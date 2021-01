Här är de nominerade till DN:s Kulturpris 2021

Josephine Bornebusch. Foto: Eva Tedesjö

Film. Josephine Bornebusch nomineras för långfilmen ”Orca” och tv-serien ”Älska mig”

I både ”Älska mig”, där du gör huvudrollen, och ”Orca” står du framför kameran. Hur komplicerat är det att regissera sig själv?

– Eftersom jag också skrivit både ”Orca” och ”Älska mig” så är det inte så krångligt. Man har ju med sig historien och jag har redan sett framför mig hur karaktärerna ska agera och reagera, jag vet redan hur jag vill att det ska bli. Det är klart att man inte alltid lyckas få till allt så som man tänkt sig det vid skrivbordet. Men då får man bara ta en tagning till helt enkelt. Sedan har jag ju fantastiska kollegor, både framför och bakom kameran som hjälper mig, så det låter nog krångligare än vad det är.

Jag tycker att du skriver så otroligt bra dialoger. Har du några inspirationskällor eller trick för att hitta rätt tonträff?

– Inte direkt. Jag går på magkänsla. Känns det rätt så känns det rätt. Jag försöker få det så naturligt som möjligt och involverar skådespelarna till att tycka och tänka i ett tidigt stadium. Om de känner att dialogen inte ligger rätt i munnen pratar vi igenom det och jag skriver om efter deras tankar tills det känns rätt och lätt att leverera replikerna.

Josephine Bornebusch Född: 1981 Bor: Stockholm Gör: Regissör, manusförfattare, skådespelare Ser fram emot kulturåret 2021: Erik Johanssons debutserie ”Alla utom vi” för Discovery+ och Anna Zackrissons kriminalserie ”Snöänglar” för SVT. Visa mer

Vilken del av processen att göra film eller tv tycker du bäst om?

– Alla delar. När man sitter och skriver känns det som det roligaste. Sedan när man går in i prepp och förbereder filmen eller serien så känns det som det roligaste. Här sätter man ju hela visionen. Bygger världen. Sedan när man kommer till inspelning så är det som om allt tidigare jobb gjorts för att äntligen få stå på set. Älskar den delen! Men när man väl står där längtar man efter att få komma in i klipprummet för det är där som hela projektet landar och kommer till liv. Så alla delar är sjukt nog roligast.

Du tycks vara så hypereffektiv. ”Orca” skrevs på tre veckor och spelades in rekordsnabbt. Är det så lätt för dig som det verkar?

– Ha ha. Nej. Det är det inte. ”Orca” var ju speciellt. Den idén föddes ur en frustration. Det fanns en lucka att göra den, på det sätt vi gjorde den, med hårda coronarestriktioner. Det började som ett experiment. Vi kunde inte filma med ett team på plats och skådespelarna var tvungna att hålla distans... där någonstans kläcktes idén och sedan gick det väldigt fort. Medan jag har jobbat på ”Älska mig” i tio år. Så alla projekt tar olika lång tid. Vissa längre... vissa rekordsnabbt!

Vad gör du när det känns trögt att vara kreativ?

– De gånger det känns trögt, de gånger jag fått ”skrivkramp”, beror det alltid på att det är något i historien som inte stämmer. Man känner sig värdelös som inte kan komma på vad det är. Men oftast så trillar lösningen ned i knät när man minst anar det. För någon månad sedan gick jag igenom en sådan fas. Vaknade mitt i natten, ringde min dramaturg Stefan och sa: jag har kommit på det, så här måste det vara. Poletten trillar ned liksom. Antar att man får ge det lite tid bara. Vända och vrida på saker. Älta med sina medarbetare.

Motivering Från folkkär komedienn i ”Solsidan” till modern renässanskvinna i den svenska film- och tv-världen. På kort tid har Josephine Bornebusch gjutit nytt liv i den romantiska komedin med sin hyllade tv-serie ”Älska mig” och på ett imponerande sätt skildrat pandemins sociala baksmälla i spelfilmen ”Orca”. Visa mer

Nyligen lade du upp en selfie på Instagram där du bär cowboyhatt, guldiga tajta byxor och stövlar som en teaser för din nya serie ”Harmonica”. Berätta lite mer, vad vi kan vänta oss av den?

