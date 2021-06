Här är årets hittills bästa nya tv-serier

John Lennon och Yoko Ono håller presskonferens 1971. Foto: Alamy

”1971 – the year that music changed everything”

Apple TV+ Regi: Asif Kapadia Med: John Lennon, Rolling Stones, Aretha Franklin, Lou Reed, Bob Marley, David Bowie, Joni Mitchell, Marvin Gaye, The Who m fl

”Jag tror att musiken speglar det utvecklingsstadie som ett samhälle befinner sig i”, säger John Lennon i ett klipp ur denna fascinerande och elektriska dokumentärserie om pop och politik som bygger på David Hepworths bok ”Never a dull moment”. I åtta delar utforskar Oscarbelönade ”Amy”-regissören rockmusikens banbrytande märkesår 1971 då det släpptes album som Marvin Gayes ”What’s going on”, Carole Kings ”Tapestry”, David Bowies ”Hunky Dory”, Sly and the family Stones ”There’s a riot goin’ on”, Rolling Stones ”Sticky fingers” och Janis Joplins ”Pearl”. Förutom ovan nämnda ryms även artister som Aretha Franklin, David Bowie, Lou Reed, Bob Marley, Joni Mitchell och The Who, för att bara nämna några. Eviga musikikoner som alla på ett eller annat sätt påverkade och påverkades av tidsandan under det tumultartade 1971 med Vietnam-kriget som mörk fond. Helt enkelt en superb tidsresa som bygger helt på arkivmaterial och är befriande fri från ”talking heads”.

Waleed Zuaiter i ”Baghdad central” Foto: Channel Four

”Baghdad central”

Comhemplay+ Regi: Alice Troughton Med: Waleed Zuaiter, Corey Stoll, Bertie Carvel, Leem Lubany, July Namir

Spännande och tankeväckande brittisk thriller som utspelar sig i Irak-krigets efterdyningar och kretsar kring en luttrad Baghdad-polis (spelad Waleed Zuaiter) som förlorat allt utom sina två döttrar. När den äldsta försvinner och den yngsta behöver njurdialys tvingas han ingå ett livsfarligt samarbete med de USA-ledda koalitionsstyrkorna och en amerikansk militärpoliskapten (Corey Stoll från ”House of cards” och ”Billions”). Waleed Zuaiter Bafta-nominerades nyligen för sin insats rollfigur som bland annat har kallats ”Mellanösterns Morse”.

”Breeders 2” Foto: HBO

”Breeders 2”

HBO Nordic. Serieskapare: Simon Blackwell, Chris Addison m fl Med: Martin Freeman, Daisy Haggard, George Wakeman, m fl

”Inget av detta stod i babymanualen, eller hur? Var fan är vår manual nu ?!?”. Martin Freemans passiv-aggressiva pappa fortsätter att kämpa med fadersrollen och livspusslet när hans son just blivit tonåring. Precis som i första säsongen är detta en lika krass som kvick komedi om det moderna föräldraskapets vedermödor. Att barnen Luke och Ava har hunnit bli 13 respektive 10 visar sig vara ett lyckodrag som också ger serien en större mognad och fler nyanser.

”Can't get you out of my head” Foto: BBC

”Can't get you out of my head”

BBC/Youtube Regi: Adam Curtis

”Kärlek, makt, pengar, imperiespöken, konspirationer, artificiell intelligens – och Du”. Så lanseras Adam Curtis lika häpnadsväckande som bländande dokumentärserie. Det är svårt att hitta nog med lovord som lever upp till denna associativa och fängslande BBC-skapelse med den blygsamma ambitionen att berätta den moderna världens känslomässiga historia. Med hjälp av rörligt arkivmaterial, montageteknik, musik och, inte minst, Curtis egen berättarröst försöker serien förklara hur vi hamnade där vi hamnade med ökande korruption, växande klyftor och misstänksamhet mellan världens eliter i en värld där teknologin håller på att ta kontroll över våra liv. Med avstamp i de krafter som sattes i rörelse under andra världskriget försöker Curtis att knyta ihop säcken och visa hur hur maktdynamiken har skiftat, förskjutits och numera snarare verkar under jorden. Kultregissören Adam Curtis vill hellre kalla sig för politisk journalist än dokumentärfilmare. Visst, oavsett vilket är ”Can't get you out of my head” ett verk av en mästare. Går att strömma på Youtube.

