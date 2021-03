Världen skämtar om lastfartyget i Suezkanalen

Det var den 23 mars som det 400 meter långa cointainerfartyget Ever Given gick på grund i Suezkanalen på grund av dåligt väder. Olyckan vid den globalt viktiga handelsvägen fångade genast världens uppmärksamhet och redan efter någon dag låg flera hundratals skepp i kö på båda sidor om fartyget.

Men det var bilden av den ensamma lilla grävmaskinen bredvid jättefartyget, ett slags Davids kamp mot Goliat, som fick sociala medier att fullkomligt explodera av skämt och relaterbara jämförelser.

Å hej! Å, hå. Foto: Suez canal/AFP

På Twitter delades varianter där bilden fick symbolisera världens allmänna känslotillstånd…

https://twitter.com/ever__given/status/1375318992550645762

https://twitter.com/BBusBus/status/1374928066535907329

https://twitter.com/JimMFelton/status/1375046617917706242

…till mera personliga reflektioner.

https://twitter.com/chazhutton/status/1374688225516748801

Det 400 meter långa cointainerfartyget med sin färgglada last genererade snart förtjänstfulla sno stilen-collage att inspireras av.

https://twitter.com/JamieDMJ/status/1375436439106813954

Den trögstartade räddningsaktionen ledde till ännu fler skämt.

https://twitter.com/KarlreMarks/status/1376154983113097217

https://twitter.com/hansmollman/status/1375373896598315008

CNN bad några barn svara på hur de hade räddat situationen…

…och internet kom snabbt upp med andra förslag.

https://twitter.com/forexflowlive/status/1374728053675470851

https://twitter.com/tomgara/status/1375069900981567490

Förre utrikesministern Carl Bildt ville inte vara sämre och skojade han också.

https://twitter.com/carlbildt/status/1375043895747358727

En storfavorit bland användare på Twitter var annars videoklippet från filmen ”Austin Powers”, där Mike Myers karaktär försöker manövrera en truck i en alldeles för trång korridor.

https://twitter.com/partialobs/status/1374647770431246336?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1374647770431246336%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dn.se%2Fvarlden%2Ferik-esbjornsson-alla-kan-val-ha-en-dalig-dag-pa-jobbet%2F

https://twitter.com/Cynical_History/status/1374811391526268930

”Suezkrisen” genererade också poesi. I Rhiannon Shaws dikt ber fartyget om ursäkt för sin stora bakdel…

https://twitter.com/rhiannoneshaw/status/1374830117449576454

…och i en svarsdikt ber fartyget om ursäkt för de problem som kan skada världsekonomin.

https://twitter.com/colin_gram/status/1375089002710241286

Och givetvis dröjde det inte länge förrän fartyget förevigades med en låt av en användare på Tiktok, med textrader som ”I had a rough time lately / and this canal was a nice change of pace”.

https://twitter.com/janie_jaffe/status/1375155125895974915?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1375155125895974915%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-42374913694236976733.ampproject.net%2F2103122145004%2Fframe.html

