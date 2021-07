Här är 50 nya serier att strömma i sommar

”The good fight” Foto: Patrick Harbron

”The good fight 5”

HBO Nordic, 25 juni. Serieskapare: Robert King, Michelle King m fl Med: Christine Baranski, Audra McDonald, Mandy Patinkin, Sarah Steele m fl

Provokativ och politisk, surrealistisk och skojfrisk, vass och vanebildande. Under de senaste åren har advokatserien ”The good fight” levererat smart underhållning. Så även i den nya säsongen - även om öppningen var ett lite rörigt försök att knyta ihop alla de lösa trådarna från en fjärde säsong som förkortades av pandemin. I nya säsongen introduceras också två nya rollfigurer – ”Homeland”-stjärnan Mandy Patinkin som domare och Charmaine Bingwa som en tuff och osentimental advokat med arbetarklassbakgrund. Samtidigt tvingas Diane (Christine Baranski) att fundera på sin framtid på advokatbyrån.

Sarah Shahi och Margaret Odette. Foto: Netflix

”Sex/Life”

Netflix, 25 juni. Serieskapare: Stacy Rukeyser Med: Sarah Shahi, Mike Vogel, Adam Demos m fl

”Hur mycket är du beredd att riskera för dina djupaste begär?”, lyder säljslogan i denna romantiska dramakomedi som vill syna kvinnliga identitet på ett utmanande sätt. Stacy Rukeyser serie kretsar kring en ansträngd förortsmamma i flotta Connecticut (Sarah Shahi) som frestas att ta en nostalgisk tripp tillbaka till sitt vilda förflutna i New York. Bäddat för ett triangeldrama mellan en kvinna, hennes äkta man och hennes struliga historia.

”Bosch 7”

HBO Nordic, 26 juni. Serieskapare: Michael Connelly, Eric Overmyer. Med: Titus Welliver

”Alla räknas eller så gör ingen det”, är fortfarande mordutredaren Harry Boschs mantra. Sjunde och sista gången gillt med den omutliga Los Angeles-polisen som baseras på Michael Connellys romanfigur.

”Syndarnas hus” Foto: Liam Daniel /Monumental Television

”Syndarnas hus” (”Harlots”)

SVT, 28 juni. (säsong 2, 5 juli, säsong 3, 12 juli). Serieskapare: Moira Buffini, Alison Newman Med: Samantha Morton, Lesley Manville, Liv Tyler, Alfie Allen. m fl

Brittiskt bordellserie som utspelar sig i London 1763 då cirka en av fem kvinnor lär ha varit prostituerade. Samantha Morton spelar en karriärlysten bordelmamma som är fast besluten att omlokalisera sin verksamhet från ett förfallet område till det mer pulserande Soho. Något som väcker ont blod på en rivaliserande bordellägare (spelad av Lesley Manville) som blir hennes svurna fiende.

”Sophie: Mordet i West Cork”

Netflix, 30 juni. Regi: John Dover Med: Ian Bailey, Barry Roche, Eugene Gilligan m fl

För 25 år sedan mördades den franska film- och tv-producenten Sophie Toscan Du Plantier när hon befann sig i sitt semesterhus i West Cork på Irland. Denna true crime-serie skildrar den invecklade utredmingen som rör sig mellan olika länder och varat i årtionden.

”Blindspotting” Foto: Cmore

”Blindspotting”

Cmore, 30 juni. Serieskapare: Daveed Diggs och Rafael Casal Med: Jasmine Cephas Jones, Benjamin Earl Turner, Candace Nicholas-Lippman

Dramakomedi som är en fortsättning på spelfilmen som hade premiär 2018. Jasmine Cephas Jones spelar Ashley som slungas in i en existentiell kris när hon tvingas flytta in hos sin svärmor och svägerska sedan hennes sambo Miles hamnat i fängelse. Skapad av Daveed Diggs (”Hamilton”) och Rafael Casal (”Bad education”).

