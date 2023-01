Här är musiken som ska representera Sverige i EU

"Songs from Sweden"

Abba – ”Dancing queen”

Robyn – ”Dancing on my own”

Timbuktu, Chords, Supreme – ”Det löser sej”

Laleh – ”Some die young”

Seinabo Sey, Kygo – ”Younger - Kygo remix”

Håkan Hellström – ”Känn ingen sorg för mig Göteborg”

Blue Swede, Björn Skifs – ”Hooked on a feeling”

Christer Sjögren – ”I love Europe”

Mando Diao – ”Strövtåg i hembygden”

Kent – ”Sverige”

Loreen – ”Euphoria”

Sarah Klang – ”New day coming”

Europe – ”The final countdown”

Jan Johansson – ”Visa från Utanmyra”

The Ark – ”Calleth you, cometh I”

Veronica Maggio – ”Sergels torg”

Esbjörns Svenssons trio – ”Where we used to live”

Swedish House Mafia, John Martin – ”Don't you worry child”

Lykke Li – ”I follow rivers”

Sven-Bertil Taube – ”Änglamark”

Avicii – ”Wake me up”

Zara Larsson – ”Lush life”

Monica Zetterlund – ”Sakta vi gå genom stan”

Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye – ”Mir lebn eybik”

Tommy Körberg – ”Stad i ljus”

Hannes, waterbaby – ”Stockholmsvy”

Ted Gärdestad – ”Sol, vind och vatten”

Anna Järvinen – ”Haaveunta vaan”

José González – ”Heartbeats”

Benjamin Ingrosso, Moonica Mac – ”Till slutet av augusti”

Sabaton – ”Carolus rex”

First Aid Kit – ”Emmylou”

Lars-ánte Kuhmunen – ”Guoldu njurgo / Sound of snowy wind”

Imperiet – ”Balladen om briggen Blue Bird av Hull”

Léon – ”Hope is a heartache”

Ghost – ”Mary on a cross”

Frida Hyvönen – ”14 at 41”

Justin Timberlake – ”Can't stop the feeling”

Bob hund – ”Tralala lilla molntuss, kom hit ska du få en puss”

Cornelis Vreeswijk – ”Sommarkort”

Kite – ”Dance again”

Tove Lo – ”True disaster”

Ace of base – ”All that she wants”

Höstorkestern, Johan Airijoki – ”Meänfestivaali”

Ludwig Göransson – ”Wakanda forever”

The Cardigans – ”Erease / rewind”

Icona pop, Charli XCX – ”I love it”

Peter Bjorn and John – ”Young folks”

The Hives – ”Hate to say I told you so”

Coldplay, BTS – ”My universe”

In Flames – ”Only for the weak”

Yung Lean – ”Red bottom sky”

Modo Banja, Inomi – ”När glasen toppas”

Ralf Novak-Rosengren – ”Romanifolkets visa”

Åsa Jinder, Cajsa Stina Åkerström – ”Av längtan till dig”

Roxette – ”It must have been lov”

Maxida Märak, Melissa Horn – ”Dimma”

Kurt Atterberg, Neeme Järvi, Göteborgs symfoniorkester – ”Symphony no. 8, op. 48: III. Molto vivo”