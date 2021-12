Här är DN-kritikernas egna favoritalbum från 2021

POP OCH JAZZ

Johannes Cornell:

Sten Sandell

”Mouth-chisel-dust I-XII1”

(Almlöfs förlag/Borduna Edition)

Sten Sandells kombination av text, bild och musik bildar en helhet som vida överträffar summan av de enskilda uttrycken. Genom hans sinnliga sätt att undersöka det han gör samtidigt som han faktiskt gör det tillkommer också ytterligare en dimension. Ett växelspel om i sin tur ett växelspel.

Mattias Dahlström:

Saint Etienne

”I’ve been trying to tell you”

(Heavenly/PIAS)

Pophistorien är inte konstant, den behövde bara nya samplingar för att hitta en annorlunda riktning. Genom att dyka ned i ett nittiotal de flesta av oss inte bara förträngt, utan aktivt avfärdade när det begav sig, har Englands raraste trio skapat ett brokigt och oerhört vackert lapptäcke av bortglömt popguld. Att Saint Etienne gör det trettio år in i karriären – och utan att göra avkall på sin grundidé – gör det hela än mer imponerande.

Nils Hansson:

The Black Keys

”Delta kream”

(Nonesuch/Warner)

Den sista sortens blues som levde kvar i obemärkthet var den som RL Burnside och Junior Kimbrough odlade i norra Mississippis bergstrakter, lösare i formen och mer ovillig att alls byta ackord. Dock notoriskt svår att fästa på skiva, men The Black Keys hyllning till dessa två portalfigurer är det bästa de någonsin gjort – och paradoxalt nog mer samtida än det mesta som kallas blues.

Matilda Källén:

Arlo Parks

”Collapsed in sunbeams”

(Transgressive/PIAS)

Sedan debutsingeln ”Cola” 2018 har förväntan kring brittiska Arlo Parks bara tätnat. Med sitt första album visar 20-åringen att löftena var långt från tomma. Skivans spröda soulpop, lika varm som titeln antyder, är vaggande utan att någonsin förlora skärpan. Texterna är rotade i ungdomens eller generation Z:s erfarenheter, men ändå – alltid – universella. Det är en värld som man vill stanna upp i, eller vila i, om och om igen.

Moa Malmqvist:

Snoh Aalegra

”Temporary highs in the violet skies”

(Roc nation)

Efter tre album av vaggande och 00-talsklingande r'n'b beger Snoh Aalegra sig ännu längre bak i tiden. På Grammy-nominerade ”Temporary highs in the violet skies” rör hon sig bland svepande syntar och nostalgiska popelement som för tankarna till förebilden Michael Jackson. Mjukt som smör och lent som sammet, Snohs röst trollar melodierna till tidlöst guld.

Sara Martinsson:

Jaqe

”Filmen”

(Arketyp)

I nära två decennier har svensk hiphop fått vänta på hans debut. I år kom äntligen Jaqes första skiva. Med en rap som liksom ramlar fram över musiken, intelligenta texter och jordig, minimalistisk produktion bjuder han på ”Filmen” in lyssnaren till sitt helt egna universum. Öppen, detaljrik, anspråksfull och utan gränser är Jaqes värld. 2021 fanns ingen plats att vara på som var bättre.

Martin Nyström:

Abba

”Voyage”

(Polar /Universal)

I samma stund som Abba sa ja till att bli digitala ”Abbatarer” uppstod tydligen lusten till att också återuppstå som levande. Den gemensamma tron på att skapa popmusik fanns kvar, förmågan att lyssna och svara på varandra, och att när allt stämmer - överskrida sig själva. Det gör detta album till ett fantastiskt sidospår, ett som också innehåller några av gruppens största ögonblick.

Johanna Paulsson:

Nick Cave & Warren Ellis

”Carnage”

(Goliath/Border)

Om något bra kom ut av ännu ett bortkastat coronaår så var det att Nick Cave gick in i studion med vapendragaren Warren Ellis och skrev några av karriärens starkaste låtar. Duon tonsatte en kollektiv sorgeprocess från vredesmod till himmelska lavendelfält. ”Carnage” låter som en storm som samlar sig, drar vidare och lämnar efter sig ett förtröstansfullt lugn.

