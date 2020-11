Här är alla vinnare från nattens AMA

Årets artist, årets musikvideo och årets kvinnliga pop- och rockartist gick till Taylor Swift under nattens American Music Award, som sändes live från The Microsoft Theatre i Los Angeles.

En annan artist som också vann stort under AMA var The Weeknd som vann årets manliga r'n'b- och soulartist, årets r'n'b- och soulalbum samt årets r'n'b- och soullåt för singelns ”Heartless”. The Weeknd uppträdde och mottog priserna med ett ansikte inlindat i bandage, vilket inte berodde på någon olycka utan var en utklädnad för att marknadsföra hans musik och persona för albumet ”After hours” samt den tillhörande kortfilmen, skriver Elle. I kortfilmen varnar The Weeknd för rattfylleri och dess förödande konsekvenser.

https://twitter.com/PopCraveMusic/status/1330687720411303936?s=20

Justin Bieber kammade också hem tre priser under kvällen: årets manliga pop- och rockartist, årets samarbete och årets countrylåt. De två senare utmärkelserna vann han tillsammans med Dan + Shay och låten ”10.000 hours”. Bieber öppnade dessutom galan med singlarna ”Lonely” och ”Holy” som han släppte tidigare i höstas. Senare under kvällen uppträdde han igen tillsammans med Shawn Mendes med den nysläppta låten ”Monster”.

Cardi B och Megan Thee Stallion vann årets rap och hiphoplåt med ”Wap”. Hot Girl Meg uppträdde dessutom med nya låten ”Body” från albumet som släpptes förra veckan. Årets kvinnliga rap- och hiphopartist gick till Nicki Minaj.

Årets manliga rap- och hiphopartist gick postumt till Juice WRLD som gick bort i december förra året. BTS vann årets sociala artist och årets pop- och rockband, dessutom avslutade de galan med ett sex minuter långt liveframträdande från Seoul.

Alla vinnare:

Årets artist: Taylor Swift

Årets nykomling: Doja Cat

Årets samarbete: Dan + Shay och Justin Bieber för låten ”10.000 hours”

Årets sociala artist: BTS

Årets musikvideo: Taylor Swift med ”Cardigan”

Årets manliga pop- och rockartist: Justin Bieber

Årets kvinnliga pop- och rockartist: Taylor Swift

Årets pop- och rockband: BTS

Årets pop- och rockalbum: Harry Styles med ”Fine Line”

Årets pop- och rocklåt: Dua Lipa med ”Don’t start now”

Årets manliga countryartist: Kane Brown

Årets kvinnliga countryartist: Maren Morris

Årets countryband: Dan + Shay

Årets countryalbum: Blake Shelton med ”Fully loaded: God’s country”

Årets countrylåt: Dan + Shay och Justin Bieber med ”10.000 hours”

Årets manliga rap- och hiphopartist: Juice WRLD

Årets kvinnliga rap- och hiphopartist: Nicki Minaj

Årets rap- och hiphopalbum: Roddy Ricch med ”Please excuse me for being antisocial”

Årets rap- och hiphoplåt: Cardi B och Megan Thee Stallion med ”WAP”

Årets manliga r'n'b- och soulartist: The Weeknd

Årets kvinnliga r'n'b- och soulartist: Doja Cat

Årets r'n'b- och soulalbum: The Weeknd med ”After hours”

Årets r'n'b- och soullåt: The Weeknd med ”Heartless”

Årets manliga latinamerikanska artist: Bad Bunny

Årets kvinnliga latinamerikanska artist: Becky G

Årets latinamerikanska album: Bad Bunny med ”YHLQMDLG”

Årets latinamerikanska låt: KAROL G och Nicki Minaj med ”Tusa”

Årets artist i alternativ rock: Twenty One Pilots

Årets vuxna samtida artist: Jonas Brothers

Årets samtida inspirerande: Lauren Daigle

Årets EDM-artist: Lady Gaga

Årets spår: ”Birds of prey: the album”