Svenska kungafamiljen i ”Young Royals”; Foto: Netflix

”Young Royals”

Netflix, 1 juli. Serieskapare: Lisa Ambjörn Regi: Rojda Sekersöz Med: Edvin Ryding, Omar Rudberg, Ivar Forsling, Pernilla August, Magnus Roosman m fl

Svenskt Netflixdrama som kretsar kring en svensk prins som inleder en gayromans på internatskola och även skildrar hederskultur i överklassen. Edvin Ryding spelar den unga prins Wilhelm som tvingas välja mellan plikten eller kärleken Simon (Omar Rudberg). Magnus Roosman och Pernilla August spelar det svenska kungaparet.

”Cinema toast” Foto: Courtesy of SHOWTIME

”Cinema toast”

Paramount +, 1 juli. Serieskapare: Jeff Baena Med: Alison Brie, Jake Johnson och Aubrey Plaza m fl

När pandemin slog till funderade Jeff Baena (”The little hours”) på hur han skulle kunna fortsätta att skapa i sin karantäntillvaro. Svaret blev denna experimentella och skruvade antologiserie som mixar klipp från äldre filmer med nyinspelad dialog i syfte att skapa helt nya historier. Till exempel har handlingen från zombieklassikern ”Night of the living dead” från 1968 flyttats till vår tid och förvandlats till ”Attack of the Karens”. Bland skådespelarna som skålar för filmen genom att låna ut sina röster återfinns Alison Brie, Aubrey Plaza och Jake Johnson.

”Monsters at work”

Disney+, 2 juli. Serieskapare: Roberts Gannaway Med: John Goodman, Billy Crystal, Ben Feldman m fl

En monstruös arbetsplatskomedi från Pixar – animationsstudion som gett världen klassiker som ”Toy story”, ”Hitta Nemo” och ”Själen”. ”Monsters at work” utspelar sig efter händelserna i spelfilmen ”Monsters, Inc” och kretsar kring Sully (John Goodman) och Mike (Billy Crystal) som blir projektledare för monsterbolagets nya affärsidé – att försöka locka fram skratt ur barnen istället för ångesttjut. Gamle Fonzie-skådespelaren Henry Winkler lånar ut sin röst till bossen Fritz.

”Mine”

Netflix, 4 juli. Serieskapare: Lee Na-jeong m fl Med: Lee Bo-young, Kim Seo-hyung, m fl

Koreansk dramaserie om två kvinnor från en stenrik industrifamilj som försöker att hitta sin sanna identitet bakom ett guldkantat liv med hemligheter och lögner. Utspelar sig i en miljö som påminner om Oscarsvinnaren ”Parasite” och smygtittar in i de snuskigt rikas värld. Blev en publiksuccé när den hade premiär i Sydkorea i början av året.

Patricia Arquette i ”Escape at Dannemora” Foto: Christopher Saunders

”Escape at Dannemora”

SVT, 5 juli. Serieskapare: Brett Johnson, Michael Tolkin Med: Patricia Arquette, Paul Dano, ­Benicio del Toro m fl.

Man kan knappast påstå att ”Escape at Dannemora” vare sig har tv-världens vackraste kärleksscener, mest glamorösa scenografi eller renaste snöslask. Ändå – eller kanske just därför – är detta långsamma, glåmiga och verklighetsbaserade diskbänksdrama märkligt fascinerande. Patricia Arquette är fantastisk som trashig fångvårdare som leder arbetet på högriskfängelsets syfabrik och inleder en farlig förbindelse med två rymningsbenägna interner, spelade av Benicio del Toro och Paul Dano. Ett måste för alla er som händelsevis missade serien på HBO.

”A million little things 3”

Cmore, 5 juli . Serieskapare: DJ Nash Med: David Giuntoli, Romany Malco, Christina Moses m fl

Andra säsongen av ”A million little things” fick ett brutalt slut när Eddie (David Giuntoli) blev påkörd av en bil. Nya säsongen tar vid direkt i kölvattnet av den ödesdigra kvällen. Samtidigt slits Rome (Romany Malco) och Regina (Christina Moses) med känslor efter den uteblivna adoptionen, medan Maggie börjar ett nytt liv i Oxford där hon uppmuntras att producera en egen podcast. Som om det inte räckte drabbas rollfigurernas värld av covid-19.