– ”Harmonica” är ett relationsdrama om ett gammalt countrypar som försöker hitta tillbaka till varandra genom att åka ut på en reunion tour. Jag och Jonas Karlsson har skrivit manus och spelar huvudrollerna. Det här är ett projekt som vi jobbat på i lite över tre år och som vi båda lagt ned vår själ i. Vi hann filma en vecka innan corona kom och var då tvungna att skjuta på inspelningen. Så jobbigt när alla hade jobbat och slitit så hårt för att komma igång. Under tiden gjorde jag ”Orca” och nu äntligen så har vi börjat filma och det känns overkligt och helt underbart! Ni kan vänta er ett fint drama klädd i cowboyboots. Ett ”Scener ur ett äktenskap” i countrymiljö, ha ha.

Intervju: Helena Lindblad

Lap-See Lam. Foto: Eva Tedesjö

Konst. Lap-See Lam nomineras för vr-verket ”Phantom banquet”, om spöken på en kinakrog

Flera av dina verk handlar om kinarestauranger. Hur kommer det sig?

– 2014 sålde mina föräldrar sin restaurang i Stockholm, Bamboo garden, som min mormor och hennes bror öppnade 1978. Jag ville dokumentera platsen för min egen skull och hade börjat på Konsthögskolan, där jag kunde låna en 3D-laserskanner från arkitekturavdelningen. Men den nya ägaren var tveksam, så jag vände mig till andra liknande restauranger. 3D-materialet ligger till grund för flera av mina verk.

Vad betyder undersökningarna av kinakrogen för dig?

– Både separationen och mina kluvna känslor för krogen födde behovet av att sätta den i ett större sammanhang. Det väckte intresset för historieskrivning, minnesbärande platser och glappet som uppstår när en kultur betraktas som konsumtionsobjekt. Jag försöker synliggöra betraktarens sätt att se, genom att regissera blicken och leka med berättarjagen.

Lap-See Lam Född: 1990 Bor: Södermalm, Stockholm Gör: Konstnär. Arbetar just nu med ”Phantom banquet” som performance till Fondation Cartier i Paris, en soloutställning på Trondheim Kunstmuseum och en grupputställning på Pinchuk art centre i Kiev. Ser fram emot kulturåret 2021: Sofia Dahléns bok ”Patient”. Visa mer

Hur ser du på kinarestaurangens estetik?

– Jag har försökt förstå den utifrån ett historiskt och sociokulturellt perspektiv, och mindre utifrån en eurocentrisk idé om smak. De första svenska kinakrogarna följde en framgångsrik ”modell” och den typiska kejserliga inredningsstilen kan härledas till tidiga kinakrogar i USA och Kanada, och kantonesisk migrationshistoria. Inredningen både flörtade med en exotiserande Kinabild och uttryckte kulturell tillhörighet.

Ditt debutverk ”Mother’s tongue” från 2018 är en videoinstallation, som började som en mobilapp. Vad var tanken bakom det?

– Den första versionen var ett projekt för Mossutställningar, med syfte att utforska gömda historier i staden. Tanken bakom mitt och filmregissören Wingyee Wus verk var att förmänskliga Kinakrogen som plats, genom en fiktiv berättelse om tre generationer arbetare. Med en mobilapp som verktyg kunde vi spela med olika nivåer i orienteringen. Betraktaren rör sig i Stockholm med hjälp av en kartbild, som berättelsen samtidigt ritar om.

Hur är förhållandet mellan det självupplevda och fiktion i dina verk?

