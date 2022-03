Här är nio modeögonblick på Oscarsgalans röda matta

Jessica Chastain. Foto: Angela Weiss/AFP

Årets House of Gucci. Jessica Chastain, nominerad för ”The eyes of Tammy Faye”, bar en prinsesslik klänning från modehuset Gucci. Klen tröst för ”House of Gucci”-gänget med Lady Gaga i spetsen som fick nöja sig med en ”svensk” smink/hårnominering (Göran Lundström/Anna-Carin Lock).

Eva von Bahr. Foto: David Livingston/TT

Årets renässanskvinna. Svenska Eva von Bahr, nominerad för smink/hår i ”Dune”, kom till Oscarsgalan med röda mattans mest originella outfit. En klänning prydd med en kopia av Raphaels målning ”Madonna del Prato” (”Vår fru på ängen”) och en väska formad som ett skulpterat marmorhuvud.

Maggie Gyllenhaal. Foto: David Livingston/TT

Årets mode-i-kvadrat. Regidebuterande Maggie Gyllenhaal (”The lost daughter”), nominerad för bästa manus efter annan förlaga, kom till Oscarsgalan med en guldprydd klänning från Schiaparelli.

Jada Pinkett Smith. Foto: Angela Weiss/AFP

Årets släp. Jada Pinkett Smith, gift med Will Smith (”King Richard”) kom till galan i kvällens mest omfångsrika klänning signerad den franska modeskaparen Jean-Paul Gaultier.

Timothée Chalamet Foto: Jim Ruymen/UPI/Shutterstock

Årets urringning 1. ”Dune”-stjärnan Timothée Chalamet drog blickarna till sig med sin skjortlösa Louis Vuitton-kostym.

Venus Williams. Foto: Angela Weiss/AFP

Årets urringning 2. Tennisstjärnan Venus Williams, vars liv och karriär (jämte systern Serena Williams) ligger till grund för ”King Richard” höll välkomsttalet för galan i en iögonenfallande Elie Saab-klänning.

Nicole Kidman. Foto: Chelsea Lauren/Shutterstock

Årets klassiska elegans. Nicole Kidman, nominerad för ”Being the Ricardos”, vandrade uppför röda mattan i gråblå, specialdesignad haute couture från Armani Privé med bullig midja och ett släp med insydda gulddekorationer.

Kodi Smit-McPhee. Foto: Valerie Macon/AFP

Årets David Byrne-kopia. Kodi Smit-McPhee, birollsnominerad för ”The power of the dog”, hade bytt filmens cowboy-look mot ljusblå oversize-kostym.

Amy Forsyth, Ariana DeBose och Kirsten Dunst på röda mattan. Foto: Emma McIntyre, Angela Weiss, David Livingston/AFP

Ladies in red. Kirsten Dunst (”The power of the dog”) bar en Christian Lacroix-klänning i signalrött, en av galans mest trendiga färger – liksom Ariana DeBose (”West Side Story”) klädd i Valentino och Amy Forsyth från ”CODA” i Marchesa.

