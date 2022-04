Här är alla fem nominerade till DN:s Kulturpris 2022

MUSIK: Ebo Krdum: ”Musiken är mitt vapen för förändring”

Ebo Krdum, här fotograferad i Tyresta naturreservat. Foto: Nicklas Thegerström

För sin mångsidiga solodebut ”Diversity” där inget ämne är för stort.

Hur skulle du beskriva din musik?

– Rötterna till min musik finns i alltifrån afrikansk blues och afropop till en form av old school afrobeat. Det är dessa genrer jag rör mig kring när jag skriver mina låtar. I en europeisk kontext är min musik svår att ringa in, eftersom det inte finns någon genre den kan ta plats i och bli definierad som. På strömningstjänster, som Spotify, har jag fått kategorisera den som världsmusik, men inuti världsmusiken – som ju är ett jättestort begrepp – finns inga underkategorier. Jag har länge hållit på med olika projekt, men just min solodebut ”Diversity” är ett experiment. Skivan är ett möte mellan min musikstil och en skandinavisk stråksektion som tydligt lutar sig mot den svenska folkmusiken.

Varför ville du gifta samman de två musikstilarna?

– För flera år sedan besökte jag ett jam i Gamla stan. Människor, mest folkmusiker, kom in, beställde en bärs, tog upp sina instrument och började jamma. Det var otroligt att se, jag blev så imponerad. Tonerna lät lite pikanta, medan melodierna var jättefina och glada. Stämningen från den kvällen lämnade ett fint intryck i mig. Åren gick, sedan träffade jag folkmusikern Anna Möller. Vi bestämde oss för att samarbeta och ur det kom till slut ”Diversity”. Anna har arrangerat och medproducerat låtarna och är också med och spelar på skivan, tillsammans med bland andra Sara Parkman. Det blev verkligen lyckat. Jag är glad att vi gjorde det.

Skivan kom ut i höstas. Vilka låtar tycker du själv bäst om nu när du fått leva med albumet ett tag?

– Jag ser lite på låtarna som om de vore mina barn. Jag vill inte favorisera eller diskriminera någon av dem, men visst finns det sånger som jag tänkt särskilt mycket på. Som ”Revolution call”, en låt mot korruption och diktatur. Jag tycker också om ”Worbé é rewbé”. Det är en sång på språket fulani som handlar om vårt ansvar för varandra, för naturen och djuren. Även ”Almfana” blev jättefin. Den sticker ut eftersom det är den enda låten på skivan där jag bara sjunger och inte spelar gitarr. Det är också den enda text som jag inte skrivit själv, i stället har jag tonsatt en dikt av min vän, den sudanesiska poeten och aktivisten Tasneem Elzein.

Foto: Nicklas Thegerström

Vad har du för drivkrafter i ditt musikskapande?

– Jag är en del av den breda aktivismen som kämpar för rättvisa, jämlikhet, fred, demokrati och yttrandefrihet. Kort och gott, alla de här sakerna som jag inte fick uppleva när jag föddes i diktaturens Sudan. Allt jag växte upp med var jättefel, förutom min mormor och hennes fina farm. Men annars präglades min uppväxt i Darfur – en region formad av orättvisor, utanförskap och folkmord – av en orättvisa som jag inte kan komma undan. Den är med mig hela tiden. Musiken är mitt vapen för förändring. Mitt sätt att uppnå rättvisa och demokrati.

Du höjer din röst för dem som inte själva kan?

– Precis. Jag ser det som min skyldighet att kritisera den sudanesiska regimen. Särskilt i dag när jag befinner mig här i Sverige, långt från tortyr, fängelse och de här påhittade arresteringarna som kunde ske när som helst när jag fortfarande bodde i landet. Nu när jag är fri och befinner mig i ett land som respekterar yttrandefrihet ser jag ingen anledning till att inte kämpa för andras rättigheter och diskutera de här frågorna i musiken. Men jag känner också ett ansvar som människa. Jag tror att naturen bevittnar allt vi människor gör. Jag vill kunna ha ett svar den dagen naturen frågar mig: Vad har du gjort med livet som jag gav dig?