Nationalhjälten Um Qusay. Foto: Keo films

”Det var en gång ett Irak”

SVTplay. Dokumentärserie i 5 delar. Regi: James Bluemel

Makalös dokumentärserie om de katastrofala följderna av Irak-kriget 2003. James Bluemels plågsamt starka mästerverk är ett måste om man vill förstå Mellanöstern – och resten av världen – efter den 11 september. Berättas genom starka arkivbilder och unika intervjuer med dem som – till skillnad från politikerna – upplevde kriget; civila, soldater och journalister som upplevde helvetet på jorden. ”Vi såg nyheterna och trodde att vi hade missat kriget”, säger fotografen Ashley Gilbertson och konstaterar sedan: ”Det vi inte insåg var att invasionen inte var kriget. Kriget skulle komma...”.

”Exterminate all the brutes” Foto: HBO

”Exterminate all the brutes”

HBO Nordic Regi: Raoul Peck Med: Josh Hartnett, Ettore D'Alessandro m fl

För snart 30 år sedan kom Sven Lindqvists hyllade ”Utrota varenda jävel”, en lika briljant som obehaglig skildring av rasismens rötter som lånade sin titel från Joseph Conrads koloniala romanklassiker ”Mörkrets hjärta”. Raoul Pecks (”I am not your negro”) serie är en slingrande, suggestiv och associativ dokumentärsvit som bygger vidare på Lindqvists arvegods. Med hjälp av sin egen berättarröst, arkivmaterial och iscensatta spelscener skildrar Peck hur kolonialismens folkutrotningar lever kvar som en svårbotad smitta i våra samhällen än i dag. Serien är tillägnad den svenska författaren som dog 2019.

Vicky McClure och Kelly MacDonald i ”Line of duty 6” Foto: ITV

”Line of duty 6”

SVTplay, Serieskapare: Jed Mercurio Med: Martin Compston, Vicky McClure, Adrian Dunbar, Kelly Macdonald m fl.

Jakten fortsätter på den mystiska ”H”/”fjärde mannen” – sista länken i den stora konspirationshärvan inom poliskåren med förgreningar in den organiserade brottsligheten och politikens korridorer. En sak är i alla fall säker. Den barska Ted Hastings (Adrian Dunbar) som bossar för anti-korruptionsenheten AC-12 har inte bytt fokus: ”Jag är intresserad av en sak. Och bara en sak: bent coppers”. I början av nya säsongen riktar AC-12 misstankar mot den mystiska kommissarien Jo Davidson (Kelly Macdonald) som har misskött ett fall som kretsar kring mordet på en undersökande journalist. Trots ett lite svajigt slut på sjätte säsongen är Jed Mercurios skapelse fortfarande strömningsvärldens mest rafflande och beroendeframkallande kriminaldrama.

Kate Winslet i ”Mare of Easttown”. Foto: HBO

”Mare of Easttown”

HBO Nordic, premiär 19 april. Manus: Brad Inglesby Regi: Craig Zobel. Med: Kate Winslet, Guy Pearce, Sosie Bacon, David Denman, m fl

För tio år sedan vann Kate Winslet både en Emmy och en Golden Globe för titelrollen i Todd Haynes briljanta HBO-serie ”Mildred Pierce”. När den själfulla brittiska Oscar stjärnan nu återvänder till tv-världen är hon i sitt livs form. Winslet är superb i titelrollen som plågad poliskommissarie och krisande matriark i ”Mare of Easttown”, som är årets hittills bästa serie. Ett mörkt lysande drama som intresserar sig för vad som händer när glansdagarna är över – både för denna dystra opioidhåla i Pennsylvania och Mare Sheehan som är stadens avdankade local hero. Serien må klassas som ”kriminaldrama” men dess hårda kärna är ett komplext porträtt av en medelålders kvinna med oförlöst sorg som kämpar desperat för att hålla ihop sin familj.

