Här är sommarens bästa långfilmer på SVT

Heather Donahue i ”The Blair Witch project”. Foto: Alamy

”The Blair witch project” (1999)

SVT Play, 9 juli. (SVT1 12 juli, kl. 23.25)

Regi: Eduardo Sánchez, Daniel Myrick Med: Mary Brown, Heather Donahue, Joshua 'Josh' Leonard

Hemmagjord häxbrygd som hamnar någonstans mellan ”Cannibal holocaust”, ”Den sista färden” och den typ av ”real world”-projekt som var populära i slutet av 90-talet. Gjord som en billig pseudodokumentär om tre ungdomar som beger sig ut i USA:s vildmark för att göra en dokumentär om den lokala legenden ”The Blair Witch” (”Blair-häxan”) och försvinner spårlöst. Enkel men effektiv skräck som naken psykologisk skräck och blev en oväntad lågbudgetsuccé för drygt 20 år sedan.

Sharon Stone i ”Casino”. Foto: Alamy

”Casino” (1995)

SVT Play, 16 juli (SVT1, 17 juli, 22.10)

Regi: Martin Scorsese. Med: Sharon Stone, Robert De Niro, Joe Pesci, James Woods, Don Rickles m.fl.

Våldsamt maffiadrama om händelserna som bäddade för Las Vegas extreme makeover - från syndens näste till ett familjevänligt Disneyland. Eller som kasinobossen Sam ”Ace” Rothstein (Robert De Niro) säger i filmen: ”We had it all but we fucked up”. Scorsese briljerar också med hjälp av stjärnor som Joe Pesci, Sharon Stone, James Woods, klipparen Thelma Schoonmaker och manusförfattaren Nicholas Pileggi (”Maffiabröder”) och skapar en tät historia om girighet, makt och tomhet.

Maria (Signe Stade) och Olof (Eddie Axberg) i ”Här har du ditt liv”. Foto: SF

”Här har du ditt liv”

SVT Play, 18 juli (SVT 1, 19/7, kl. 13.30)

Regi: Jan Troell. Med: Eddie Axberg, Gudrun Brost, Ulla Akselson, Bo Wahlström, Holger Löwenadler m.fl.

”Jan Troell är för mig ett alldeles äkta, stort lysande geni. Han ger sig fan på någonting och han bryr sig inte om det är publikt eller inte… Han är en oerhört märkvärdig, fullkomligt originell och djupt inspirerande regissör.”, sa Ingmar Bergman om sin kollega som fyller 90 år den 23 juli. SVT firar genom att visa flera av Troells filmer. Däribland denna strålande långfilmsdebut med Eddie Axberg som bygger på Eyvind Johnsons romansvit ”Romanen om Olof”. En film som Troell skrev, regisserade, fotograferade och klippte själv. Övriga Troell-filmer som visas i SVT: ”Ole dole doff”, ”Il Capitano”, ”Ingenjör Andrées luftfärd”, och ”Bang! Director's cut 2021” där Troell har klippt om sin egen film från 1977.

”The handmaiden” Foto: Alamy

”The handmaiden” (2016)

SVT Play, 30 juli (visas enbart på SVT Play)

Regi: Park Chan-Wook Med: Kim Min-hee, Kim Tae-ri, Ha Jung-woo

Sydkoreanska ”Oldboy”-regissören gör en ironiskt lekfull version av Sarah Waters roman ”Ficktjuven” (2002) om en slumflicka och ficktjuv som konfronteras med en gentlemannabedragare i det viktorianska England. I denna svindlande korsning av kärlekshistoria och kinky erotisk thriller nästlar sig en illasinnad koreansk flicka in som en gökunge hos en stenrik japansk arvtagerska i 30-talets Korea.

Tom Cullen och Chris New i ”Weekend”. Foto: Alamy

”Weekend” (2011)

SVT Play 30 juli (visas enbart på SVT Play).

Regi: Andrew Haigh Med: Tom Cullen, Chris New, Jonathan Race m fl

Tom Cullen och Chris New spelar huvudrollerna i detta komplexa, romantiska drama om två män i Nottingham som möts strax före stängningsdags på en gayklubb. Det som skulle bli ett engångsligg utvecklar sig till en passionerad och känslostark helg med intensiva samtal. Deras relation ställs genast på prov eftersom en av dem har planerat att lämna landet efter veckoslutet.