Nicholas Ringskog Ferrada-Noli:

Fatima Al Qadiri

”Medieval femme”

(Hyperdub)

Fatima Al Qadiri har tidigare använt sin elektroniska musik för att kommentera samtidens kultur – här hänger hon sig åt meditationer över det förflutna. Hon inspireras av kvinnliga poeter från klassisk arabisk litteratur, låter syntslingorna söka sig till mystiska skalor, odlar en suggestiv, icke-västcentrerad medeltidsromantik och hittar sidor hos sig själv som hon tidigare har trängt bort: smärtsamma minnen, sorgsen mjukhet.

Alexandra Sundqvist:

Maja Francis

”A pink soft mess”

(RMV Grammofon)

För ett av årets finaste debutalbum stod Maja Francis. Stilsäkert draperar hon känslorna i mjuka lager av countryinfluerad pop, väver en kitschig men underbar popballad runt pms och briljerar som sångerska i låt efter låt. Ekon av Dolly Parton, Joni Mitchell och Tori Amos genomsyrar den varma produktionen. Den furiösa klaviaturen i ”Lava love” är dessutom fullkomligt gåshudsbringande.

Magnus Säll:

Samba Touré

”Binga”

(Glitterbeat/Border)

Gitarristen och sångaren Samba Touré spelar sina lugnt gungande låtar från norra Mali med självklar pondus. Ibland förstärks hans lilla trio med ett stillsamt klagande munspel, som slår en linje över till Mississippi. Det är 43 minuter av meditativ midnattsblues under en stjärnklar himmel, som ett snitt ur evigheten. En absolut favoritmusiker har med ”Binga” gjort ett av sina finaste album.

Po Tidholm:

Trace Mountains

”House of confusion”

(Lame-O Records)

Den skiva som stannar kvar när året närmar sig sitt slut är inte nödvändigtvis den mest uttrycksfulla och konstfärdiga utan den man kan ha sällskap av i vardagen. Dave Benton förlorade lagerhusjobbet under pandemin men fortsatte att gå upp tidigt för att skriva musik i stället. Enkla, countryliknande sånger som fyller köket, gör resan vacker och sprider lagom mycket förvirring omkring sig. Och värme också.

KLASSISKA ALBUM

Camilla Lundberg:

Sven-David Sandström

”Uppbrott”

(Daphne)

En svanesång av skönaste slag. Inspelningen från uruppförandet timade endast fem dagar efter Sandströms bortgång 2019. ”Uppbrott” är en kantat för sopran, baryton, kör och orkester – som förebilden ”Förklädd gud”. Här är texten Werner Aspenströms och tonsättningen omisskännligt Sandströmsk av bästa märke. Drömskt och vackert. Humoristiskt och abrupt. Ömsint tolkning under Christoffer Holgerssons ledning.

Sofia Nyblom:

Lise Davidsen

”Beethoven - Verdi - Wagner”

(Decca)

Sedan debuten i Bayreuth med Elisabeth i ”Tannhäuser” sommaren 2019, och debutalbumet samma år, står det klart att vår tids nya, stora dramatiska sopran heter Lise Davidsen – av allt att döma Norges största talang sedan Kirsten Flagstad. Porträttskivan med arior ur hennes viktigaste roller, från Beethovens Fidelio till Verdis Desdemona, visar upp röstens skönhet, innerlighet och explosiva temperament. Imponerande och löftesrikt, och njutningsfull lyssning.

Martin Nyström:

Claudio Monteverdi

”L’Orfeo”

Fredrik Malmberg, Ensemble Lundabarock med flera.

(Bis/Naxos)

Gång på gång genom åren har man slagits av vilken känsla som svenska musiker verkar hysa för Monteverdis musik, både den musikdramatiska och sakrala. Som i denna ojämförligt sköna och sjudande inspelning av operakonstens första mästerverk. Världsklass, inte minst Johan Linderoths Orfeo - han som uttalar sitt namn och finner sin röst.

Johanna Paulsson:

Arnold Schönberg

”Pierrot lunaire”

Patricia Kopatchinskaja

(Alpha/Naxos)

Violinisten Patricia Kopatchinskaja har gjort sig känd för konceptuella konsertprogram och fortsätter att dra fram som en frisk fläkt även i den klassiska skivutgivningen. Här tar hon sig oförlikneligt an den teatrala rollen som vokalsolist i Schönbergs mångalna monodram ”Pierrot lunaire” – ett atonalt och vansinnigt underhållande äventyr.

