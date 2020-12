Här är årets bästa svenska dokumentärfilmer

”Samtidigt på jorden” Foto: Mathias Doecker

5. ”Samtidigt på jorden”

Regi: Carl Olsson



Årets märkligaste nära-döden-upplevelse i dokumentärklassen. Carl Olsson skildrar de alldeles vanliga rutinerna bakom svenskarnas sista farväl på ett unikt sätt – genom likbilsförarna, patologerna, krematoriet, begravningsceremonierna och kyrkogården: ”I bilderna framträder det Sverige som Lars Tunbjörk och Roy Andersson visat upp i sina verk. Det är kalt, det är stumt, det är ändå fint på något vis”, skrev DN:s Mårten Blomkvist i sin recension.

”Idomeni” Foto: folkets bio

4. ”Idomeni”

Regi: David Aronowitsch

Folkmordet på yazidierna, i skuggan av Syrienkriget, står i fokus för ”Idomeni” som lånat sin titel från det omtalade flyktinglägret i norra Grekland. Här möter David Aronowitsch (”Slavar”, Sharaf” och ”Jag är Dublin”) två flyktingfamiljer som fått sina liv sönderslagna av IS genom mord och kidnappningar. En intim, omedelbar och stark flugan-på-väggen-film som innehåller sprängstoff under den lågmälda ytan.

”Tiny Tim” Foto: Frank Will

3. ”Tiny Tim”

Regi: Johan von Sydow

Ett lika hjärtskärande som levande porträtt av pophistoriens största outsider och excentriker någonsin. Med hjälp av arkivmaterial. animationer och nygjorda intervjuer berättar Johan von Sydow den gripande historien om Herbert Khaury som föddes i en kärlekslös judisk-arabisk familj i New York mitt under depressionen. Under artistnamnet Tiny Tim kom han att iscensätta en av musikhistoriens allra mest aparta och osannolika karriärer som trotsade alla konventioner.

Greta Thunberg i ”Greta” Foto: Anders Hellberg

2. ”Greta”

Regi: Nathan Grossman

Ett gripande, ärligt och humoristiskt porträtt av den världskända svenska klimataktivisten. Regissören Nathan Grossman har skuggat Greta Thunberg från de allra första fredagsstrejkerna utanför Riksdagshuset till den koldioxidsnåla världsturnén för att prata i FN och med världens mäktigaste politiker. Bit för bit framträder en sammansatt bild av en tonåring med asperger som känner sig tvingad att vara den vuxna i rummet när hon känner att världen sviker.

”Scheme birds” Foto: Folkets bio

1. ”Scheme birds”

Regi: Ellen Fiske, Ellinor Hallin

En socialrealistisk fullträff som blandar kärlek och uppror med duvor och boxning. ”Scheme birds” är en intim, lyhörd och brutalt rak uppväxtskildring om den struliga tonårsbruden Gemma som bor med sin duvuppfödande farfar. På tröskeln till moderskapet försöker hon ta sig ur en tillvaro som präglas av våld och alkohol i den bedagade skotska stålverkstaden Motherwell som aldrig glömmer åren med Margaret Thatcher. De tycks alla vara födda att bli kvar på en plats där ”you either get knocked up or locked up” – man antingen blir på smällen eller inlåst.

Ellinor Hallin och Ellen Fiskes (”Josefin & Florin”, ”Lone dads”) har skapat en stark dokumentär som går att relatera till överallt: ”Med lyhörd närvaro och ett exemplariskt klipparbete förvandlar de berättelsen om Gemma och bakgrunden till hennes tatuering 'Let the free birds fly' till en allmängiltig historia om den svåra konsten att skapa sig ett hyggligt liv”, skrev DN:s Eva af Geijerstam.