/Alexandra Sundqvist

Ebo Krdum Född: 1987. Bor: Stockholm. Gör: Musiker, låtskrivare, aktivist och pedagog. Ser fram emot kulturåret 2022: "Att få göra alla spelningar som jag blivit bokad till, särskilt festivalerna. Jag håller tummarna för att det inte blir fler inställda konserter i år."

Motivering Klimat, korruption och diktatur. Inget ämne är för stort eller för svårt att sjunga om för svensk-sudanesiske Ebo Krdum. På solodebuten "Diversity" förenar han skandinavisk folkmusik med den afropop och afrikanska blues, som en gång i tiden väckte hans musikintresse. Och som han gör det.

FILM:Cilla Jackert och Sanna Lenken. ”’Tunna blå linjen’ har fungerat som katarsis för obearbetad sorg”

Cilla Jackert och Sanna Lenken under inspelningen av nya säsongen av Tunna blå linjen i Malmö. Foto: Nicklas Thegerström

För sitt samarbete med den vardagsnära och varma tv-serien ”Tunna blå linjen”.

Varför tror ni att serien fick ett så brett genomslag?

– Jag tror att det är en kombination av många olika faktorer. Ett – publiken är mätt på high concept. Två – poliser och polisarbete engagerar. Tre – tajmningen. Corona. ”Tunna blå linjen” verkar ha fungerat som katarsis för obearbetad sorg orsakad av pandemin. Folk har gråtit mycket när de sett serien, säger Cilla Jackert.

– Den berörde och kändes äkta. Den är karaktärsdriven i stället för plotdriven. Publiken får själv tänka till. Skådespelarensemblen vi jobbar med är också en stor anledning, säger Sanna Lenken.

Vilka var de största utmaningarna med att skapa ”Tunna blå linjen”?

– Att sträva efter att skapa något som kändes nytt och organiskt i stället för att förlita sig på olika dramatiska nycklar och tekniska berättarmodeller. Att våga lita på kraften i den naturliga berättelsen även om jag inte alltid vetat exakt vart den leder. Jag har tänkt; låt ”Tjechovs gevär” hänga där det hänger. Inte alla har varit bekväma med det valet, så det har varit en kamp, säger Cilla Jackert.

– Att bibehålla min tro på den ursprungliga visionen. Det är många röster och åsikter på vägen innan en serie blir klar. Det krävs kraft att stå emot det och få fram sitt eget uttryck. Just nu spelar vi in andra säsongen och det har varit en stor utmaning att under 30 minuter gå från vår till stormig höst till snökaos. I samma scen! säger Sanna Lenken.

Varför funkar ni så bra ihop?

– Vi är båda intresserade av människorna och psykologin bakom en karaktär. Vi har båda tydliga visioner, som är precis lagom mycket samma vision. Man ska inte tycka exakt samma om allt, då avstannar processen. Men kan inte heller ha helt olika åsikter om allt, för då avstannar också processen. Det är en fröjd att jobba med Sanna, säger Cilla Jackert.

– När jag läste Cillas text första gången kände jag att den var så genomarbetad och grundad, det fanns en tydlig personlig avsändare. Det kändes ärligt och berörde mig vilket har gjort att samarbetet med Cilla har känts så självklart från start, det har funnits en lätthet även i krångel. Att jag kom från filmsidan och Cilla mer från tv var en bra kombo för serien, säger Sanna Lenken.

Säsong två av Tunna blå linjen spelas just nu in i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT

Vad lärde ni er av ert samarbete?

– Sanna har absolut lärt mig att tänka mer visuellt och det viktiga med pauser. Vårt samarbete har dessutom bekräftat något jag redan visste: Vikten av en fungerande och lyhörd relation med regissören, säger Cilla Jackert.

– Jag lärde mig mycket om tv via Cilla. Jag vill nog till exempel gärna stanna i stämningar och Cilla vill framåt. Hennes sätt att skriva är också en stor inspiration. Hon är intuitiv och fantastisk på dialog. ”I mitt huvud pratar de snabbt” har Cilla sagt till mig när en scen blivit seg. Det var en bra kommentar som jag alltid tänker på nu, tempot i dialogerna, säger Sanna Lenken.