Foto: Eddy Chen/Netflix

”I think you should leave with Tim Robinson 2”

Netflix, 6 juli. Serieskapare: Tim Robinson, Zach Kanin Med: Tim Robinson, Matt Knudsen, Sam Richardson m fl

Tim Robinson, den forne gängmedlemmen i Saturday Night Live, återkommer med en ny omgång fåniga, konstiga, bisarra, flummiga och roliga sketcher i en ny säsong av Netflix-komedin. En serie som bygger på skarp observationshumor där tittarna bland annat får se Robinson spela upp ett märkligt arbetsplatsdrama och arrangera en intervention i ett hus med ”Katten Gustaf”- tema.

Claire Redfield i ”Resident evil: infinite darkness”. Foto: Netflix

”Resident evil: Infinite darkness”

Netflix, 8 juli. Serieskapare: Hiroyuki Kobayashi Med: Nick Apostolides, Stephanie Panisello, Jona Xiao m fl

Skräckfylld action som bygger på tv-spelet ”Resident evil” som spritts i 100 miljoner exemplar världen över sedan det släpptes för 25 år sedan. Netflix-serien kretsar kring rollfigurerna Leon S. Kennedy och Claire Redfield och deras överlevnadskamp i full så kallad 3DCG animation som är en utvecklad variant av tekniken som användes i filmen ”Resident Evil: vendetta” från 2017.

David Schwimmer Foto: Alamy

”Intelligence 2”

Cmore, 9 juli. Serieskapare: Nick Mohammed Med: David Schwimmer, Nick Mohammed, Jane Stanness m f

”Nationens säkerhet är inget skämt”, lyder säljraden till ”Intelligence”. Efter att ha sett första säsongen är jag inte lika säker. Denna sitcom-serie kretsar kring spionvärldens mest omaka par – en NSA-agent (David Schwimmer) och ett datorsnille (Nick Mohammed) som bygger upp en avdelning för cyberbrott inom Storbritanniens avlyssningscentral GCHQ. Nu är de tillbaka för att försöka bevisa att det finns intelligent liv i underrättelsevärlden.

”Atypical” Foto: Netflix

”Atypical 4”

Netflix, 9 juli. Serieskapare: Robia Rashid Med: Keir Gilchrist, Jennifer Jason Leigh, Brigette Lundy-Paine m fl

Populär ungdomsserie som kretsar kring den autistiska Sam Gardner och hans kärleksproblem. I fjärde säsongen ställs hela familjen Gardner inför nya utmaningar när både Sam och hans beskyddande lillaysyster är på väg att lämna boet.

”Virgin river” Foto: Netflix

”Virgin river 3”

Netflix, 9 juli. Serieskapare: Sue Tenney Med: Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Colin Lawrence m fl

Allt började med att sjuksköterskan Mel flyttade från Los Angeles för att få en nystart i Virgin River. Det visade sig att denna avlägsna håla i norra Kalifornien inte var riktigt lika oskuldsfull som sitt namn. Död, eldsvåda, uppbrott, vårdnadstvister – är några problem som väntar invånarna i den tredje säsongen.

”Barnmorskan i East End 9” Foto: BBC

”Barnmorskan i East End 9”

SVT, 11 juli. Serieskapare: Heidi Thomas Med: Vanessa Redgrave, Laura Main, Jenny Agutter m fl

Efter åtta säsonger vet alla att det inte någon lek att vara barnmorska i östra London. I nya säsongen måste nunnorna och barnmorskorna också ta hand om difterifall, drogmissbruk, cancer, tuberkulos och obehagliga fistlar. Samtidigt tornar olycksmolnen upp sig inför framtiden för deras högkvarter Nonnatus House.

