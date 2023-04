Här är filmerna på årets drive-in-bio på Solvalla

Stockholms filmfestival arrangerar drive-in-bio på Solvallas parkering. Precis som tidigare visas filmerna visas på en 80 kvadratmeter stor LED-skärm medan ljudet kommer via en FM-frekvens på bilradion.

Här är det fullständiga programmet:

Onsdag 14 juni:

18:00 - ”A Star is Born” (2018)

21:00 - ”Casablanca” (1942)

Torsdag 15 juni

18:00 - ”Parasit” (2019)

21:00 - ”Maffiabröder” (1990)

Fredag 16 juni

18:00 - ”The shining” (1980)

21:00 - ”Fredag den 13:e” (1980)

Lördag 17 juni

18:00 - ”Everything everywhere all at once” (2022)

21:00 - ”The Dark Knight” (2008)

Söndag 18 juni

18:00 - ”Everything everywhere all at once” (2022)

21:00 - ”The shining” (1980)