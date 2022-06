Här är artisterna som får epa-traktorerna att skaka

När Dvnk1 släppte sin första låt hösten 2020 hände ingenting. Melvin Lindqvist var 18 år, gick sista året i gymnasiet och hade fått mer tid att göra musik på sin laptop sedan skolan övergått till distansundervisning.

Men till sin andra låt tänkte han om och postade den på Tiktok. Morgonen därpå hade videon fått flera tusen visningar och lyssnare började hitta till hans musik på Spotify. Jag frågar vilka hashtagar han använde på Tiktok och Melvin Lindqvist ursäktar sig för att titta efter i appen.

– He he, det var fas2, strög, epa, epadunk, volvo och ragga.

Kort sagt begrepp som förknippas med dagens boom för epa-traktorer. Fas 2 är en benämning för tredje generationens Volvo V70. Strög är ett uttryck för nöjeskörning utan tydligt mål. Epadunk är musiken som ackompanjerar framfarten i 30 km/h.

Melvin Lindqvist bor utanför Motala. Han körde själv aldrig epatraktor som tonåring, men säger att det numera finns jättemånga eparaggare i trakten. De brukar samlas vid den lokala macken, med en röd triangel där bak på bilen. Låg hastighet kompenseras med hög musik.

Varför har epadunk blivit så populärt?

– Jag tror det är för att melodierna och texterna fastnar, och för att rytmen gör en hajpad. Så är det i alla fall för mig, säger Melvin Lindqvist.

Det virala genomslaget för Dvnk1 (uttalas dunket) påminner om Basshunters succé. När datakillen Jonas Altberg från Halmstad gjorde ”Boten Anna” 2006, och delade länken i chattkanalen på IRC, blev den en sensation nästan över en natt. Nu kommer en ny generation hemmasittande dunkproducenter, som dock använder sig av helt andra referenser. I stället för digital lingo blinkar epadunkens texter till ungdomskultur på fyra hjul.

Melvin Lindqvist har följaktligen gjort en variant på Basshunters ”Vi sitter i Ventrilo och spelar DotA” som heter ”Vi åker här i Volvon”. Precis som Jonas Altberg är han musikaliskt självlärd, vilket han förklarar med att han hade för mycket fritid under högstadiet.

– Om man kan några ackord är det väl bra, men annars kan man googla.

Dvnk1 kommer visserligen inte i närheten av Basshunters siffror. ”Ragga epa” är hans största låt på Spotify med närmare 400 000 spelningar. Men epadunk är det senaste beviset på att elektronisk musikproduktion har blivit ett folknöje. Det krävs ingen avancerad utbildning eller utrustning för att nå ut.

I fjol växte sig till exempel en bastung remix av Lasse Stefanz ”Är det kärlek du behöver” till ett fenomen. ”Jag tycker om dansband och jag tycker om dunk. Så jag mixade ihop de båda. Och det blev rätt bra”, berättade den 18-årige producenten Philip Stjernen för Östersunds-Posten. Hur framgången firades? Med en epa-kortege genom hemstaden och en gratiskonsert med Lasse Stefanz på Stortorget.

Epa Epadunk är en benämning på musik som förknippas med epatraktorer. Vid sidan av artister som Lasse Stefanz och Eddie Meduza har elektronisk partymusik som Ringnes-Ronny, Albatraoz, Örnen och Dvnk1 blivit mer populär de senaste åren. Musiken kännetecknas av tung bas och medryckande melodier. Texterna handlar oftast om bilar, fest och sex. En epatraktor, eller a-traktor, är en ombyggd personbil som köras i högst 30 km/h. Namnet är lånat från lågprisvaruhuset Epa (som slogs samman med Tempovaruhusen 1978), eftersom dessa traktorer tidigare associerades med enkel kvalitet. Sedan 2018 har antalet registrerade fordon fördubblats till 45 000. Visa mer

Att epakulturen upplever en renässans bekräftas av Trafikverkets statistik. Sedan 2018 har antalet a-traktorer – som är det officiella namnet för dessa fartbegränsade fordon – fördubblats på landets vägar. Vid årsskiftet fanns nästan 45 000 stycken registrerade. En förklaring är att förenklade regler har gjort det lättare att bygga om bilar som uppfyller de juridiska kraven. Ökningen skymtar i rubriker som ”Äggjakt inledde dialog med motorburen ungdom” (Borås tidning) och ”Boende vid Avestavallen störs av nattliga epa-ungdomar” (Avesta tidning).