”The spanish princess 2” Foto: HBO

”The spanish princess 2”

HBO Nordic, 12 juli /Viaplay 13 juli. Serieskapare: Emma Frost. Med: Georgie Henley, Charlotte Hope, Ruairi O' Connor, Laura Carmichael, m fl

Hovintrigerna och maktkampen fortsätter i andra säsongen av serien som kretsar kring den spanska prinsessan Katarina av Aragonien. Efter att ha blivit lovad den engelska tronen blir hon snuvad på konfekten när hon anländer till ett regnigt England där hennes man plötsligt dör. Uppfylld av maktbegär skiftar hon fokus mot den nya tronarvingen – den blivande kung Henrik VIII.

Gereon Rat (Volker Bruch) och Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries). Foto: Beta film

”Babylon Berlin – den stumma döden”

SVT 12 juli. Serieskapare: Med: Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Leonie Benesch, Lars Eidinger, Benno Furmann m.fl.

Den stora börskraschen står för dörren i öppningen av den andra säsongen av denna tyska storserie som utspelar sig under Weimarrepublikens sista år. Volker Bruchs morfinberoende kriminalinspektör Gereon Rath och hans sidekick Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) gräver vidare i attentatet mot polischefen när de samtidigt får den döda filmstjärnan Betty Winters på halsen. Utredningen kring hennes mystiska död leder rakt in i filmbranschens allra mörkaste hjärta.

Jolene Purdy och Murray Bartlett i ”The white lotus” Foto: HBO

”The white lotus”

HBO Nordic, 12 juli Serieskapare: Mike White Med: Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Fred Hechinger, Jake Lacy, m fl

Social satirserie som utspelar sig på en lyxresort på Hawaii från den subtila ”Enlightened”-skaparen Mike White. Murray Bartlett (”Looking”) spelar en hotellmanager med tydliga Basil Fawlty-drag som sakta håller på att krackelera bakom det professonella solskenssmilet. Under en vecka får publiken följa de rika och fräscha gästerna som visar sig bära på hemligheter och invecklade problem som inte försvinner bara för att de har råd med en biljett till paradiset.

”Animal kingdom 5”

Viaplay. 12 juli. Serieskapare: Med: Finn Cole, Shawn Hatosy, Ben Robson, Jake Weary, Scott Speedman m fl

Bäddat för nya intriger i den femte säsongen av den australiska dramaserien som bygger vidare på långfilmen från 2010. Finn Coles rollfigur tvingas flytta in hos kriminella släktingar som styrs av matriarken Janine ”Smurf” Cody när hans mamma dör.

”Catch and kill: Lies, spies and a conspiracy to protect predators”

HBO Nordic, 12 juli. Regi: Fenton Bailey, Randy Barbato

Dokumentärserie utifrån Ronan Farrows podd och bästsäljarbok ”Catch and kill: lies, spies and a conspiracy to protect predators” som bland annat skildrar hur Harvey Weinstein använde den privata israeliska underrättelsefirman Black Cube för att tysta ner alla uppgifter om åratal av påstådda våldtäkter och sexuella övergrepp genom att pressa chefer på NBC News. Detta ledde till att Farrow istället skrev sitt scoop för The New Yorker och tände gnistan för hela metoo-rörelsen. Regisserad av duon bakom ”Carrie Fisher: wishful drinking”.

Tom Barnaby (Neil Dudgeon) och Jamie Winter (Nick Hendrix) i den 22a säsong av ”Morden i Midsomer”. Foto: Mark Bourdillon

”Morden i Midsomer 22”

SVT, 13 juli. Serieskapare: Caroline Graham m fl Med: John Barnaby, Jamie Winter, Fiona Dolman, Anette Badland, m fl.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... och 22. Ingen sommar utan mord i Midsomer. SVT håller sommartrafitionen vid liv och visar den brittiska långköraren efter fyra avsnitt av ”Allsång på Skansen”. Neil Dudgeon återkommer i paradrollen som kriminalkommissarie John Barnaby som med hjälp av sin yngre sidekick Jamie Winter (Nick Hendrix) löser brott i Storbritanniens ohotade ”murder capital” om man räknar mord per invånare.

