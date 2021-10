Här är 15 toppfilmer på Stockholms filmfestival

Sophie Marceau och André Dussollier i ”Allt gick bra”.

”Allt gick bra”

Regi: François Ozon Med: Sophie Marceau, André Dussollier m fl

Frankrikes flitigaste regissör berättar historien om en medelålders kvinna (en briljant Sophie Marceau) vars far (André Dussollier) får en stroke. När den åldrade kulturmannen vaknar upp kräver han att få hjälp med ett assisterat självmord. Svart humoristiskt om komplicerade familjerelationer i dödens skugga.

”Belfast” Foto: Entertainment Pictures / Alamy Stock Photo

”Belfast”

Regi: Kenneth Branagh Med: Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan m fl

”Min mest personliga film”, säger Kenneth Branagh om denna halvt självbiografiska dramakomedi som skildrar en ung pojkes uppväxt i 60-talets problemtyngda huvudstad på Nordirland.

Wendy Chinchilla Araya i ”Clara Sola”. Foto: Folkets Bio

”Clara Sola”

Regi: Nathalie Álvarez Mesén Med: Daniel Castañeda Rincón, Wendy Chinchilla Araya, Ana Julia Porras Espinoza m fl

Svenskt Cannesbidrag som utspelar sig ute på vischan i Costa Rica. Spännande långfilmsdebut om frigörelse insvept i mystik och magisk realism. Dansaren Wendy Chinchilla gör ett starkt porträtt av kvinna som anses ha helande krafter men som får kämpa för sin frihet och sin sexualitet.

Ennio Morricone Foto: Alamy

”Ennio: The Maestro”

Regi: Giuseppe Tornatore

En episk hyllningsdokumentär till den legendariska filmkompositören Ennio Morricone som dog 2020 vid 91 års ålder. Regisserad av Guiseppe Tornatore som bland annat jobbade tillsammans med Morricone på den Oscarsbelönade ”Cinema paradiso”.

Charlotte Gainsbourg och Jane Birkin i ”Jane by Charlotte”. Foto: Cannes filmfestival

”Jane by Charlotte”

Regi: Charlotte Gainsbourg Med: Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg

Känslostark och ömsint mor-dotter-film där aktrisen och sångerskan Charlotte Gainsbourg riktar kameran mot sin ikoniska mamma Jane Birkin som är mest känd för sitt liv med legendaren Serge Gainsbourg. En poetisk essäfilm som ger en intrikat inblick i Frankrikes mest kända kulturfamilj.

Metina Smit och Penélope Cruz i ”Madres paralelas”. Foto: Desena

”Parallella mödrar”

Regi: Pedro Almodóvar Med: Penélope Cruz, Milena Smit m fl

Spanska Oscarsregissören levererar ännu fler komplexa mammafigurer i denna varmhjärtade film om kvinnlig solidaritet. Penelope Cruz och Metina Smit spelar två mammor från två skilda världar som råkar korsa varandras spår på BB, vilket blir början på en oväntad och ödesmättad relation. Årets öppningsfilm.

”Paris 13:e arrondissement” Foto: Playtime

”Paris 13:e arrondissement”

Regi: Jacques Audiard Med: Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant m fl

”En profet”-regissören har tagit hjälp av kollegan Céline Sciamma för att förvandla den grafiska romanförfattaren Adrian Tomines verk till film. Svartvit Parisromantik som bland annat utspelar sig bland de speciella höghusen i bostadsområdet Les Olympiades i Paris 13:e arrondissement.

”Petite maman” Foto: Canal+

”Petite maman”

Regi: Céline Sciamma Med: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse m fl

”Porträtt av en kvinna i brand”-regissören är tillbaka med ett intimt och sagolikt drama med två 8-åriga flickor i fokus. Huvudpersonen Nelly har just förlorat sin mormor när hon möter en flicka i skogen som är väldigt lik henne själv. Rörande om sorg och saknad.

Kristen Stewart som prinsessan Diana i ”Spencer” Foto: Alamy

”Spencer”

Regi: Pablo Larraín Med: Kristen Stewart, Timothy Spall, Jack Nielen m fl

Tragikomiskt och skruvat psykodrama där Kristen Stewart spelar den plågade prinsessan Diana under den mardrömslika julhelgen 1991 då hon bestämmer sig för att lämna sitt katastrofala äktenskap med prins Charles.

”Hand of God” Foto: Netflix

”The hand of God”

Regi: Paolo Sorrentino Med: Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo m fl

Paolo Sorrentino (”Den stora skönheten”, ”The young pope”) vann årets Silverlejon för detta känslostarka självbiografiska drama som skildrar hans livs stora tragedi då han som tonåring förlorade båda sina föräldrar i en olycka. Stjärnskottet Filippo Scotti som spelar Sorrentinos alter ego belönades med Marcello Mastroianni-priset för bästa unga skådespelare i Venedig.

Benedict Cumberbatch och Jesse Plemons i ”The power of the dog”. Foto: Netflix

”The power of the dog”

Regi: Jane Campion Med: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons m fl

Mäktigt och komplext post-västerndrama som kretsar kring sexuell repression och toxisk manlighet i 20-talets Montana. Benedict Cumberbatch spelar en homoerotisk alfahanne till cowboy som utsätter sin svägerska och hennes son för psykologisk terror när de flyttar in i familjens ranch. Regisserad av årets hederspristagare Jane Campion.

Honor Swinton Byrne i ”The souvenir part II” Foto: A24

”The souvenir part II”

Regi: Joanna Hogg Med: Honor Swinton Byrne, Tilda Swinton, James Spencer Ashworth

Joanna Hoggs ”The souvenir” var en lika säregen som estetiskt briljant självbiografisk skildring av livet som filmstudent i 80-talets England. Ett intensivt, intimt och intrikat drama om en ung Lady som blir hopplöst förälskad i en mystisk Lufsen med missbruksproblem – allt medan Bauhaus, The Fall och Psychedelic furs skvalade i bakgrunden. Nu kommer uppföljaren.

”Joker” är en av filmerna som avhandlas i Mark Cousins djupdykning i 2010-talets filmvärld. Foto: Niko Tavernise

”The story of film: A new generation”

Regi: Mark Cousins

Den irländska regissören med den särpräglade rösten fortsätter sitt mäktiga arbete med att kartlägga filmhistorien. Han är mest känd för sitt ”The story of film” (2011) men även har även gjort ”Women make film: A new road movie through cinema”. Här ägnar han sig åt 2010-talets film på sitt egensinniga vis.

Renate Reinsve i ”Världens värsta människa” Foto: Triart

”Världens värsta människa”

Regi: Joachim Trier Med: Renate Reinsve, Ander Danielse Lie, Herbert Nordrum m fl

Det norska regigeniet är tillbaka på mammas gata i Oslo och levererar en existentiell, underhållande och romantisk dramakomedi om kärlek, relationer och otrohet. Stjärnskottet Renate Reinsve, prisad i Cannes, gör titelrollen och backas upp av Anders Danielsen Lie och Herbert Nordrum.