Vilka teman ville du utforska i andra säsongen, Cilla?

– Det är intressant hur människor kan ha så helt olika åsikter om exakt samma sak, vilket inte minst gäller polisen och deras arbete och funktion. I sociala medier möts polisen antingen av hurrarop eller hat. Vissa klipp sprids både på polishatarsidor och polisälskarsidor. Säsong två kretsar just kring parallella världar. Och sedan blir det kärlek med förhinder också. Förstås.

Vad har du inspirerats av i ditt regiarbete, Sanna?

– Vi gjorde en pilot till serien 2017 och då ville jag åt en rå, dokumentär känsla men med värme. Min referens som jag bad alla kreativa funktioner att se var den franska filmen ”Polisse” som är en ensemblefilm. Den hade tempo, mycket dialog och en intimitet mellan karaktärerna som jag ville ha. Verkligheten har varit en stor inspiration, jag har aldrig gjort så mycket research som jag har gjort för ”Tunna blå linjen”.

/Helena Lindblad

Cilla Jackert Född: 1968. Bor: Stockholm. Gör: Manusförfattare, författare. Ser fram mot kulturåret 2022: "Håkan Hellström på Ullevi med mina döttrar."

Sanna Lenken Född: 1978. Bor: Stockholm. Gör: Regissör. Ser fram mot kulturåret 2022: "'Alltid vara vi' på Stadsteatern i Stockholm. Alexander Mørk-Eidem regisserar Oscar Töringe och Louise Peterhoff i en pjäs baserad på Veronica Maggios och Oskar Linnros skivor."

Motivering Cilla Jackert och Sanna Lenken har skapat en passionerad polisserie som sticker ut från mängden. "Tunna blå linjen" känns äkta och engagerande i varje sekund och fångar det brokiga Malmö med stor värme. En skön och oemotståndlig blandning av osminkad vardagsrealism, innerlig relationsdramatik och kärlek på jobbet.

SCENKONST:Johan Ulveson. ”Man måste hitta en botten i revyn, det ska finnas både skärpa och sorg”

Johan Ulveson, här fotograferad på Scalateatern. Foto: Nicklas Thegerström

För sitt sceniska snille som spänner från tung absurdism till dagsaktuella ”Scalarevyn”.

Grattis till nomineringen! Hur känns det här då?

– Det är naturligtvis väldigt hedrande och roligt. Och överraskande också, det är nog ingen som går runt och räknar med att bli ärad med något sådant här.

Man kan säga att du både stängde för pandemin och öppnade när restriktionerna lättade. Du spelade ”I väntan på Godot” på Dramaten den allra sista helgen som teatrarna höll öppet våren 2020. Hur var det?

– Man känner ju alltid när man går till teatern, i alla fall jag, att det är en väldig tröskel att komma över. Så tanken att någon skulle säga ”Du behöver inte spela” är ofta ganska lockande. Men när det väl händer strider det verkligen mot allt man egentligen vill. Det var bara sorgligt.

Med tv-serien ”Premiärdatum oklart” blev både du och ensemblen för ”Scalarevyn” något av ansiktet utåt för den kämpande teaterbranschen under pandemin.

– Ja, serien skrevs i stort sett parallellt med att vi spelade in. Samtidigt repeterade vi revyn. Så det var så många lager av fiktion, att man ibland själv inte visste vilken del man faktiskt höll på med. ”Är det tv-serien eller repeterar vi nu?”

– Men det gav också en frihet, man hann inte fundera så mycket på det man gjorde. Det var bara att sätta grejerna och så fick det duga.

Vi var många som upptäckte hur mycket vi saknat att sitta i en teaterpublik när vi såg ”Scalarevyn”. Hur kändes det att slå upp dörrarna igen?

– Det var en helt otrolig stämning när vi äntligen fick fylla salongerna efter restriktionerna. Det var som att man som skådespelare förstod känslomässigt vad det var vi höll på med, att det faktiskt är något som betyder någonting för människor. Men också för oss själva – att det faktiskt inte är självklart att vi får göra detta. Det uppstod en förhöjd medvetenhet kring vad det är vi gör.