– Min egen historia är bara en del. Den konstnärliga bearbetningen innehåller även research, intervjuer, influenser från annan konst och kultur – och en stor dos fantasi. Samarbeten med vänner och familj är viktiga. I ”Phantom banquet” lånar min pappa sin röst till karaktären ”The singing chef”, som en besökare beskrev som ”en kantonesisk Morgan Freeman”!

”Phantom banquet” är ett vr-verk som utspelar sig i en restauranginteriör. Hur vill du beskriva det?

– Där korsar jag olika idéer om spöken, som exempelvis finns i förfädersdyrkan eller tolkats in i fototekniska missöden, som oskärpa och skuggor. När jag scannat kinakrogar har jag i efterhand upptäckt att förbipasserande människors rörelser skapat oväntade figurer i materialet. Dessa figurer får liv i berättelsen. I verket ifrågasätter en tonåring sin mammas vidskepliga tro, för att sedan dras in i en annan värld. Det är en berättelse om vår existens, som kanske kan förstås på ett djupare plan än livets här och nu-tillvaro.

Vad är ditt förhållande till teknik?

– Jag har inget intresse för nyskapande teknik i sig, det är själva materialet som lett mig dit. Jag går därför in i processerna lite motvilligt och med stor naivitet. Med specifika problem söker jag experthjälp men grundprincipen är att göra allt själv i min dator, för jag värdesätter de oväntade saker som kan ske i processen.

Motivering Lap-See Lams ”Phantom banquet” är en mjukt sinnesvidgande historia om spöken på en kinakrog. Vr-tekniken ger hisnande åkningar i tid och rum, i bästa balans med den konstnärliga poesin. Alla kan dessutom se verket på Youtube, med smartmobil och billigt headset. Visa mer

Nu ligger också ”Phantom banquet” på Youtube. Vad betyder det för dig att alla kan se det hemma?

– Galerie Nordenhake kom på idén att tillgängliggöra vr-filmen på nätet för de som inte kunde besöka utställningen. Jag tycker mycket om att verket finns på flera platser, även om kontrollmänniskan i mig föredrar att styra upplevelsen.

Intervju: Birgitta Rubin

Nina Burton. Foto: Eva Tedesjö

Litteratur. Nina Burton nomineras för boken ”Livets tunna väggar”

Du inledde din bana som poet och återkommer ofta till poesin i din essäistik. Hur skiljer sig dessa litterära uttryck egentligen… Letar man de perfekta orden även när man skriver essä?

– Ja, definitivt. Essän har genom hela historien tillhört den sköna litteraturen eller belletristiken, så stilen är ett med genren. Själv söker jag ständigt synonymer för att hitta nyanser och ord som passar meningarnas rytm. Jag kan bearbeta mina manus fyrtio gånger, och i vissa stadier jobbar jag gärna till musik.

Ett tema som binder samman de flesta av dina böcker är kommunikation, samvaro; rhizomatik kan man säga. Är detta någon sorts utgångspunkt eller kommer det därhän helt naturligt?

– Det har jag inte tänkt på, men jag har alltid varit utforskare. Rhizom har väl att göra med växters rotsystem. Och det är sant att jag i de flesta sammanhang söker rötter och samband, sådant som sträcker sig vidare. Kanske man kunde se det som en idémässig ekologi?

Nina Burton Född: 1946 i Stockholm. Bor: Fortfarande i Stockholm. Gör: Skriver essäer och poesi. Ser fram emot kulturåret 2021: Att min diktsamling ska bli färdig. Visa mer

Naturskildringarna har verkligen haft en hausse på senare år, som lyrik, prosa och essä. Hur tänker du kring detta?

– Naturböcker har nog funnits hela tiden, även om intresset gått i vågor. På 1970-talet hade essäisten Björn Berglund till exempel en återkommande helsida om natur i DN.

– Men i dag är bakgrunden en annan. Arter försvinner i rasande takt, så nu är inte mer än fyra procent av jordens däggdjur vilda medan vi, vår boskap och våra husdjur står för resten. En orörd natur börjar bli sällsynt, och att den i dagens miljöförstöring inte kan tas för given inser nog allt fler.

