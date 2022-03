Här är Oscarsgalans mest troliga vinnare

Det skadar aldrig att ha flest nomineringar inför Oscarsgalan men det är ingen garanti för att ta hem spelet i Oscarsgalans premiumklass. Kanske är det något som Jane Campion kommer att bli varse på den 94:e Oscarsgalan. Även om den nyzeeländska regissören lär ta hem regipriset och har ytterligare 11 vinstchanser för sitt hyllade västerndrama ”The power of the dog”, så har uppstickaren ”CODA” seglat upp som knapp favorit till bästa film.

Enligt samstämmiga underrättelserapporter från Hollywoods branschtidningar så har det fiskdoftande dramat ”CODA” – om en hörande tonåring i en döv familj – fått ett oväntat slagläge. Mycket tyder på att Oscarsmedlemmarna gärna vill belöna en upplyftande, mot alla odds-berättelse framför ett tungt psykodrama i repressiv machomiljö i 20-talets Montana.

Det är ett val som knappast är konstnärligt försvarbart, men kanske logiskt att många väljare i Oscarsakademin vill ha en humörhöjare efter en global pandemi som följts av kriget i Ukraina. Många menar dock att det ändå inte går att räkna ut ”Belfast”, Kenneth Branaghs självbiografiskt färgade och varmhjärtade uppväxtskildring från starten på ”the troubles” 1969, den långa och blodiga konflikten på Nordirland.

”Belfast” Foto: Alamy

Även om Oscarsakademin brukar vara ängslig för att vara politisk så lär verkligheten återigen sippra in i Glitterstadens bubbla. Ryssarnas brutala anfall på Ukraina kastar en skugga ända bort till soliga Kalifornien och har gett Oscarsakademin visst beråd. Eftersom Hollywood slutit upp mangrant på Ukrainas sida finns det ett starkt tryck från medlemmarna att Akademin ska göra någon slags manifestation. Amy Schumer, en av galans värdar, har till exempel uppmanat sin arbetsgivare att låta sin komiker- och skådespelarkollega – president Zelenskyj att få vara med på videolänk och rikta sig till en global mångmiljonpublik. Men även om det inte blir någon officiell markering så lär den pågående katastrofen i Ukraina komma upp i var och vartannat tacktal.

Om storvinnaren blir Netflix-filmen ”The power of the dog” eller Apple tv-produktionen ”CODA” kommer det att skrivas historia. Tidigare har ingen film från en strömningsjätte lyckats lägga beslag på den tyngsta statyetten. Sedan ”Roma” (2018) har Netflix haft viss segervittring med ”The Irishman” (2019) och fjolårets ”Mank” och ”The trial of the Chicago 7”. Om ”CODA” eller ”The power of the dog” skulle gå hela vägen så skulle det spegla den enorma omvälvning som filmbranschen har pågått under det senaste decenniet.

”Drive my car”. Foto: Moviestore Collection Ltd / Alamy Stock Photo

En annan fråga är huruvida det japanska mästerverket ”Drive my car” kan göra om Bong Joon-hos succé med ”Parasit” för tre år sedan. ”Parasit” tog som bekant storslam genom att kamma hem 4 Oscar bästa film, bästa internationella film, bästa regi och bästa manus. Kanske osannolikt att Ryusuke Hamaguchi lyckas upprepa den asiatiska succén, men den glödheta filmen har lika många vinstchanser.

Ett säkert stalltips är i alla fall att det bilburna, lågintensiva dramat kommer att vinna priset för bästa internationella film – även om Joachim Triers mästerliga ”Världens värsta människa” har kärleksbombats i USA sedan biopremiären.

Jessica Chastain är favorit till bästa kvinnliga huvudroll för ”The eyes of Tammy Faye”. Foto: Ladmark Media/Alamy Stock Photo

Trots att kritikerna inte blivit frälsta av tv-predikant-dramat ”The eyes of Tammy Faye” (2:a i DN) så är Jessica Chastain favorit att ta hem en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll för titelrollen. Närmast konkurrent bland oddsmakarna är Penélope Cruz (”Parallella mödrar”) och Nicole Kidman – även om både Kristen Stewart och Olivia Colman har gjort starkare prestationer i ”Spencer” respektive ”The lost daughter”.

I herrklassen är Will Smith topseedad som tennispappan som coachade fram supersystrarna Venus och Serena Williams. Han skuggas av Benedict Cumberbatch som lovordats för sin plågade alfahane med undertryckt sexualitet i ”The power of the dog”.

I slaget om bästa manliga biroll lär ingen av Cumberbatchs medspelare, Jesse Plemons eller Kodi Smit-McPhee, kunna rubba Troy Kotsur som är skyhög favorit för sin roll som dövstum och excentrisk fiskarpappa i ”CODA”.

Bild 1 av 2 Troy Kotsur är favorit att vinna en Oscar för bästa manliga huvudroll med rollen i ”CODA”. Foto: Ladmark Media/Alamy Stock Photo Bild 2 av 2 Foto: Allstar Picture Library Limited. / Alamy Stock Photo Bildspel

Inte heller Kirsten Dunst från ”The power of the dog” lär kunna rå på ArianaDe Bose i kampen om bästa kvinnliga biroll. ”West Side story”-skådespelaren har redan skördat priser för rollen som Anita.

Hur det än går i natt så finns det i alla fall en person som är mer segerviss än andra – komikern Amy Schumer som leder galan tillsammans med Wanda Sykes och Regina Hall.

– Jag förstår inte hur vi kan förlora, ärligt talat. Vi kommer att visa vad tre kvinnor, varav två svarta kvinnor, kan göra, säger den nyblivna mamman Amy Shumer som också förklarat för Jimmy Fallon att hon gärna vill hamna i trubbel på nattens Oscarsgala.

Låter ändå lite lovande...

Oscarsgalan 2022 Den 94:e Oscarsgalan äger rum på Dolby Theater i Los Angeles natten till måndag den 28/3 (svensk tid). Galan leds av Amy Shumer, Wanda Sykes och Regina Hall. Bland artisterna som kommer att uppträda återfinns bland andra Beyoncé, Billie Eilish, Finneas, Reba McEntire och Sebastián Yatra. Sedan starten 1929 har det delats ut 3140 Oscarsstatyetter. I natt kommer ytterligare statyetter att delas ut i 24 olika kategorier. I fredags tilldelades Liv Ullmann årets Heders-Oscar för sin karriär. TV4/TV4 Play sänder direkt från Oscarsgalan. Här är alla hålltider: 22.30-00.05 Förgala på TV4 Play.

00.05 Röda mattan: Parisa Amiri och Pär Lernström rapporterar direkt från Hollywood, Los Angeles.

02.00-05.00 Oscarsgalan 2022: Hans Wiklund är svensk kommentator för prisgalan. Visa mer