”Nova Vita”

Cmore, 14 juli. Serieskapare: Scott Windhauser Med: Jonathan Camp, Raymond Cruz, Michel Gill m fl

En cocktail av lyxliv, internationell brottslighet och konspirationer – så skulle man kunna beskriva kriminalthrillern ”Nova vita”. Serien kretsar två rika kryptovalutamiljardärer, Mark Davis (Jared Farid Ward) och Carter Hayes (Micah Hauptman) som hamnat i klameri med rättvisan och tar hjälp av en mystisk organisation, Nova Vita, som iscensätter deras död och ger dem nya identiteter. Men FBI är dem på spåren.

Lee Rodriguez och Christina Kartchner i ”Never have I ever 2”. Foto: Netflix

”Never have I ever 2”

Netflix, 15 juli. Serieskapare: Lang Fisher, Mindy Kaling Med: Maitreyi Ramakrishnan, Darren Barnet, Poorna Jagannathan

Tennislegendaren John McEnroe gör ett lite oväntat inhopp som berättarröst när det lidelsefulla kompisgänget i ”Never have I ever” återvänder för en andra säsong. Stora känslor, komplicerade föräldrarelationer och klassisk tonårsångest utlovas. Den unga Devi fortsätter att försöka hantera skolan, kärlekslivet, vänskap och förlusten av sin pappa. När hon försöker klättra på den sociala stegen tvingas hon också prioritera mellan vänskapen och popularitet.

”Scmigadoon!”. Foto: Appletv+

”Schmigadoon!”

Apple TV+, 16 juli. Serieskapare: Lorne Michaels Med: Keegan-Michael Key, Cecily Strong, Alan Cumming, Kristin Chenoweth m fl

En serie från SNL-skaparen Lorne Michaels som parodierar musikalerna från guldåldern. Keegan-Michael Key och Cecily Strong spelar ett backpacker-par som ger sig utpå en resa för att få en nytändning i sin ansträngda relation. Plötsligt upptäcker de en Hollywood-magisk småstad där alla lever i en käck och sprudlande 40-talsmusikal. De upptäcker snabbt att de inte kan lämna staden innan de hittar ”sann kärlek”.

Nicola Walker och Sanjeev Bhaskar i ”Saknad, aldrig glömd”. Foto: Mainstreet Pictures

”Saknad, aldrig glömd 1-3” (R)

SVTPlay, 19 juli. Serieskapare: Chris Lang. Med: Nicola Walker, Sanjeev Bhaskar, Jordan Long, Lewis Reeves

Den 4 september är det svensk premiär för den fjärde säsongen av denna högklassiska brittiska serie (”Unforgotten”) som kretsar kring historiska mordgåtor. Inför den nya säsongen lägger SVT ut de tre första för alla som vill se om eller ikapp denna serie med fantastiska Nicola Walker (”Split”, ”River”) i en av huvudrollerna.

”Morden i Brokenwood 3-5”

TV4Play, 19 juli. Serieskapare: Timothy Balme m fl Med: Fern Sutherland, Neill Rea och Cristina Serban Ionda i huvudrollerna.

Kriminalserie som har kallats för Nya Zeelands svar på ”Morden i midsomer”. Handlingen utspelar sig i det lilla bondhålan Brokenwood som på ytan verkar vara en idyll. Den socialt kantiga kriminalkommissarien Mike Shepherd blir snart varse att skenet bedrar.

”Reprisal”

Cmore, 20 juli. Serieskapare: Josh Corbin. Med: Abigail Spencer, Rodrigo Santoro, Mena Massoud

Hämndlysten serie där Abigail Spencer spelar en kvinna som är ute efter att ta revansch på sin bror och hans gäng som en gång försökte att döda henne. Efter att ha legat lågt under många år återvänder hon hem under en falsk identitet som charmtrollet Doris Quinn – fast besluten att ta hjälp för att hämnas på medlemmarna i Banished Brawlers.

”Sky rojo” Foto: Netflix

”Sky rojo 2”

Netflix, 23 juli. Serieskapare: Óscar Pedraza m fl Med: Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre, Asier Etxeandia

Spansk Netflix-serie från skaparna av megasuccén ”La casa de papel”. Första säsongen skildrar en trio rebelliska prostituerade tar upp kampen med sin sadistiska hallick: ”Det blir mycket fartfyllt våld i uppskruvade, plastiga färger och skruvade bildvinklar – men ändå besvärande banalt”, skrev DN:s Kerstin Gezelius i sin recension. Andra säsongen lovar samma mix av adrenalin och action.