Luke Evans i ”Mordet vid kustvägen” Foto: ITV

”Mordet vid kustvägen”

SVT. Regi: Marc Evans Med: Luke Evans, Keith Allen, Caroline Berry, Oliver Ryan m fl. Premiär i SVT1 den 1 maj kl 21.00 (SVTplay 02.00).

Två olösta dubbelmord i 80-talets Wales står i centrum för ett lågmält, spännande och välspelat kriminaldrama som skildrar jakten på en ökänd seriemördare men också ger upprättelse åt offren. Verklighetsbaserade ”The Pembrokeshire murders” bygger på en bok av kriminalaren Steve Wilkins (spelad av Luke Evans) som för 15 år öppnade upp det iskalla fallet med hjälp av modern DNA-teknik. Detta ledde till att polisen fick upp nya spår i jakten på Wales mest ökända seriemördare.

Foto: Apple tv+

”Mythic quest 2”

Apple tv+. Serieskapare: Rob McElhenney m fl Med: Charlotte Nicdao, Rob McElhenney, David Hornsby, F. Murray Abraham m fl

Första säsongen av ”Mythic quest” var en oväntat rolig korsning av en komedi om en dysfunktionell arbetsplats och en satir över dataspelsvärlden. Nya säsongen fortsätter i samma stil när den pretentiösa videospelsentreprenören Ian (Rob McElhenney) och hans personal återvänder från karantänen för att uppdatera succéspelet ”Raven's banquet”. Vad ska den mäktiga 14-åriga recensenten och vlogg-profilen Pootie Shoe säga? F Murray Abraham (”Homeland”) gör en liten roll som avdankad och försupen fantasyförfattare som fått en nytändning i spelvärlden.

”Ring min agent 4” Foto: Netflix

”Ring min agent 4”

Netflix. Serieskapare: Fanny Herrero. Med: Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Liliane Rovère m fl

Sorgeprocessen blev kort för alla ”Ring min agent”-fans. Bara någon månad efter det att den fjärde säsongen – och det som skulle bli den sista – lades ut på Netflix, kom det överraskande beskedet att det både blir en femte säsong och en spelfilm. Den fjärde säsongen bygger vidare på det franska succékonceptet att blanda hjärta och smärta på agentkontoret med mer eller mindre glamorösa franska stjärnor som spelar förhöjda versioner av sig själva. Pigg och elegant frankofil underhållning.

”Save me too” Foto: Sky

”Save me too”

Comhemplay + Serieskapare: Lennie James. Med: Lennie James, Suranne Jones, Stephen Graham, Leslie Manville, Jason Flemyng m fl

Lennie James (”Line of duty”) drar återigen på sig sin slitna gula täckjacka i rollen som det bökiga charmtrollet Nelly Rowe från södra London. I andra säsongen av denna mörka, mänskliga och underbart aviga dramathriller fortsätter han sitt ångestladdade sökande efter sin bortrövade tonårsdotter som han knappt har träffat. Andra säsongen utspelar sig 17 månader efter första säsongen (”Save me”). På rollistan idel ypperliga brittiska tv-stjärnor som Suranne Jones (”Gentleman Jack”, ”Scott & Bailey”) Stephen Graham (”This is England”, ”Line of duty”) och Leslie Manville (”Mum”) som ska spela Prinsessan Margaret i kommande säsong av ”The crown”.

John Boyega i ”Small axe”

”Small axe”

SVTPlay Regi: Steve McQueen Med: John Boyega, Shaun Parkes, Sheyi Cole, Malachi Kirby, Letitia Wright, Rochenda Sandall, m fl

Rasism, diskriminering, segregation men också musik, dans och kärlek. Efter Hollywood-utflykten med Oscarsbelönade ”12 years a slave” är Steve McQueen tillbaka på hemmaplan med ett Golden Globe-nominerat mästarprov. ”Small axe” är döpt efter en Bob Marley-låt och är en imponerande antologiserie om Londoners med västindiska rötter och deras upplevelser av det brittiska samhället mellan 1960-1980-talen. Det börjar med verklighetsbaserade ”Mangrove” om godtyckliga polistrakasserier mot en känd restaurang i Notting Hill, fortsätter med ett lyriskt dansparty (”Lovers rock”), skildrar rasism i poliskåren (”Red, white and blue”), medan den fjärde delen skildrar författaren som fängslades i samband med Brixton-kravallerna 1981 (”Alex Wheatle”) och avslutar med ”Education” som belyser skamfläckar i skolsystemet.