Utöver att vara ett irritationsmoment för omgivningen gör fordonen alltså avtryck i musiken. En sökning efter epatraktor på Spotify ger en mängd träffar. Kultraggaren Eddie Meduzas låt från 1988 är äldst, men de flesta har kommit de senaste åren: ”Epatjej”, ”Ut å ströga” och ”Köra fas 2” är tre typiska titlar. Och enklast kan väl vågen av epadunk beskrivas som en mix mellan Meduzas bensindrivna könsrock och Basshunters uppsluppna eurodance.

När jag frågar Melvin Lindqvist vilka artister som har gjort epadunken populär nämner han bland andra Örnen och Albatraoz.

Aron Ekberg i Albatraoz

Boråsbördiga Albatraoz gör egentligen inte musik om ombyggda bilar. Gruppen har funnits sedan 2013 och frontas numera av syskonen Aron och Nora Ekberg. När partydrogdängan ”E (Ventex)” nådde en tolfteplats på singellistan 2020 blev det dock tydligt att Albatraoz hade fått en ny följarskara. Nora Ekberg kunde se det på kommentarer och taggade inlägg på sociala medier.

– När man gick in på deras konton var det ju mycket bilar och krök.

Efter det säger hon att Albatraoz började anpassa sina texter till publiken. Senare under 2020 kom både ”Rave i mitt garage” och ”Raggarbil”. I dag har den sistnämnda låten över 30 miljoner lyssningar på Spotify och refrängen skulle kunna fungera som epadunkens valspråk: ”Kommer vi så kommer vi, i vår fucking raggarbil / Dunka plåt och byta fil, i vår raggarbil.”

Under artistnamnen AronChupa och Little Sis Nora har syskonen en internationell karriär – deras jättehit ”I’m an albatraoz” från 2014 har skrapat ihop 1,3 miljarder visningar på Youtube. Men de fortsätter att göra elektronisk raggarmusik på svenska.

Nora Ekberg ser mest Albatraoz som en rolig grej, och betonar att det också är en väldigt rolig grej.

– Jag har alltid drömt om att vara popstjärna, men när var liten ville jag helst skriva cool och kreddig musik och bli som Beyoncé.

Men epadunk är inte coolt och kreddigt menar du?

– Det finns väl en pretentiös klick som inte tycker det, men de som lyssnar på epadunk kunde inte bry sig mindre. När jag var yngre och lyssnade på fjortisdunk tyckte jag att det var det fetaste som fanns, även om andra kanske såg det som lökigt.

Med fjortisdunk syftar Nora Ekberg på artister som, ja, Basshunter. Och han blev som bekant aldrig någon kritikerdarling. ”Boten Anna” fick i och för sig en Grammis, men det var ett telekomsponsrat specialpris för årets bästa ringsignal.

Därför är det inte förvånande att bespottad dunk passar så bra ihop med epakulturen. Den är knappast synonym med urban kreddighet. Det framgår även av Susanna Areschougs färska avhandling ”I den moraliska periferin” från Stockholms universitet, som handlar om ungdomskultur på landsbygden. Frågor om identitet och tillhörighet speglas i föreställningar om stadsbor (feminism och antirasism) respektive landsbygd (traditionalism).

Epadunk? Adaam gästar Loam på sommarplågan ”Fakka ur”. Foto: Pato Pooh

När ungdomsforskaren gjorde sina fältstudier stötte hon på blandningen av Lasse Stefanz, Eddie Meduza och elektronisk upptempomusik i bilhögtalarna. Men motorintresserade killar stod inte högst i kurs på högstadieskolan hon besökte. ”Epadrägg” fungerade snarare som en omskrivning för något som var smutsigt eller bakåtsträvande.