Foto: Apple TV+

”Ted Lasso 2”

Appletv+, 23 juli. Serieskapare: Brendan Hunt m fl Med: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Brendan Hunt

Varm och upplyftande komediserie om den amerikanska fotbollstränaren Ted Lasso (Jason Sudeikis) som värvas som coach för ett engelskt fotbollslag utan att veta ett jota om fotboll. Bäddat för fler komiska anglo-amerikanska kulturkrockar när serien går in i andra halvlek.

”Masters of the universe: revelation” Foto: Netflix

”Masters of the universe: revelation”

Netflix, 23 juli. Serieskapare: Kevin Smith Med: Chris Wood, Diedrich Bader, Kevin Conroy m fl

1980-talet ringde och ville ha sin He-Man tillbaka. Kevin Smith (”Clerks”) står bakom denna animerade reboot av ”Masters of the universe”-världen som tar vid efter den katastrofala striden mellan He-Man och Skeletor. Teela tar sig an uppgiften att laga det trasiga hjältebandet, lösa mysteriet med det försvunna Sword of Power och återupprätta Eternia för att förhindra slutet på universum.

Foto: BBC

”Guilt”

SVT, 26 juli. Serieskapare: Neil Forsyth Med: Mark Bonnar, Ruth Bradley, Jamie Sives m fl

Skuldtyngd thrillerkomedi om ett par skotska bröder som råkar köra på en äldre man som dör i sviterna av olyckan. I stället för att ge sig till känna för polisen försöker de röja undan alla spår. Deras liv börjar sakta krackelera när den omkomnes grannar och släktingar anar ugglor i mossen.

”FLCL: PROGRESSIVE”

HBO Nordic, 26 juli. Serieskapare: Hideto Iwai Med: Kari Wahlgren, Allegra Clark, Xanthe Huynh

En allsmäktig kraft som kallas Atomsk, en klassisk bil och en vespa är några inslag i denna animerade actionkomedi från Adult Swim, den amerikanska tv-kanalen som också ligger bakom ”Rick and Morty” och ”Robot Chicken”. ”FLCL: Progressive” kretsar kring 14-åriga Hidomi, hennes klasskamrat Ide och två andliga väsen (Jinyu och Haruha Raharu) som är fast beslutna att uppnå sin dolda potential.

Laura Morgan och Joanne Froggatt i ”Dark angel”. Foto: Alamy

”Dark angel”

TV4Play, 26 juli. Serieskapare: Gwyneth Hughes Med: Joanne Froggatt, Alun ArmstrongIsla, McMonigle

Brittisk dramaserie om den ökända Mary Ann Cotton som föddes 1832 och anses vara Storbritanniens första seriemördare. I mars 1873 hängdes hon efter att ha dömts för att ha förgiftat sin styvson. Hon tros även ha mördat tre av sina män i syfte att komma åt livförsäkringen och ytterligare ett stort antal personer. Joanne Froggatt (Anna Bates från ”Downton Abbey”) spelar huvudrollen.

”Roswell, New Mexico 3”

HBO Nordic, 27 juli. Serieskapare: Carina Adly MacKenzie Med: Jeanine Mason, Nathan Parsons, Michael Vlamis, Lily Cowles m fl

Modern spin-off på originalserien ”Roswell” (1999) om aliens som lever i den lilla hålan i New Mexico. Efter händelserna i andra säsongen ställs utomjordingarna och deras allierade inför nya hot från en välkänd främling och ett mord som ännu inte har inträffat. Något som tvingar dem att ställa sig frågan vilken makt vi har inför vårt eget öde.

”Outer banks 2” Foto: Netflix

”Outer banks 2”

Netflix, 30 juli. Serieskapare: Shannon Burke, Jonas Pate m fl Med: Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey m fl

Eskapistiskt, strandnära, somrigt och melodramatiskt uppväxtdrama som kretsar kring ”the Pogues”, en tajt grupp av lokala tonåringar i en turistmagnet i North Carolina som råkar snubbla över en skattkarta. I andra säsongen har John B och Sarah på Bahamas efter en dramatisk flykt som höll på att kosta dem livet.

