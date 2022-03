Här är Oscarsgalans snackisar

Will Smiths utbrott. När Chris Rock skulle presentera de nominerade för bästa dokumentär skämtade han om Will Smiths fru Jada Pinkett Smith. Något som fick ”King Richard”-skådespelaren att tappa fattningen, han gick upp på scenen och slog till Chris Rock inför hela publiken och miljontals tv-tittare. När han satt sig på sin plats på första raden igen skrek Will Smith: ”Ta aldrig min frus namn i din mun igen!” En märkbart tagen Chris Rock försökte sedan fortsatta föreställningen, samtidigt som Twitter exploderade i spekulationer om det var på riktigt eller ett skämt.

Skämtet Chris Rock drog handlade om Jada Pinkett Smiths rakade frisyr. Något som är en följd av att hon drabbats av alopecia, håravfall.

När Will Smith senare under kvällen prisades för bästa manliga skådespelare bad han om ursäkt till Oscarsakademien och hans mednominerade i ett tårfyllt och utdraget tal, men han nämnde aldrig Chris Rock.

– Kärlek får en att göra galna saker, avslutade han och log lite.

Bild 1 av 2 Jamie Lee Curtis med blått band för att stödja flyktingar. Foto: Jim Ruymen/Shutterstock Bild 2 av 2 Sydkoreanska skådespelaren Youn Yuh-jung vann Oscar för ”Minari” 2021. Foto: Valerie Macon/AFP Bildspel

Blå band. Flera skådespelare hade under kvällen blåa band för att visa sitt stöd för Ukraina och flyktingar. Banden delades ut av FN:s flyktingkommissariat inför galan och bars av bland annat Jamie Lee Curtis och förra årets vinnare för bästa kvinnliga huvudroll, Youn Yuh-jung (”Miniari”). Flera andra bar också pins eller symboler till stöd för landet.

Tyst minut för Ukraina. Efter att den amerikansk-ukrainska skådespelaren Mila Kunis i generella ordalag nämnde oron i världen hölls en tyst minut för Ukraina. ”Vi vill ta ett ögonblick och visa vårt stöd för det ukrainska folket”, stod på skärmen som visades i bild på galan. ”Vi uppmanar er att stödja Ukraina på alla tänkbara sätt.”

https://twitter.com/AFP/status/1508258983940866048

Comeback. Beyoncés första större shownummer på fem år blev ett citronfärgat nummer med tennistema. Ett välkoreograferat och kraftfullt startskott för Oscarsgalan som utspelade sig på tennissystrarna Venus och Serena Williams hemmaplan i Compton. Sången ”Be alive” hämtades från ”King Richard”.

”Army of the dead” Foto: Clay Enos

Publikens pris. Zack Snyder fick dubbelt upp av fansens kärlek. Både zombiethrillern ”Army of the dead” och superhjälterullen ”Justice league” vann priser i de nyinstiftade pris där publiken röstar på Twitter.

Läs mer:

Här är nio modeögonblick på Oscarsgalans röda matta

Texten uppdateras.