är några av ingredienserna i Japans Oscarsbidrag som bygger på en novell av Haruki Murakami ur ”Män utan kvinnor”. Hidetoshi Nishijima spelar en skådespelare och stjärnregissör som försöker ratta sina högst komplicerade relationer till tre olika kvinnor – frun som gått bort, en ung skådespelare och en mystisk ung kvinna som hyrs in för att vara hans privatchaufför under en uppsättning av Tjechovs ”Onkel Vanja” inför en teaterfestival. Mötet med den unga föraren river upp gamla sår från änkemannens förflutna. Ett introspektivt drama som hyllats som ett mästerverk.

Stephen Graham i ”Boiling point”. Foto: Alamy

”Boiling point”

Regi: Philip Barantini Med: Stephen Graham, Vinette Robinson, Alice Feetham, Jason Flemyng mfl. 94 min. Visas även i digital salong.

Hetsig krogthriller där eminenta Stephen Graham (”This is England”, ”Line of duty”) spelar en adrenalinrusig köksmästare på en pressad stjärnkrog i östra London. Filmen utspelar sig under 90 hektiska minuter och är inspelad i en enda tagning med hjälp av en enda lång kameraåkning. Bäddat för en tragikomisk helvetestripp mot kokpunkten när Andy tvingas balansera sina personliga problem samtidigt som han ska hantera bortskämda celebriteter, klagande gäster, slöfockar i personalstyrkan och, inte minst, en kräsen krogkritiker som dessutom råkar vara hans gamla chef. En produktutveckling av regissören Philip Barantinis egen kortfilm från 2019 där Graham också spelade huvudrollen.

”Bad luck banging or Loony porn” Foto: Ghetie Silviu

”Bad luck banging or Loony porn”

Regi: Radu Jude Med: Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Mala m fl. 106 min. Visas i digitala salongen.

En kvinnlig skollärare i Bukarest utsätts för tidernas stresstest när en sexvideo läggs ut på nätet. Trots att elevernas föräldrar kräver att hon får sparken vägrar hon att vika ner sig och tar i stället strid för sin rätt till njutning. I denna satiriska dramakomedi blir hon ett slags motvillig martyr för förnuft, ett slags sexvideornas Jeanne d'Arc som tvingas stå upp mot hycklare och skenheliga personer som försöker att smutskasta henne. Manusförfattaren och regissören Radu Jude gästar Göteborgs filmfestival med denna drastiska dramakomedi för corona-åldern som vann Guldbjörnen i Berlin 2021 och har utsetts till Rumäniens Oscarsbidrag.

”Lost illusions” Foto: Roger Arpajou/Curiosa films

”Lost Illusions” (”Illusions perdues”)

Regi: Xavier Giannoli Med: Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Gérard Depardieu, m fl

Moralisk korruption, pengafeber, farligt begär och ”fake news” i 1800-talets Paris. En lyckad filmatisering av Balzacs romanklassiker (utgiven i tre delar 1837-1943) om den idealistiska unga romantikern Lucien som drömmer om att bli poet men får alla sina illusioner brutalt krossade. I stället lyckas han motvilligt göra karriär som journalist och hänsynslös kritiker - vilket han anser är det lägsta man kan vara. Benjamin Voisin (”Summer of 85'”) spelar huvudrollen i detta storslagna och stjärntunga kostymdrama med Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan och Gérard Depardieu.

”Lämna inga spår” (”Zeby nie bylo sladów”). Foto: Göteborgs filmfestival

”Lämna inga spår”

Regi: Jan P. Matuszynski Med: Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak, Jacek Braciak, m fl. Längd: 160 min. Visas i digitala salongen.

Den 14 maj 1983 dödförklarades den polska poeten och studenten Grzegorz Przemyk på en specialklinik på ett sjukhus i Warszawa. Han vara bara en av många i den demokratiska oppositionen som mördades i häktet av landets kommunistiska polis, Milicja Obywatelska, under den så kallade krigsrättsperioden. Det ovanliga var att detta statssanktionerade mordet kom att skaka om hela den polska kommunistregimen och riktade blickarna mot det brutala förtrycket av befolkningen. Tiotusentals landsmän kom till begravningen av Przemyk och krävde förändringar. I detta omskakande och thrillerartade polska Oscarsbidrag berättar Jan P Matuszynski om hur regimen och dess säkerhetstjänst använder hela den auktoritära spelboken med hot, desinformation och utpressning för att mörklägga historien bakom den forna järnridån.

Maya Vanderbeque (andra från höger) spelar den sjuåriga Nora i ”Playground”. Foto: Göteborgs filmfestival

”Playground”

Regi: Laura Wandel Med: Maya Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou, m fl. 72 min. Visas även i digitala salongen.