Alexander Abdallah och Evin Ahmad i ”Snabba cash”. Foto: Netflix

”Snabba cash”

Netflix. Manus: Oskar Söderlund m fl Regi: Jesper Ganslandt, Måns Månsson Med: Evin Ahmad, Alexander Abdallah, Olle Sarri, Ayaan Ahmed m fl

Pengar sover aldrig och suget efter snabba cash tycks aldrig ta slut. Ett decennium efter biopremiären för filmtrilogin kommer en helt fristående uppföljare. Netflix-serien kretsar kring den målmedvetna förortsmamman Leya (Evin Ahmad) som hamnar mitt i ett gängkrig när hon till varje pris försöker att slå sig fram i den brutala startup-djungeln där alla – både entreprenörer och kriminella – drömmer om att göra det stora klippet. En riktigt lyckad produktutveckling av Jens Lapidus värld som han själv utvecklat tillsammans med den drivna manusförfattaren Oskar Söderlund (”Ettor och nollor”, ”Gråzon”). En högintensiv, bröderna Safdie-inspirerad thriller med socialt patos som skildrar ett samhällbygge som håller på att vittra sönder.

Ardalan Esmaili och Josefin Asplund i ”Snöänglar” Foto: Johan Paulin /SVT

”Snöänglar”

SVTPlay. Manus: Mette Heeno Regi: Anna Zackrisson. Med: Josefin Asplund, Ardalan Esmaili, Eva Melander, Cecilia Nilsson m fl

Josefin Asplunds pillertrillande mamma vaknar upp ur dimman på julaftonsmorgonen och upptäcker att hennes nyfödda son är spårlöst försvunnen. Paniken minskar inte när hon inser att inte heller hennes man (Ardalan Esmaili) har den blekaste aning när han – sent omsider – återvänder från nattpasset i taxin. Den nerviga starten bäddar för en ångestladdad julhelg för den redan hårt pressade småbarnsfamiljen i ”Snöänglar”. ”En gastkramande och svettig tragedi”, skrev Jacob Lundström träffande i sin recension av serien. Sitt tunga ämne och glåmiga utseende till trots är ”Snöänglar” en av de absolut bästa svenska tv-serier du kommer att se i år. Ett högintensivt, levande och djupt mänskligt drama som engagerar ända fram till slutet.

Ur ”The crime of the century” Foto: HBO

”The crime of the century”

HBO Nordic Regi: Alex Gibney Med: Patrick Radden Keefe, Scott Higham, m fl

Giriga läkemedelsjättar, cyniska säljare och korrupta läkare som i praktiken blivit ett slags knarklangare i vita rockar. Hittills har mer än en halv miljon amerikaner dött till följd av den amerikanska opioidkrisen. Alex Gibneys fascinerande dokumentärserie är framför allt en svidande uppgörelse med dem som orsakat den största amerikanska hälsoskandalen i modern tid. Som titeln anger vill Gibney flytta fokus från ”kris” till ”kriminalitet”: ”Det handlar inte om någon kris över huvud taget utan om ett brott med extremt höga dödssiffror”, säger Oscarregissören i en DN-intervju i Filmfredag.

Elisabeth Moss i ”The handmaid's tale 4” Foto: Jasper Savage

”The handmaid's tale 4”

HBO Nordic. Serieskapare: Bruce Miller Med: Elisabeth Moss, Ann Dowd, Joseph Fiennes, Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Amanda Brugel m fl

Tjena Moss! Motståndskampen trappas upp i Gilead. Elisabeth Moss skottskadade upprorsledare June Offred kastar offerkoftan och smider planer för hur hon ska krossa den fundamentalistiska förtryckarregimen. Efter en svagare tredje säsong, är ”The handmaid's tale” tillbaka i hetluften. Öppningen börjar lovande och seriens skådespelare antyder att den nya säsongen kommer att överraska ordentligt. Eller, som tant Lydia-skådespelaren Ann Dowd uttryckte det när jag intervjuade henne om nya säsongen: ”Den är enormt tillfredsställande, spännande, skrämmande och totalt oförutsägbar”.