– Dessutom händer det spännande saker i forskningen. Ta bara detta att andra arter än vi visat sig ha ett språk. Att vi inte heller har patent på ett medvetande är också en ganska ny insikt i vetenskapen, och det ändrar hela perspektivet på naturen. Nu kan den inte längre ses som en kuliss till vår egen föreställning. Alla naturens aktörer har egna röster.

Hur ser du på den svenska essäistikens ställning?

– Jag tror den blir allt starkare. Essän kan ju kombinera ett litterärt språk med förunderliga fakta och filosofiska frågor, allt på ett personligt och gränsöverskridande sätt. Sådant kan bli både intressant och njutbart.

Vad arbetar du på just nu?

– Det är faktiskt en poesibok. Essäböckerna brukar sluka all min tid och energi, men isoleringen under pandemin ger en meditativ arbetsro. Alltså passar jag på att knyta ihop vilsna diktfragment som hopats under de senaste åren, innan nästa essäboksprojekt kan rulla igång.

Motivering ”Livets tunna väggar” är en fortsättning på ett rastlöst och nyfiket författarskap, som sträcker sig över tid och rum, genom natur och kultur, med essän som redskap för en levande undersökning av världsalltets samband och om kommunikation över alla möjliga gränser. Visa mer

Så vad handlar din nya bok om?

– Diktbokens titel är ”Variationer på imperfekt”. Det är ett fint gammalt tempus för något förflutet som ännu varar, men talande nog tycks det numera ha försvunnit ur läroböckerna. Sedan kanske det blir en essäbok om en intressant sydafrikansk biolog som jag läste redan på 1970-talet. Han har skrivit om allt från vindens och vattnets eget liv till valar och elefanter, så där skulle jag väl få lämna den svenska naturen mentalt. Fast med essäböcker kan man aldrig så noga veta…

Intervju: Jonas Thente

Christian Karlsen. Foto: Eva Tedesjö

Musik. Christian Karlsen nomineras för musikfestivalen ”Gränslandet” och albumet ”Rodrigo, Coll & Harden: Guitar works”

Ditt album ”Rodrigo, Coll & Harden: Guitar works” med gitarristen Jacob Kellermann utnämndes till årets klassiska album i DN. Hur reagerade du på det?

– Jag blev jättechockad! Jag läste i DN-appen att ni valt årets bästa klassiska album men scrollade mig aldrig hela vägen till förstaplatsen. Sedan fick jag en massa sms om att vårt album låg i topp – så jag var glad redan innan jag nominerades till Kulturpriset!

Hur har 2020 varit för dig?

– 85-90 procent av allt som var planerat blev inställt. Jag skulle ha jobbat i Israel, Mexiko, Paris och på en massa ställen. Men två veckor in i pandemin styrde jag upp mig själv så att det inte skulle bli ett bortkastat år. Man kan inte sitta och stirra in i väggen, bättre att använda tiden till att studera och utveckla nya roliga projekt.

Av årets prestationer – vad är du mest stolt över?

– Kanske en konsert på Radio France i Paris, precis innan pandemin. Det var nog en av de bättre konserter jag gjort. Jag hade haft en fruktansvärd dag, men när jag stod utanför scendörren och hörde orkestern stämma hände något inom mig. Jag kom in i ett fantastiskt fokus.

– Jag är också fantastiskt stolt över ”La passion de Simone” av Kaija Saariaho på Kungliga Operan med Anne Sofie von Otter. Det är ett verk jag har velat göra i säkert tio år. Det var fantastiskt att för första gången få sammanföra dessa två drottningar av skandinaviskt musikliv.

Christian Karlsen Namn: Christian Karlsen. Född: 1985 på Lidingö i Stockholm. Bor: Haag och Stockholm. Gör: Dirigent och konstnärlig ledare. Ser fram emot kulturåret 2021: Att svenska politiker ska börja förhålla sig rationellt till konserter och smittspridning, att pandemin ska vara över, att alla konserter som skulle bli av blir av. Och så drömmer jag om att få höra en orkester stämma sina instrument igen, och att få musicera med andra människor i samma rum. Visa mer

De som hyllar dig talar ofta om din energi och din oräddhet.