Mobbning, grupptryck och asociala koder. Laura Wandels hyllade långfilmsdebut vann kritikerpriset i Cannes 2021 och har utsetts till Belgiens Oscarsbidrag. ”Playground” (”Un monde”) är ett ångestladdat drama om skolgården som brutal krigszon där den starka bestämmer och de vuxna tycks befinna sig ljusår därifrån. Det börjar med att den sjuåriga Nora (Maya Vanderbeque) gråtande klamrar sig fast vid sin pappa (Karim Leklou) vid skolgrinden. Under resten av filmen befinner sig publiken i ögonhöjd med den utsatta och utelämnade Nora som tvingas lära sig de oskrivna reglerna och navigera genom de asociala koderna för fysisk och psykisk misshandel.

Tim Roth i ”Sundown”. Foto: Teorema

”Sundown”

Regi: Michel Franco Med: Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Samuel Bottomley, Mónica Del Carmen m fl. 83 min. Visas i digitala salongen.

Tim Roth glänser med nollställd uppsyn i fjolårets mest märkliga filmer som både är provocerande och befriande apart. I ”Sundown” spelar han en medlem av en snuskigt rik industrifamilj som befinner sig på en solslö familjesemester på ett rikemansresort i Mexiko. När resten av familjen hastigt tvingas flyga hem på grund av ett dödsfall, dröjer han sig medvetet kvar och checkar ut helt från sitt invanda lyxliv för att leva ett totalt sorglöst liv på Acapulcos soliga stränder. Hans avtrubbade och likgiltiga attityd skapar kosmiska spänningar inom familjen i denna nya attack mot de alltmer brutala klassklyftorna från ”New Order”-regissören Michel Franco.

KLF-duon Jimmy Cauty och Bill Drummond frontar en paneldiskussion på Royal College of Art som handlar om varför de brände en miljon pund av sina egna pengar. Foto: Alamy

”Who killed the KLF?”

Regi: Chris Atkins. Med: Jimi Cauty, Carl Cox, Bill Drummond, Clair Ferguson, Alan Moore. Visas i digitala salongen. 88 min.

Tidernas pusseldeckare för alla som undrat vem som mördade KLF – Bill Drummonds och Jimmy Cautys dansmusikprojekt. Denna nya dokumentär berättar den galet osannolika historien om den brittiska elektroduon, dess uppgång och fall i 90-talets gryning. Ett projekt som snarare handlade om att använda musiken som ett redskap för att sprida kaos men blev en oavsiktlig hitmaskin som skapade ”3AM eternal” och andra låtar som såldes i miljonupplagor. Just när de stod på toppen av sin ofrivilliga popkarriär försvann upphovsmännen, raderade sin musik från katalogerna för att stoppa framtida utgivning och eldade upp en miljon pund av sina egna pengar som en konstnärlig happening. Att det tog tio år för Atkins att få ihop denna berättelse är en helt annan historia. ”Ladies and gentlemen, the KLF has left the building”.

Huvudpersonen i ”Cow”. Foto: Göteborgs filmfestival

”Cow”

Regi: Andrea Arnold. 90 minuter.

Den karismatiska kvigan i Andrea Arnolds dokumentär tog Cannes med storm i somras. Efter adrenalinrusiga filmer som ”Fish Tank” och ”American honey” har den brittiska regissören gjort en meditativ och lätt hypnotisk dokumentär som följer vardagslivet på en industrialiserad bondgård. En film som inte försöker leka fablernas värld, utan ger genuina glimtar ur en kos liv: ”Den hektiska tungan som slickar en nyfödd kalv ren, glädjeskutten inför en sällsynt utflykt i en grön hage, en stunds ömsint närhet med en tjur efter betäckning talar sitt eget språk. Det handlar inte, gud förbjude, om ett förmänskligande, snarare om förståelse på ett djupare plan”, som Helena Lindblad skrev under fjolårets Cannes-festival.

”107 mothers” Foto: Venedigs filmfestival

”107 Mothers” (”Cenzorka”)

Regi: Peter Kerekes Med: Maryna Klimova, Iryna Kiryazeva, Lyubov Vasylyna m fl. 93 min.

Slovakiens Oscarsbidrag är ett originellt, stiligt och subtilt humoristiskt dokudrama som försöker utforska gränserna för tillgivenhet och besatthet bland nyblivna mödrar i ett ukrainskt kvinnofängelse. Bygger på regissörens personliga möten under sex års tid med kvinnor på på fängelser i Odessa. Inspirerad av dessa verkliga berättelser har Kerekes skapat ett hybriddrama med Maryna Klimova i centrum som den nyförlösta Lesya som får behålla sin sin son fram till 3 års ålder då han skickas till barnhem - såvida hon inte lyckas bli villkorligt frigiven. De flesta andra rollerna spelas av verkliga fångar och fängelsepersonal.

Läs mer:

Göteborgs filmfestival satsar på närvaro och masshypnos