Här är svenskarna som kan vinna på Grammygalan

När nomineringarna till den svenska Grammisgalan tillkännagavs i mars visade det sig snart att gruppen Abba stod helt utan vinstchanser. Så är inte fallet när USA:s finaste musikpris, Grammy awards, delas ut för sextiofjärde gången i Las Vegas den tredje april.

Den svenska kvartetten, som förra året gjorde en omskriven comeback med albumet ”Voyage”, är nominerad i kategorin Record of the year för sin låt ”I still have faith in you”. Kategorin syftar till att lyfta en inspelning, som utmärker sig genom ”konstnärlig prestation, teknisk skicklighet och övergripande excellens”, enligt Grammy själva, och är Abbas första Grammynominering någonsin.

Abba. Foto: Baillie Walsh

Bland de övriga nominerade i kategorin märks Lil Naz X:s ”Montero (Call me by your name)”, Billie Eilishs ”Happier than ever”, Olivia Rodrigos ”Drivers license” och Brandi Carliles ”Right on time”, bara för att nämna några.

Den Uppsalafödda r'n'b-stjärnan Snoh Aalegra är nominerad i två kategorier, dels för bästa r'n'b-album för det hyllade ”Temporary highs in the violet skies” som släpptes i somras, dels för bästa r'n'b-framträdande för singeln ”Lost you”.

Kompositören Ludwig Göransson är nominerad för bästa soundtrack för musiken till andra säsongen av tv-serien ”The mandalorian”. Foto: Carl Bredberg

Även den Oscarsbelönade kompositören Ludwig Göransson kan vinna pris för musiken till andra säsongen av tv-serien ”The Mandalorian”. Bland övriga svenska låtskrivare som har vinstchanser på den amerikanska musikgalan märks Julia Karlsson och Anton Rundberg, som tillsammans står bakom Tiëstos låt ”The business”. De flerfaldigt nominerade popstjärnorna Ariana Grande och Justin Bieber har även de samarbetat med svenska låtskrivare och producenter på sina respektive skivor i form av Ilya Salmanzadeh, Rami Yacoub och Oliver Frid.

Flest vinstchanser på söndagens gala har Jon Batiste med totalt elva nomineringar, följd av Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Doja Cat, Justin Bieber och H.E.R som alla har åtta nomineringar.

Läs mer:

Snoh Aalegra utmanar sitt vagande sound på nya albumet

Abba får regeringens musikexportpris

Abbas ”Voyage” kommer få världen att dansa

Kanye West får inte uppträda på Grammygalan