– Jag vet inte riktigt om jag alltid känner mig så. Jag är nog en ganska osäker och rädd person. Men jag försöker hitta en känsla av säkerhet genom att skapa en egen relation till verken, att verkligen förstå dem och sedan försöka förmedla den känslan till publiken.

Det verkar viktigt för dig att lyfta fram den nya konstmusiken.

– Jo, visst. En del kanske fastnar i en förlegad syn på de gamla klassikerna som bra och de nya verken som svåra. Jag tror att vi i stället måste ge publiken fler nycklar till samtida konstmusik, och för den delen även den klassiska. Fotboll är inte heller tillgängligt om man inte vet att det är två lag eller kan reglerna. Men kunskap föder intresse.

– Det känns ibland som att de senaste 80 årens musik inte riktigt tas på allvar. Det vore obegripligt att tänka sig en teater som ignorerar allt som skrivits efter andra världskriget. Samtidigt har jag sett, i till exempel England och Nederländerna, att den nya repertoaren lockar en ny och ofta stor publik.

Du är en väldigt modern dirigent. Ingen diktator på pulten direkt. Har du några förebilder?

– Många. Mina gamla mentorer Frans Brüggen, Oliver Knussen och Reinbert de Leeuw förstås, alla är tyvärr döda nu. Annars har Sir Simon Rattle alltid varit en ikonisk förebild för mig. Han är en generös, öppenhjärtig och underbar musiker med ett fantastiskt intellekt, ständigt tio år före sin tid. Jag har alltid önskat att jag kunde vara mer som han är. Sedan älskar jag verkligen det gamla gardet Kubelik, Szell, Reiner och Munch, men oj sådana mänskliga uppoffringar den stilen krävde. Man kunde få sparken om man spelade fel! Men man kan så klart inspireras ändå. Jag är kanske lite av en millennial som tänker att jag kan få plocka russinen ur kakan.

Lyssnar du bara på klassisk musik?

– Njae, eller jo – eller så här: Jag är nog öppen för det mesta, men mycket av den västerländska popmusiken är kanske inte alltid så kul. Och det krävs ju inte direkt av popmusiker att de ska lyssna på klassiskt, då behöver inte jag lyssna på dem heller. Jag har nog noll popkulturell kredd, haha.

Motivering Med till synes outtömlig energi och kreativitet hittar dirigenten Christian Karlsen ständigt nya sätt att utveckla och göra konstmusiken publik. Han är en orädd ledare som alltid sätter musiken först. Visa mer

Vad har du på gång nu?

– Så snart det går ska jag göra en opera av tonsättaren Olga Neuwirth och författaren Paul Auster. Jag har konserter i London, Valencia, Bergen och Amsterdam och ska tillbaka till Mexiko så snart det går. Och så har jag en stor grej på gång, ett projekt som kan bli fantastiskt!

Intervju: Mats Odéen

Privatteatern. Foto: Eva Tedesjö

Scen. Privatteatern nomineras för att i generationer ha underhållit publiken i stad såväl som land

Grattis till nomineringen! Vem är du?

– Jag är den svenska privatteatern. Ett av landets kanske förnämsta scenkonstuttryck, som i generation efter generation lockat människor till mina salonger för att ta del av min bredd: ståuppföreställningar, musikaler, farser, salongskomedier, lustspel, revyer. Och en och annan tragedi och experimentpjäs också, för den delen.

Den klassiska sportfrågan: hur känns det?