Foto: Nicklas Thegerström

Du återvände till Dramaten för några år sedan. Där har du fått mycket beröm för dina uttolkningar av absurdister som Ionesco och Beckett.

– Ja, det är de som har betytt mest för mig. Där möts dramat och komedin, på något sätt, utan att det ena övergår i det andra. Ionesco är ganska fri och har ett stort vansinne. Men att spela Beckett är som att spela efter noter, ”Godot” är så exakt skriven.

– Komedin har samma element, man bygger väldigt noga för att skämten ska fungera. Det finns visserligen mycket fler improvisatoriska inslag i en revy, men själva skämtet måste man vara lika noga med som när man spelar Beckett. Det här är tonerna man ska spela och då gäller det att spela dem, att hitta alla lager.

Det låter som att det finns gemensamma drag mellan absurdisterna och revyn?

– Samtidigt är revyn en helt annan form, där man plockar bland olika uttryck. Man kan använda precis vad som helst, det är så mycket som är på låtsas. Sedan måste man ändå hitta en botten i det, det ska finnas både skärpa och sorg i det på något märkligt sätt. Men framför allt är revyn jättemycket lek där det finns stort utrymme för improvisationer. Hos absurdisterna finns ett större allvar, mer av insikt. Revy är dessutom bruksvara, den går inte att återanvända.

Du har gjort ett par revyer. Vad skulle du säga att genren har betytt för dig som skådespelare?

– Det kan jag säga direkt – att tänka snabbt. Och att etablera en rollkaraktär direkt. Du har bara en entré och då måste det sitta, publiken måste fatta med en gång. Och att börja om. I ett drama eller en komedi bygger man sin roll långsamt, men i en revy är det pang på direkt. Och sedan gör man nästa karaktär, och nästa, och nästa. Intellektet får inte bromsa upp.

/Johan Hilton

Johan Ulveson Född: 1954. Bor: Stockholm. Gör: Skådespelare. Ser fram emot kulturåret 2022: "Alexander Mørk-Eidems uppsättning av 'Morbror Janne' på Kulturhuset Stadsteatern. Och Karl Ove Knausgårds senaste roman, 'Vargarna från evighetens skog'."

Motivering Johan Ulvesons uttryck är ett unikum i svensk teater, exakt, vansinnigt och lite motvalls. Han är en farbror Bosse som väntar på Godot, lika bekväm som stolstaplande äldre herre bland nationalscenens absurdister som att spela en grinig burk Garam Masala i "Scalarevyn".

LITTERATUR:Maxim Grigoriev. ”Jag förstod för flera år sedan att jag inte längre känner någon identifikation med Ryssland”

Maxim Grigoriev, fotograferad vid Place de l'Europe i Paris, där hans roman Europa utspelar sig. Foto: Nicklas Thegerström

För den storslagna, skarpsynta och vemodiga romanen ”Europa”.

Grattis till nomineringen!

– Tack! Jag känner mig väldigt hedrad. Och faktiskt lite förvånad över att det har gått så här bra för ”Europa”. Det är en ganska svår roman i bemärkelsen att den är långsam och mörk. Fast för mig är den rätt så rolig, med en svart humor. Någon skrev att det var som att gå in i en depression att läsa boken. Jag förstår den beskrivningen.

Ändå har den nått ut till många läsare och redan hunnit få flera priser och nomineringar?

– Kanske för att en bok om exilryssar i Frankrike innebär miljöer och människor som är intressanta och inte så vanliga? Att en bok är långsam är kanske inte alltid heller till dess nackdel? All litteratur jag själv gillar att läsa är ungefär som att gå in i en depression, fast på ett roligt sätt, som Thomas Bernhard.

Du är född i Moskva. Har exilryssar i Europa varit en romanidé som funnits med dig länge?