Michael Douglas i ”The Kominsky method” Foto: Netflix

”The Kominsky method 3”

Netflix Serieskapare: Chuck Lorre Med: Michael Douglas, Kathleen Turner, Sarah Baker, Paul Reiser m fl

Ni som har sett de två första säsongerna av denna smarta komedi har förstås noterat att Michael Douglas verkligen har finslipat sin komiska talang på äldre dar. När serien nu sjunger på sista versen drar det ihop sig för hans avdankade metodskådespelare Sandy Kominsky. Som om Sandys liv inte redan vore nog komplicerat på grund av åldersnojor och snårigt livspussel får han också klara sig utan sin bästa vän Norman Newlander (Alan Arkin). Till råga på allt dyker hans ex-fru (Kathleen Turner) upp som gumman i lådan i Los Angeles och häller mer salt i såren på deras redan svårt infekterade relation. Överraskande rolig och rörande gubbserie om åldrande – fast allra mest om livet.

”Them” Foto: Amazon prime video

”Them”

Amazon prime. Serieskapare: Little Marvin Med: Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Shahadi Wright Joseph, Alison Pill m fl

Rasism, vit makt och segregation står i centrum för ännu en fasansfull antologiserie som behandlar USA:s mörka förflutna. Första säsongen kretsar kring en svart familj från North Carolina som flyttar in i ett i ett kritvitt villaområde i Los Angeles. Deras amerikanska dröm förvandlas snart till en våldsam mardröm när deras grannar börjar konspirera bakom de vitmålade staketen. ”Them” är en lika stilfull som mörk serie som bygger vidare på arvet från Spike Lee, HBO-serien ”Lovecraft country” och, förstås, Jordan Peeles ”Us”. Serien är producerad av Lena Waithe (”Masters of none”).

Thuso Mbedu som cora i ”The underground railroad” Foto: Kyle Kaplan

”The underground railroad”

Amazon prime video. Regi: Barry Jenkins Med: Thuso Mbedu, Chase W Dillon, Joel Edgerton, Aaron Pierre, William Jackson Harper, Sheila Atim

En av årets hittills bästa tv-serier. ”Moonlight”-regissörens filmatisering av Colson Whiteheads roman är ett mörkt, magiskt och mäktigt mästarprov. Precis som i den hyllade boken berättas historien om den unga förslavade Cora (Thuso Mbedu) som bestämmer sig för att rymma från en bomullsplantage i Georgia efter att ha bevittnat hur en annan slav torterats till döds under sadistiska former. Tillsammans med sin bästa vän Caesar (Aaron Pierre) flyr hon längs den symbolladdade så kallade ”underjordiska järnvägen” med den demoniska slavjägaren Ridgeway (Joel Edgerton) hack i häl. Bäddat för en lång natts färd mot dag.

”Tunna blå linjen” Foto: SVT

”Tunna blå linjen”

SVTPlay Serieskapare: Cilla Jackert Regi: Sanna Lenken m fl Med: Per Lasson, Gizem Erdogan, Oscar Töringe, Amanda Jansson m fl

Försöket att korsa ”Spanarna på Hill Street” med Södermalmspolisens Twitterkonto blev riktigt lyckat. Cilla Jackerts ”Tunna blå linjen” är ett känslostormande vardagsdrama som kretsar kring några Malmöpoliser som kämpar lika mycket mot sina egna demoner som mot ”buset”. Deras tappra försök att inte ta med sig jobbet hem går visserligen inget vidare, men bäddar för intensiva relationsdramer med en komplex och realistisk samhällsskildring som fondtapet. Vid sidan av Gizem Erdogan (”Kalifat”) är det också uppfriskande att se nya ansikten som Amanda Jansson, Oscar Töringe och Per Lasson.