– Ganska ruttet, uppriktigt talat. Jag fruktar för min fortlevnad. Det här året har i princip varit helt premiärlöst. Det började fint med ett stort och ambitiöst Tennessee Williams-samarbete mellan Maxim – en av mina verkliga juveler till teatrar –, Dramaten och Kulturhuset Stadsteatern. Alla var där, som det brukar heta på vimmelsidorna när jag har premiär. Ett par veckor senare kom coronan och snart sagt allt fick bomma igen.

– Nu, nästan ett år in i pandemin, hänger flera av mina klassiska teatrar på gärdsgården, vi kan inte planera framåt eftersom vi inte vet vad vi har att förhålla oss till, medarbetare omskolar sig, projekt ställs in. Det krävs något av ett mirakel för att komma igen efter det. Men det är å andra sidan sådana saker som vi ägnar oss åt inom scenkonsten – att göra det omöjliga möjligt.

Privatteatern Född: Jag är tidlös. För övrigt frågar man inte en ärevördig tradition om hens ålder, det är oartigt. Bor: Företrädesvis i städerna, men mina förgreningar sträcker sig över hela landet. Gör: Allt som scenkonst brukar göra – underhåller, gläder, höjer livsandarna. Men väcker också fruktan och medlidande emellanåt. Ser fram emot kulturåret 2021: Att slå upp dörrarna. Visa mer

Hur skulle du beskriva din historiska roll?

– Min historiska roll? Jag är en av svenskt teaterlivs grundstenar. Det låter kanske självbelåtet och pretentiöst – och sådant brukar jag akta mig noga för att vara – men är ett faktum. Det är hos mig som våra stora skådespelare blir till stjärnor.

– Vad hade Jan Malmsjö varit utan ”Stoppa världen, jag vill kliva av” på Scalateatern? Eller Lena Nyman utan ”Glaset i örat” på Berns? Björn Gustafson utan pärlbandet av farser på 80-talet? Jag skulle kunna fortsätta räkna upp namn hela dagen – utan mig hade de aldrig blivit så folkkära som de blev. Det är till mig de flyr när kulturpolon blir för trång på institutionsteatrarna.

Hur kommer det sig att det är så, tror du?

– Därför att det är en alldeles speciell stämning hos mig. Du märker det redan i salongen, har du någonsin hört någon på Dramaten sitta och ladda upp inför en föreställning som man gör hos mig? Sorlet i mina salonger låter annorlunda än sorlet någon annanstans.

– Eller har du sett min publik på Vallarna i Falkenberg? Eller på Fredriksdalsteatern? Dit kommer människor som de är. Den tröskel som oftast finns till de traditionellt sett ”finare” salongerna är lägre på mina teatrar.

– Men jag är också ett turistmål. Utanför mina portar står alltid minst en buss med en last av utsocknes som kommit till storstaden för att ha roligt i ett par dagar.

– Så med risk för att låta storvulen igen: jag för människor samman, jag knyter ihop stad och land. Till mig kommer man oftast för att ha roligt tillsammans med andra. Och frågar du mig skulle jag säga att det är det absolut finaste förtroende man kan få av en publik.

Motivering Svensk privatteater är en sann kulturskatt som i generationer underhållit publiken i stad såväl som land – utom året 2020. Mot bakgrund av dess extremt utsatta läge under pandemin nomineras därför för första gången ett helt kulturuttryck till DN:s kulturpris. Visa mer

Är du glad över nomineringen?

– Det var på tiden, tycker jag. Inte för att låta bitter, men traditionellt sett har kritikerkåren ofta gått efter sina fördomar och behandlat mig som en andra rangens verksamhet, som tingel-tangel utan innehåll. Kanske är det också därför det dröjde så länge innan debatten om vår belägenhet bröt ut på allvar i höstas, där hade inte minst Jonas Gardell en stor betydelse med sin artikel i Expressen.

– Hur jag ska fira det här? Med hårt arbete, som vanligt, och massor av förberedelser. När jag öppnar igen, oavsett när det blir, kommer folk vara utsvultna på underhållning och scenupplevelser. Och då ska jag se till att de får full valuta för pengarna.

Intervju: Johan Hilton