– Egentligen inte. Jag började skriva när vi flyttade till Paris för sex år sedan och vandrade runt och funderade över hur jag skulle komma in i staden och förstå den. Jag gick vid Place de l'Europe, en borgerlig, rätt stel miljö och tänkte – vad är det för slags människa som bor här? Det emigrantryska var för att jag ville slippa göra research – det där kan jag ju, tänkte jag. Men jag underskattade hur otroligt mycket läsning som krävdes. Den exilryska memoartraditionen är gigantisk och jag hann bara skrapa på ytan.

Foto: Nicklas Thegerström

Du lämnade Ryssland som trettonåring. Vad innebär kriget mot Ukraina för dig?

– Det är vidrigt. Men jag förstod för flera år sedan att jag inte längre känner någon identifikation med Ryssland, tillhörigheten har nötts ner med åren. Senast jag var där var när jag skrev sista scenen i romanen och åkte dit för fältstudier 2019. Då kände jag: jag hör ju inte hit. Redan efter annekteringen av Krim upplevde jag ett väldigt avstånd till hela Ryssland.

– En av novellerna i min debutbok ”Städer” utspelar sig i Odessa och för att skriva den bodde jag där i tre månader. Man brukar ju fråga sig varför empatin med krig längre bort i världen inte är lika stor, men det här är ett krig som förs i ens minne, snarare än i ens föreställningar om en plats. Det skapar en mycket mer personlig relation till kriget. Dessutom sker det i namn av landet där jag råkar vara född, det är ganska absurt.

Förändras exilryssens roll nu, tror du?

– Exilen kom av sig lite grann efter Sovjet. Nu kommer ju en ny våg som mer liknar den klassiska ryska exilen, som handlar om politik snarare än om ekonomi. När jag genom åren har stött på andra rysktalande i exil har jag inte tänkt så mycket på om de är ryssar eller ukrainare. Men nu kommer knappast exilukrainarna att vilja ha så mycket med ryssar att göra och det är fullt förståeligt.

– Europa har alltid definierat sig som något som inte är Ryssland, och Ryssland har definierat sig som något som inte är Europa. Den dragkampen har funnits länge, särskilt under Sovjettiden. Den starka europeiska reaktionen mot kriget och den initiala viljan att ta emot ukrainska flyktingar – som jag verkligen hoppas håller i sig – talar ju för att Europa som idé är ganska stark. Med ett Putin-Ryssland blir det paradoxalt nog mycket tydligare vad väst står för.

Vad skriver du på nu?

– Nästa bok kommer redan i september. Jag tänkte skriva en novell, i stället för ett nytt sexårsprojekt, men den växte till en kortare roman. Den heter ”Regnet” och utspelar sig i Porto, där jag har bott, och handlar om en grupp engagerade unga människor som bestämmer sig för att mörda den lokala borgmästaren, i en protest mot gentrifieringen av staden.

/Malin Ullgren

Maxim Grigoriev Född: 1980 i Moskva. Bor: I Paris med fru och två barn, fyra och två år gamla. Gör: Författare. Ser fram emot kulturåret 2022: "Jag ser faktiskt inte fram emot någonting i år, ärligt talat. Möjligen att få sova ut någon gång, eller avsluta sådant man påbörjade 2012."

Motivering Med den mörkt skimrande "Europa" skriver Maxim Grigoriev in sig i den rika europeiska exillitteraturen. En mycket gammal och trasig kontinent tar form och en kulturernas kamp skildras i en roman som har visat sig vara otäckt förebådande.

KONST:Salad Hilowle. ”Jag hoppas att svensk svarthet ska bli en självklar del av kulturhistorien”

Salad Hilowle, fotograferad i sin ateljé i Bagarmossen Foto: Nicklas Thegerström

För ett mångfasetterat genombrott, bland annat med den fängslande utställningen ”Vanus labor”.

Vad fick dig att börja med film?

– Film var min första kärlek, men jag började göra egna filmer om det jag saknade. Mina förebilder är Chantal Akerman, Spike Lee och Loulou Cherinet.

Hur kändes det att din kortfilm ”Brev till Sverige” 2017 sågs av två miljoner på SVT Play?

– Kul och ofattbart.

Varför sökte du då till Konsthögskolan?