Nyligen dök det också upp som ett skällsord i ett mindre väntat sammanhang: i kommentarsfältet hos Märstarapparen Adaam. Han medverkar på Loams ”Fakka ur”, som har en smekande gitarrslinga och en video som utspelar sig på långt avstånd från svenskt epalandskap. Men när Adaam presenterade låten på sin Instagram var missnöjet från fansen omedelbart. ”Har du gått och blivit raggare?” ”Drägg låt.” ”Ni glömde ha med epor i videon.”

Betyder det att en av årets första sommarplågor ska sorteras som epadunk? Genren, om den ens ska kallas för en genre, har ingen entydig musikalisk definition. Uppenbarligen räcker det att göra partylåtar, som det även går att köra traktor till, för att brännmärkas som eparaggare. Och sedan nykomlingen Loam i fjol gjorde ”Medvetslös” har han blivit associerad med spritångande festmusik.

Men eftersom epadunk har så många lyssnare är det inte bara en negativ stämpling utan lika mycket en attraktiv etikett. Digsters spellista ”Epa dunk 2022” på Spotify toppas till exempel av ”Fakka ur”. Spellistebolaget Digster ägs av Loams skivbolag Universal Music.

Den norska dunkgiganten Ringnes-Ronny, som gästar Loam på en remix av ”Medvetslös”, har också flera låtar på spellistan. Själv beskriver han sin musik som danspunk, vilket också är titeln på debutalbumet som släpptes i fjol. Alla låtar är på svenska.

Han delar bilden av att den partyglada musiken inte går hem i alla läger – och berättar att Universal i Sverige faktiskt ratade hans allra första singel på svenska.

– Det tyckte att det var en bra låt, men gillade väl inte riktigt texten. Jag fick intrycket att det inte var tillräckligt fint. Det här var 2019 så de kanske har ändrat sig nu.

”Jag vil ha dig” (sic) är en sexlåt i baktakt som handlar om att ligga i en Volvo 240. Den blev starten för en tydligare motortematik hos Ringnes-Ronny (namnet anspelar på ett norskt blasköl). Sedan 2020 framträder han i vikingahjälm och poserar inte sällan vid en zebramönstrad bil. Över lag får Norge betraktas som ett föregångsland – inspirationen från russelåtar är tydlig.

– Innan covid skulle jag säga att det var russemusiken som var epadunk. När russemusiken blev stor i Sverige började många norska artister göra låtar med fokus på raggare och epa. Nu är det många fler svenskar som gör samma sak, säger Ringnes-Ronny.

Russ är en benämning för sistaårselever på gymnasiet i Norge. Russemusiken är musiken de festar till i sina partybussar (till skillnad från i Sverige finns ingen norsk lagstiftning som tillåter 15-åringar att köra omkring i ombyggda bilar). Det är inte direkt en subgenre som har höjts till skyarna i Norge.

– Jag och mina kollegor har stått för en stor kulturexport till Sverige i flera år, men det här räknas inte som den rätta sortens musik, säger Ringnes-Ronny.

Russemusiken har exempelvis blivit omdebatterad för gränslösa och kvinnoförnedrande texter. Och att det finns en grabbig dominans med inslag av sexistisk jargong även i den svenska epadunken är ingen överdrift. Jesper & Emils stilbildande ”Fas2” från 2019 inleds med en imitation av 90-talsfigurerna Ronny & Ragge och har en refräng som lyder: ”Vi rejvar och vi super / norsk musik och luder.”

Nora Ekberg i Albatraoz

När Albatraoz är ute på turné tillsammans med andra band brukar Nora Ekberg vara ensam kvinna. Albatraoz är också ett undantag i en dunktrend som nästan uteslutande har ett killperspektiv i sina texter.

