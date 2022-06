Här är nytillskotten i Swedish music hall of fame

Under en presskonferens på Göteborgs stadsmuseum avslöjades på onsdagsmorgonen vilka artister som blir årets invalda i Swedish music hall of fame. De fem nya namnen är The Soundtrack of Our Lives, Petter, Monica Törnell, Lars Gullin och Brita Borg.

Hiphopartisten Petter var inte själv på plats men säger i telefon till DN att han ser hyllningen som ett kvitto på att han har varit del av svensk musik under lång tid.

– Nästa år har jag hållit på i 25 år. Det jag är mest stolt över är att jag har hållit på så himla länge och att jag varit väldigt konsekvent i mitt skapande. Jag har alltid tyckt att det varit väldigt roligt. För mig har det handlat mycket om min passion och kärlek till språket.

Orsaken att presskonferensen hålls i Göteborg är att det under onsdagen öppnar en utomhusutställning om Göteborgsartister som valts in i Swedish music hall of fame. Bland artisterna syns Håkan Hellström, Nationalteatern och Broder Daniel.