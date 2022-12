Här är DN-kritikernas egna favoritalbum från 2022

Pop, jazz och rock

Johannes Cornell:

Håkan Broström

”My cat Siri”

(Voe/Distrokid)

Den alltid elegante alt- och sopransaxofonisten Håkan Broström samlar en ny kvartett med bland andra stjärnskottet Britta Virves på piano. Skivan låter öppen och transparent; ett övergripande dynamiskt grepp som tillåter musiken att pendla mellan stillsamt inkännande och flygande lekfull. Håkan Broström själv inleder utsökt den enda covern - Gershwins klassiker ”I loves you Porgy”.

Mattias Dahlström:

TSHA

”Capricorn sun”

(Ninja Tune)

2022 presenterade stora drakar som Beyoncé och Drake sin kärlek till dansmusik för massorna. Men självklart var det en purung discjockey från London – det är ju nästan alltid det – som gjorde den mest öppensinnat rusiga omtolkningen av arvet från Black Box och Mantronix. TSHA tog sina drömmar om ett dansgolv hon aldrig upplevde och förvandlade dem till årets mest bubblande charmiga popmusik.

Kajsa Haidl:

Sara Parkman

”Eros agape philia”

(Supertraditional)

I gränslandet mellan folktradition och experimenterande pop berör Sara Parkman som ingen annan. Nya skivan rymmer så mycket kraft och stora känslor att man baxnar. Det är sagolikt, himlastormande. Och gud, som hon sjunger! Jag hör också kommersiell potential. För det måste väl vara en tidsfråga innan ett bilmärke plockar upp låten ”Till Salka”, som med sitt Sverigevemod och makalösa technocrescendo berusar mig varje kväll hem på E4:an?

Nils Hansson:

Big Thief

”Dragon new warm mountain I believe in you”

(4AD/Playground)

Efter pandemin kom Big Thief tillbaka med tjugo låtar i lätt osorterad klump. Men där något verkade både ha lossnat och skärpts. Anslaget var lättare och mer akustiskt, och där låt efter låt först såg ut som en oansenlig skiss visade sig just den snart vara en av höjdpunkterna. Jag vet inget band som är kapabelt till så mycket som är lika lätt att underskatta.

Matilda Källén:

Alvvays

”Blue rev”

(Polyvinyl/Transgressive)

På sitt tredje album har Torontobandet Alvvays adderat ingredienser till sin indiebrygd utan att förlora grundsmaken. Med några extra matskedar energi, för att balansera ut den lite dunkla drömpop som de gjort sig kända för, känns de både imponerande samtida och egenartade, trots en fortsatt fäbless för 60-talsmelodier, 90-talets altrock och 00-talets stökiga dansgolv. Smaken hänger inte bara kvar, den har förhöjts, och det är alldeles utsökt.

Moa Malmqvist:

Megan Thee Stallion

”Traumazine”

(300 Entertainment/Warner)

Megan Thee Stallions debutalbum var poppigt, lekfullt, nyfiket med passande namnet ”Good news”. Men på nya albumet ”Traumazine” har discolamporna slocknat. Över nostalgiska hiphopbeats sprutar Houstonrapparen ur sig kyliga dissar, politiska örfilar och spottloskor mot näthatare och troll. Offensivt och defensivt på en och samma gång. Megan är Megan – smart, träffsäker och otroligt rolig.

Sara Martinsson:

Axel Boman

”Luz”/”Quest for fire”

(Studio Barnhus)

Nästan ett decennium sedan han senast släppte album återvände Axel Boman i dubbel form. ”Luz” och ”Quest for fire” är varandras skuggsidor. Den ena mer utåtriktad, med fokus på dansgolvet. Den andra mer eftertänksam, har lösare konturer. Sammantaget bildar de två skivorna en odelbar enhet vars konstnärliga höjd, ambition och emotionella laddning visade sig oöverträffad. 2022 gjordes, återigen, den bästa discon på Barnhusgatan.

Martin Nyström:

Rebecka Törnqvist

”Memo”

(Moule/Border)

En ålderdomligt skrapig och tungt travande orkestermusik följs av en fjäderlätt vals med en klockrent poppig refräng, som besvaras av en hudnära tenorsax och avlägsna körer. Och så fortsätter det på detta femstjärniga album. Allt är långt borta och nära, lite som minnen i förvandling. Ibland likt surrealistiska undantagstillstånd där: ”every lake is dreaming to be/not an ocean, but a prairie”.