– Det finns gott om exempel på grova låtar, där det sjungs om tjejer på ett sätt som tjejer kanske inte hade pratat om sig själva. Samtidigt är det många tjejer som lyssnar på den här musiken, säger Nora Ekberg.

Den som vill avfärda allting som en importerad Norgehistoria gör det för enkelt för sig. Inte bara för att Ringnes-Ronny säger att Basshunter är hans största förebild. Mycket av epadunkens tilltal är välbekant sedan Eddie Meduza sjöng om att ”knulla töser” i ”Min epa-traktor” på 1980-talet. Dessutom går konflikten mellan stad och land igen sedan raggarkulturens ursprungliga uppsving.

Ringnes-Ronnys ”Raggare på Stureplan” är ett övertydligt exempel, som handlar om att några Stockholmsbesökare blir tillsagda att ”åka hem dit vi kommer ifrån”. Andra artister ägnar sig åt Norrlandsromantik i mer eller mindre uttalad opposition mot Stockholm: Hooja, Rivstart och Kitok. Inte sällan balanserar texterna mellan självparodi och stolthet. Den sistnämnda, artisten från Jokkmokk som är mest känd för 2015 års ”Paradise Jokkmokk”, släppte i fjol singeln ”Epa-traktor”.

Om en del epalåtar handlar om marknära upplevelser, inklusive referenser till Elmia bilmässa, går mycket också ut på leka med stereotyper. Karaktären Ringnes-Ronny är väl inte mer äkta än, säg, Günther eller Dr Bombay.

Inte undra på att det blir frontalkrock i Adaams kommentarsfält på Instagram. Epadunk och hiphop är två ungdomsfenomen som förknippas med var sin samhällsmarginal: landsbygdsmusik versus förortsdito. Statistiskt sett, om man studerar antal strömningar på Spotify, är bägge mainstream snarare än ljusskygg underground. Och distansen dem emellan är inte alltid lika milsvid som somliga av Adaams följare skulle önska. (I traktormusikens kaninhål kan man bland annat hitta en mashup av A36 ”Samma gamla vanliga” och buskispopbandet Pipex ”Fest i Holma”.)

Däremot är musik med hashtag epadunk knappast lika hyllad och prisad – eller för den delen kritiserad och svartmålad – som hiphop. Den hörs på gator och parkeringsplatser runt om i landet men syns sällan till i stora medier.

När Universal i Sverige tackade nej till Ringnes-Ronnys ”Jag vil ha dig” släppte han den själv och det gick ju bra, som han konstaterar. De flesta av artisterna som associeras med epadunk saknar också traditionellt skivbolag.

– Jag tycker att musikbranschen är mycket mer rättvis nu än någon gång tidigare. På topplistan får man sanningen om vad folk gillar utan gatekeepers som tycker till, säger Ringnes-Ronny.

Om 2010-talet var en storhetstid för arenahouse är epadunken en mer intim företeelse. I sommar uppträder Ringnes-Ronny på Åsele marknad medan Albatraoz dyker upp på Törebodafestivalen. Aron Ekberg i Albatraoz är mest imponerad över att det finns så många kreativa producenter runt om i landet, som verkar i en nygammal tradition.

– När jag var yngre var det populärt med fjortisdunk. Som äldre blev det väl mer ett guilty pleasure, men många av låtarna har ju sanslöst bra melodier.

Epadunk kan beskrivas som ett guilty pleasure utan skuldkänslor – Albatraoz publik är alltid glad och peppig. Aron Ekberg påpekar också att det knappast är någon strikt landsbygdsmusik utan tror att de har lyssnare över hela Sverige utom i Stockholms innerstad, kanske inte i Göteborgs heller.

– Huvudsaken är att det ska vara roligt. Fest och good vibes. Visst kan vi sjunga om garage och raggarbilar, men när det kommer till själva musiken: vad är det för skillnad på det här och Avicii egentligen?

LYSSNA! Här är låtarna som får epatraktorerna att skaka