– Det var när jag inte kom in på DI:s regilinje.

Vad betyder din familjs bakgrund i Somalia för ditt konstnärskap?

– Den betyder mycket, främst för mitt intresse att skriva och berätta andra historier.

Hur började arbetet med din debututställning ”Vanus Labor” på Konstakademien?

– Det var redan 2017 när jag såg ”Vanus Labor” av David Klöcker Ehrenstrahl på Länsmuseet Gävleborg. Tavlan från sent 1600-tal föreställer sex vita barn som ömsint tvättar ett svart barn. Den knockade mig. Innan dess hade jag sett en kavalkad av stereotypa och exotiserande bilder av svarta men här hade konstnären målat en person, ett subjekt, och inte en idé. I denna stund tänkte jag att detta är beviset för att svarta personer har funnit i Sverige sedan länge och att jag ville göra ett projekt kring målningen.

Vad var din idé bakom installationen?

– Att den skulle innehålla berättelser och material från olika tidevarv men att crescendot var målningen ”Vanus Labor”. I installationen sammanfogas film, opera, litteratur, arkivmaterial, textil, skulptur i gips, björk och furu – allt omslutet av ett blått ljus. När en grupp afrosvenskar betraktar Klöcker Ehrenstrahls målning i filmen ville jag att alla skulle få samma känsla som jag hade.

Foto: Nicklas Thegerström

Hur har du hittat svarta personer i svensk konsthistoria?

– Genom research som pågick i flera år men intensifierades när jag fick Konstakademins Bernadottestipendium. Flera har hjälpt till och viktigast var Annika Wickman på Apotekarsocietetens museum och konsthistorikerna Eva-Lena Bengtsson och Mårten Snickare.

Vad betyder Kulturhusets idé för dig och din utställning ”Publikt”?

– Det är en plats där alla möts oavsett ålder, kön, bakgrund. Celsing pratade om den öppna platsen som en demokratisk idé och tv som ett viktigt verktyg. Jag tog fasta på det och ville presentera en mosaik av afrosvenska perspektiv på det publika rummet.

Varifrån fick du den mer samtida svarta historien?

– Jag undersökte Kulturhusets arkiv och hittade utställningen ”Mötesplats Afrika” från 1983. Utifrån den ville jag presentera en svart historia kopplad till Sverige i dag.

Hur vill du beskriva det ingående videoverket ”Svart television”?

– Det reflekterar över samtiden genom att använda fragment från populärkultur, arkivmaterial, kulturhistoria och filmade nyhetssegment, med inspiration från Öppna kanalen och ”Svenska nyheter”.

Vad är ditt förhållande till de olika tekniker du använder?

– Jag styrs av konceptet. Vilken teknik det är spelar ingen roll, det är snarare idéerna som dikterar teknikerna.

Du hade två separatutställningar och deltog i två biennaler 2021. Hur har uppmärksamheten påverkat dig?

– Givetvis känns det väldigt kul att nå en bredare publik. Men året var också en bergochdalbana på grund av allt jobb som behövde göras.

Vad arbetar du med nu?

– Jag har precis färdigställt kortfilmen ”Sylwan” som kretsar kring den första Pippi Långstrump-filmen från 1949, med en av de första afrosvenskarna på film. Verket visas nu på grupputställningen ”Tevetrampolinen” på Kalmar konstmuseum.

Hur ser du på framtiden?

– Ljust. Det har hänt mycket i svensk kultur och det är roligt att få vara en del av den. Men jag hoppas att svensk svarthet ska bli en självklar del av kulturhistorien. Som det sägs i ”Vanus Labor”: ”Vi har alltid varit här”.

/Birgitta Rubin

Salad Hilowle Född: 1986 i Mogadishu, uppvuxen i Gävle. Bor: Stockholm. Gör: Konstnär, filmare. Arbetar just nu med: En tvådelad separatutställning på Gävle konstcentrum och Länsmuseet Gävleborg, och långfilmen "Tungomål". Ser fram emot kulturåret 2022: "Konstbiennalen i Venedig och Documenta i Kassel."