Paul McCartney medverkar i ”Watch the sound with Mark Ronson”. Foto: Alamy

”Watch the sound with Mark Ronson”

Apple TV+, 30 juli. Serieskapare: Morgan Neville. Med: Paul McCartney, Questlove, King Princess, Dave Grohl, m fl

Killinggängets Farbror Barbro lärde oss att det inte finns några genvägar till det perfekta ljudet . Dokumentärserie i sex delar som utforskar banbrytande teknologi som har revolutionerat pop- och rockmusiken. I varje avsnitt berättar Mark Ronson historien bakom en speciell musikproduktion tillsammans med artister som Paul McCartney, Questlove, King Princess, Dave Grohl, Ad-Rock och Mike D från Beastie Boys.

”29, säsong 1&2”

TV4 Play, 2 augusti. Serieskapare: Julie Rudbæk, Jesper Zuschlag Med: Julie Rudbæk, Jesper Zuschlag, Amalie Lindegård, m fl

Julie Rudbæk och Jesper Zuschlag spelar ett par som kraschar rakt in i 30-årskrisen i denna flerfaldigt prosbelönta danska komediserie. Ålderskrisen minskar inte av att alla deras kompisar är inne på att skaffa barn och bilda familj.

”Cruel summer” Foto: Amazon prime video

”Cruel summer”

Amazon prime video, 6 augusti. Regi: Max Winkler Med: Olivia Holt, Chiara Aurelia, Michael Landes, Froy Gutierrez, m fl

”The sinner”-duon Jessica Biel och Michelle Purple är exekutiva producenter för denna udda psykologiska thriller som utspelar sig under tre somrar på 90-talet när en populär och tonårsprinsessa försvinner spårlöst. I samma veva tar en annan lite märklig flicka hennes plats. Varje avsnitt berättas från olika synvinklar.

Joseph Gordon-Levitt i ”Mr. Corman” Foto: Appletv+

”Mr. Corman”

Appletv+ 6 augusti. Serieskapare: Joseph Gordon-Levitt m fl Med: Joseph Gordon-Levitt, Arturo Castro, Jordan Galindo m fl

”En relaterbar dramakomedi som talar för vår samtida generation av trettioåringar - rika på goda avsikter, fattiga på studielån och med en längtan efter att bli vuxna på riktigt någon gång innan de dör”. Så beskriver Apple millennialserien ”Mr Corman” där Joseph Gordon-Levitt spelar huvudrollen, också är medförfattare och regissör. Serien kretsar kring en ångestriden mellanstadielärare som drömde om en popkarriär. Hans bekymrade mamma som spelas av Debra Winger.

”Star Trek: lower decks 2”

Paramount+, 12 augusti, Serieskapare: Mike McMahan Med: Tawny Newsome, Jack Quaid, Noël Wells m fl

Mer plockgodis för Star Trek-fansen. Andra säsongen för denna animerade spin-off-serie som skildrar hur tjänstefolket som sliter hund på U.S.S. Cerritos, ett av de minst betydelsefulla skeppen i stjärnflottan.

Foto: Amazon prime

”Modern Love 2”

Amazon prime, 13 augusti. Serieskapare: John Carney m fl Med: Gbenga Akinnagbe, Minnie Driver, Tobias Menzies, Sophie Okoned, Anna Paquin

Kärlek med pandemi-förhinder väntar i den försenade andra säsongen av antologiserien om moderna parningsbeteenden som bygger på New York Times-kolumnen med samma namn. På rollistan återfinns bland andra Minnie Driver, Tobias Menzies, Anna Paquin ochGbenga Akinnagbe.