Johanna Paulsson:

Rammstein

”Zeit”

(Universal)

Kanske krävdes en pandemi för att de eldfängda tyskarna skulle finna ro att både förvalta och förnya sitt slitstarka industrimetalsound. En mer eftertänksam ton präglar albumet ”Zeit” med tidens obeveklighet som övergripande tema. Texterna är i vanligt ordning mer och mindre subtila. Men tolkningsutrymmet mellan finstämd pianopoesi och till synes gubbdumt har alltid varit själva poängen med Rammstein.

Nicholas Ringskog Ferrada-Noli:

Rosalía

”Motomami”

(Columbia/Sony)

Ibland tänker jag att popmusik tillhör ungdomar, men det stämmer inte. Popmusik tillhör samtiden, nuet. På sitt tredje album fångar Rosalía det nu som är hela hennes musikaliska erfarenhet fram till i dag. Skivan är en rondell där flamenco, bachata, r’n’b, dembow och elektronisk musik kör in, och kör ut som melodiös pop i olika skepnader. ”Motomami” hade bara kunnat göras 2022, och bara av henne.

Alexandra Sundqvist:

Julia Jacklin

”Pre pleasure”

(Polyvinyl/Transgressive)

När australiska Julia Jacklin spelade i Stockholm i november gick hon upp på scenen till tonerna av Céline Dions ”My heart will go on”. På sätt och vis var det kongenialt; för trots att Julia Jacklin spelar ett slags folkklingande, lågmält kantiga indiesånger så doppade hon med albumet ”Pre pleasure” tårna i de storvulna popballadernas vatten. Inspirerad av Robyn svarvar Jacklin ett album som känns lika uppriktigt som texttematiskt nydanande.

Magnus Säll:

Horace Andy

”Midnight rocker”

(On-U Sound/Border)

Horace Andys röst har väglett mig genom det mörka året 2022. Den 71-årige reggaesångarens milda, gyllengula tenor som skälver av vibrato är omisskännlig, omistlig. Producenten Adrian Sherwood skulpterar samtidigt fram varje instrument på ”Midnight rocker” och upphäver gränsen mellan ”retro” och ”modernt”. Ett mästarprov fyllt av både värme och förtvivlan över tillståndet i världen.

Po Tidholm:

Oren Ambarchi

”Shebang”

(Drag city)

Det kanske låter trist med minimalistisk matematisk polyrytmik, men då har du inte hört den australiensiska multiinstrumentalisten Oren Ambarchi och hans ”Shebang” – ett av årets absolut bästa album. I fyra instrumentala spår, sömlöst sammanfogade till ett enda hypnotiskt flöde, låter han korta, dämpade toner bilda en väv som växer i omfång och intensitet. Det är en musik som är svår att förstå men omöjlig att stänga av.

Klassiskt

Camilla Lundberg:

Vilde Frang

”Beethoven & Stravinsky violin concertos” (Warner)

Norra Europas två stora violinstjärnor i underbart och kreativt samspel när Pekka Kuusisto byter stråken mot taktpinnen. The Deutsche Kammerphilharmonie hänger med i påhittigt och nyanskänsligt musicerande. Ett album där Beethovens fiolkonsert känns lika ny och fräsch som Stravinskys. Och där Igor blir lika klassisk som Ludwig.

Sofia Nyblom:

NetzeI, Sandström & Tarrodi

”Piano concertos”

Ryan Bancroft, Peter Friis-Johansson med flera (BIS/Naxos)

Vi var åtta personer i publiken vid den sensationella världspremiären av Laura Netzels pianokonsert i De Geerhallen, pandemihösten 2020, ett verk som vilat orört i 120 år utan att uppföras. Nu finns denna romantiskt yppiga konsert på skiva, fint matchad med Sven-David Sandströms fem pianostycken med orkester och Andrea Tarrodis rymdäventyr, pianokonserten ”Stellar clouds”.

Martin Nyström:

Anders Eliasson

”Symphonies nos 3 & 4”

Göteborgs symfoniker med flera

(Bis/Naxos)

Få tonsättare har varit så febrigt aggressiva och hänsynslöst självförbrännande som Anders Eliasson. Men samtidigt ägt en sådan fallenhet för det allra ömtåligaste och mest poetiska. Som på detta album där man hjälplöst kastas ut i våldsamt framforsande flöden, golvas av omskakande urladdningar och bländas - som om man såg rätt in i solen.

Johanna Paulsson:

Else Marie Pade

”The orchestral album”

(Dacapo/Naxos)

Danska tonsättaren och motståndskvinnan Else Marie Pade är känd som elektronmusikpionjär, men komponerade även orkestermusik. Verken från 1950- och 60-talen spänner från dåtidstypisk modernism och en symfonisk klangfärgsstudie till äventyrlig elegans med öron kalibrerade mot både krigslarm och kosmos. Malmö Operaorkesters postuma premiärinspelning är årets klassiska kulturgärning.