Daniela Vega i ”En fantastisk kvinna” Foto: Alamy

”En fantastisk kvinna” (2017)

SVT Play och SVT 2, 30 juli.

Regi: Sebastián Lelio Med: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco

För åtta år sedan slog chilenaren Sebastian Lelio igenom med ”Gloria” ett livsbejakande drama om en nyskild 60-plussare som – för att låna Kaj Pollaks paradslogan – vågar välja glädje och dödsföraktande kastar sig ut i Santiagos singelliv. ”En fantastisk kvinna” för tankarna till såväl Pedro Almodóvar som Oscarsbelönade ”Boys don’t cry”. Den karismatiska Paulina García vann pris för bästa kvinnliga skådespelare i Berlin för sitt porträtt av transkvinnan Marina, en servitris och nattklubbsångare som lever i en relation med en äldre etablerad familjeman. När de äntligen flyttat ihop går mannen hastigt bort i en akut hjärnblödning.

Julianne Moore och Dennis Haysbert i ”Far from heaven”. Foto: Alamy

”Far from heaven” (2002)

SVT Play, 6 augusti (SVT 1, 7/8)

Regi: Todd Haynes Med: Julianne Moore, Dennis Quaid och Dennis Haysbert.

Underbart bitterljuv nyinspelning av Douglas Sirks ljuva 50-talsklassiker ”All that heaven allows” som skildrar moraliskt hyckleri i den amerikanska villaidyllen. Julianne Moore spelar en frustrerad hemmafru vars make (Dennis Quaid) kommer ut ur garderoben och lämnar henne för en man. När hon inleder en varm och vacker vänskap med hushållets svarta trädgårdsmästare (Dennis Haysbert) väcker ont blod i det smygrasistiska grannskapet.

Adam Driver och Golshifteh Farahani i ”Paterson”. Foto: Courtesy Everett Collection

”Paterson” (2016)

SVT Play, 13 augusti (SVT 1, 18/8)

Regi: Jim Jarmusch. Med: Adam Driver, Golshifteh Farahani, William Jackson Harper, Barry Shabaka Henley m fl

Jim Jarmusch blandar än en gång sin vinnande mix av värme, melankoli och avig humor i denna vardagspoetiska komedi om en trygghetsnarkoman i New Jersey. Adam Driver spelar en busschaufför i Paterson som älskar sina rutiner – att skriva skruvad kärlekspoesi på lunchrasterna och ta en öl på samma kvarterskrog varje kväll när han rastar en excentrisk bulldogg som tillhör hans gravida fru (Farahani) som i sin tur är besatt av prickmönster och cupcakes.

”Cinema paradiso” Foto: Alamy

”Cinema paradiso” (1990)

SVT Play, 20 augusti (SVT 2, 26/8)

Regi: Guiseppe Tornatore Med: Salvatore Cascio, Marco Leonardi, Philippe Noiret, Jacques Perrin

En regissör minns när han blev häftigt förälskad i filmkonsten på den lokala biografen hemma på Sicilien och minns sin vänskap med biografmaskinisten (Phillippe Noiret) som prästen tvingar klippa bort alla intima scener på duken. En nostalgisk, färgglad och känsloladdad hyllning till biografen som magiskt rum. Belönades med en Oscar för bästa icke-engelskspråkiga film.

Scarlett Johansson och Jonathan Rhys Meyers i ”Match point”. Foto: Alamy

”Match point” (2005)

SVT Play och SVT2, 27 augusti.

Regi: Woody Allen Med: Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Johansson, Brian Cox, Emily Mortimer, Matthew Goode, m fl

Tajt och ödesmättad dramathriller om slump, maktlystnad, skuld och farligt begär. Jonathan Rhys Meyers spelar en irländsk streber som är beredd att både offra sin själ och gå över lik för att leva flott. Hans klassresa in i Londons societetsvärld har gått spikrakt med hjälp av tennis, opera och Strindberg. Hans bekväma tillvaro med sin välartade överklassfru hotas när han plötsligt blir attraherad av en utmanande amerikansk aktris (Scarlett Johansson).