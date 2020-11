Här är kulturens sju drömpappor

Den efterlängtade fader konungen i Landet i Fjärran

Barn- & ungdomsbok. Astrid Lindgren ”Mio, min Mio”

Astrid Lindgren har skrivit om påfallande många underbara pappor, men bäst är Mios pappa, hans fader konungen i Landet i Fjärran. Föräldralöse Bo Vilhelm Olsson satt ensam en kväll på en bänk i Tegnérlunden, när en ande tog med honom till Landet i Fjärran. Där bor Bosses riktiga pappa, som också vet hans riktiga namn. Konungen bygger modellplan med Mio om kvällarna och sätter märken på köksdörren (i slottet!) för att se hur Mio växer. Han älskar att höra Mio skratta och säger aldrig ”Gå din väg, jag har inte tid nu!” Mios fader konungen är en sån önskedröm att det inte ens finns utrymme över för en mamma.

Lotta Olsson

Sigrid Undset

Den kloke storbonden Lavrans Björgulfson

Roman. Sigrid Undset ”Kristin Lavransdotter”

Kristin Lavransdotter far Lavrans Björgulfson är storbonde i norska Gudbrandsdalen. Det är medeltid och berättelsen rör sig bland höga ätter och stora själar. Och Lavrans är en man med själsstyrka och osedvanlig klokskap. Han är väl sedd, karaktärsfast och älskar sin dotter Kristin över allt på jorden. Hon är bortlovad till den godhjärtade och redbare Simon Darre, men i klosterskolan i Oslo blir Kristin handlöst förälskad i den vackre men opålitlige Erlend och väljer honom mot Lavrans vilja. Kärleken till mannen mäts mot kärleken till fadern. En fadersgestalt och en faderskärlek som gått till historien.

Maria Schottenius

Michelangelo Buonarroti, ”Adams skapelse”, omkring 1510. Foto: IBL

Den allsmäktige urfadern Gud

Konst. Michelangelo Buonarroti, Sixtinska kapellet, Vatikanstaten

Den främsta fadersfiguren i vår kultur måste vara Gud, den allsmäktige. Och den mest berömda bilden av Gud Fader finns sannolikt i Michelangelos takfresk ”Adams skapelse” i Sixtinska kapellet. Själv återsåg jag den förra våren, runtföst i turisthorden från hela världen, med just denna scen som magnetiskt blickfång. Det är nog världens mest kopierade och parafraserade konstverk, en symbolisk akt där Guds pekfinger nästan nuddar Adams och tänder den gudomliga gnistan. Nog är detta en fulländad drömpappa, vitskäggig och omsluten av änglavarelser, ansvarig för hela mänsklighetens födelse.

Birgitta Rubin

Michael Stuhlbarg som Samuel Perlman. Foto: Everett Collection

Den förstående pappan Samuel Perlman

Film och roman. Luca Guardagninos filmatisering av André Acimans ”Call me by your name”.

Att komma ut för sina föräldrar är ofta ett av de mest utsatta ögonblicken i en ung hbtq-persons liv. Just därför är det så hjärtknipande att följa den bejakande attityden hos fadern och modern i 80-talsskildringen ”Call me by your name” när de inser att deras son fallit för sommargästen Oliver. Inte minst när den sköra kärlekshistorien avbryts och Elio söker tröst hos sin far. Efter att ha berättar om en likartad händelse under sin egen ungdom uppmanar fadern honom att ta vara på sorgen och låta den förändra honom i stället för att bara rusa vidare. Det är ett lika vemodigt som sant ögonblick, en stund av total tillit till varandra, som individer snarare än far och son.

Johan Hilton

Ur ”Madicken och Junibackens Pims”. Foto: Ilon Wikland

Den närvarande redaktören Jonas Engström

Barn- & ungdomsbok. Astrid Lindgren ”Madicken”

”Nog är det konstigt att pappa, som är så skojig själv, kan göra en så tråkig tidning.” Det säger Madicken om sin pappa, Jonas Engström, redaktör på den radikala svenska lokaltidningen Arbetets Härold. Han är den av Astrid Lindgrens många färgstarka fadersfigurer som har mest gemensamt med moderna män: alltid snabb hem på cykeln, ständigt närvarande i samtal med barnen och oförtruten teknikoptimist i tvekamp med den modernitetskritiska hushållerskan Linus-Ida. Några nättroll behövde redaktör Engström dock inte oroa sig för. Det närmsta en Twitterstorm han kommer är det hånfulla tillmälet ”herrskapssocialisten på Junibacken” från den alkoholiserade grannen Nilsson.

Björn Wiman

Lou Solverson (Keith Carradine) i ”Fargo” Foto: HBO

Den varmhjärtade caféägaren Lou Solverson

Tv-serie. Noah Hawley ”Fargo”

Homer Simpson, Tony Soprano, Logan Roy. Strömningsvärldens mest fascinerande fadersfigurer är dessvärre dysfunktionella mardrömspappor. Man får leta sig ända upp till USA:s glesbefolkade svenskbygder för att hitta ett anständigt exemplar – den sympatiska caféägaren Lou Solverson i ”Fargo” (Keith Carradine). En ex-polis med ett varmt fadershjärta i ett frostnupet landskap med ändlösa barrskogar och blodig snö. En trygg och stöttande famn för sin polisdotter Molly och en tålmodig vinterfiskare med torra pappaskämt: ”Jag fixade två smörgåsar, tonfisk och kyckling. Tonfisken till fiskarna. Såvida man inte tror att de skulle tycka att det vore kannibalism.”

Nicholas Wennö

Den saknade pappan från barndomen

Låt. Mando Diao ”Strövtåg i hembygden”

Trots att jag hört den så många gånger får jag ändå en liten gråtklump i halsen varje gång Björn Dixgård börjar sjunga den första raden i Mando Diaos tonsättning av Gustaf Frödings dikt ”Strövtåg i hembygden”. En son återvänder en sommardag till platsen för sin faders gård och ser att det nu ”är tomt, det är bränt, det är härjat och kalt”. Med en vemodig kärlek beskriver han minnena av en lycklig och ung pappa, innan sången tystnade ”i hans dödssjuka bröst”. Att låten låg 167 veckor på Svensktoppen handlar förstås om att det är en sagolik tolkning – men säkert också talar rätt ner i mångas saknad över älskade och förlorade pappor.

Åsa Beckman