Hanna Alström och Johan Rheborg i ”Agatha Christies Hjerson”. Foto: Johan Paulin/TV4/C More

”Agatha Christies Hjerson”

CMore 16 augusti, (TV4 24 augusti). Serieskapare: Patrik Gyllström m fl Med: Johan Rheborg, Hanna Alström, Maria Lundqvist, David Fukamachi Regnfors m fl

Lekfull och humoristisk svensk pusseldeckare som är en spin-off på den finska detektivfiguren ur Agatha Christies universum. Johan Rheborg spelar titelrollen som den excentriska ensamvargen som löser mordfall med hjälp av sin sidekick Klara Sandberg spelas av Hanna Alström.

Nicole Kidman i ”Nine perfect strangers” Foto: Amazon prime

”Nine perfect strangers”

Amazon prime, 18 augusti. Serieskapare: David E Kelley Med: Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Luke Evans

Om du älskade ”Big little lies” kommer du förmodligen även att falla för ”Nine perfect strangers” med Nicole Kidman och Melissa McCarthy. Nio främlingar möts på ett en hälsoresa som inte utvecklas som de hade tänkt sig. Baserad på Liane Moriartys roman.

”Post mortem”

Netflix, augusti. Serieskapare: Petter Holmsen Med: Kathrine Thorborg Johansen, Elias Holmsen Sørensen, Andrée Sørum, Kim Fairchild, m fl

Skruvad norsk ”vampyrdramakomedi” som börjar med att Live Hallangen blir dödförklarad. Bara några timmar senare vaknar hon upp på obduktionsbordet med en mörk, omättlig hunger inombords. Samtidigt kämpar hennes bror med den familjedrivna begravningsfirman som står på randen av konkurs på grund av de allt lägre dödstalen i den lilla norska staden. Live inser att hon kan slå två flugor i en smäll genom att både stilla sin hunger och rädda familjeföretaget. Regisserad av Harald Zwart (”The Karate Kid”, ”Rosa Pantern 2”).

David Morse och Sandra Oh i ”The chair” Foto: Netflix

”The Chair”

Netflix, 20 augusti. Serieskapare: Amanda Peet, Annie Wyman Med: Sandra Oh, Jay Duplass, Holland Taylor, Bob Balaban, m fl

Komedi med Sandra Oh (”Killing Eve”) i huvudrollen som den första icke-vita kvinnan som intar chefsstolen på den krympande engelska institutionen vid prestigefyllda Pembroke University. Något som innebär alldeles speciella utmaningar. Från ”Game of thrones”-producenterna D.B. Weiss och David Benioff, samt Amanda Peet.

”Lita på mig 2”

SVT, 27 augusti. Serieskapare: Dan Sefton. Med: Jodie Whittaker, Emun Elliott, Lois Chimimba, Summer Mason m fl

Andra säsongen av den annorlunda brittiska sjukhusserien ”Trust me” som sändes i SVT 2017. I första säsongen fick sjuksköterskan Cath Hardacre sparken efter att ha kritiserat hur en patient har behandlats på sitt sjukhus i Sheffield. För att kunna försörja sin dotter stal hon identiteten från en läkarväninna som emigrerade till Nya Zeeland och tog anställning på ett sjukhus i Edinburgh. I nya säsongen kretsar kring en korpral som blivit ryggskadad i strid. När hans medpatienter börjar dö på mystiska sätt bestämmer han sig för att ta reda på sanningen.

Matilda Källström och Alma Jodorowsky i ”Threesome”. Foto: Viaplay

”Threesome”

Viaplay, 29 augusti. Serieskapare: Regi: Lisa Linnertorp Med: Matilda Källström, Simon Lööf, Lucien Laviscount, Alma Jodorowsky m fl

Sex, svek, svartsjuka – och en trekant. Denna romantiska och provokativa originalserie från Viaplay kretsar kring ett ungt svenskt par (spelade av Matilda Källström och tidigare hockeytalangen Simon Lööf ) som bor i London. Under en blöt utekväll inleder de en kittlande, flörtig lek med en fransk konststudent (Alma Jodorowsky) som får ödesdigra konsekvenser när de alla hamnar i säng. ”Snatch”-skådespelaren Lucien Laviscount (Snatch) spelar en professionell dansare som också dras in i deras allt mer svajiga relation.